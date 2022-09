La puissance française l’emporte lors des débuts de l’UFC à Paris (VIDEO)

Ciryl Gane a marqué un KO sensationnel lors du premier événement de l’UFC dans la capitale française

Les milliers de fans entassés dans l’Accor Arena de Paris ont certainement été renvoyés chez eux heureux après que le héros local Ciryl Gane ait servi un KO sensationnel pour couronner le premier événement de l’UFC dans la capitale française samedi soir.

Gane, qui rebondissait après la première défaite de sa carrière dans les arts martiaux mixtes lors de la lutte pour le titre des poids lourds de l’année dernière avec Francis Ngannou, a fait preuve d’une frappe superbement technique contre le robuste destroyer australien en teck Tai Tuivasa, qui entrait dans le combat sur le dos de cinq des arrivées successives qui l’avaient propulsé vers le sommet du classement.

Pour toute l’attrition de Tuivasa, cela n’a pas suffi à surmonter le jeu de frappe extrêmement technique de Gane alors qu’il a atterri à volonté pendant la majorité du combat de l’événement principal, terminant finalement l’Australien avec une rafale de coups de poing à la fin du troisième tour après avoir blessé Tuivasa. avec plusieurs coups de tonnerre à son abdomen.

L’arrivée a été décisive, mais cela ne veut pas dire que Gane, originaire de France, a tout fait à sa manière devant une foule en délire à Paris.

Tuivasa a gravement blessé Gane au deuxième tour lorsqu’il a envoyé le poids lourd géant en cascade sur la toile après s’être connecté avec une frappe dévastatrice, mais l’affable combattant australien n’a pas pu capitaliser sur ce qui a été son moment le plus efficace dans le combat.

En effet, Gane a rebondi quelques instants plus tard pour mettre sa propre chaleur sur Tuivasa, décrochant une séquence de coups au corps qui blessaient visiblement son ennemi, et a finalement ouvert la porte à la séquence qui terminerait le combat dans la troisième image.

Tuivasa était plus qu’un jeu, semblant même gagner la foule partisane en raison de son approche sans fin du combat alors qu’il continuait à avancer dans le but de décrocher le type de frappe par commotion cérébrale pour laquelle il est devenu connu dans le UFC.

En fin de compte, le jeu de jambes impressionnant de Gane l’a gardé (principalement) hors de danger et lui a permis de profiter des blitz de Tuivasa – comme avec le contre dévastateur d’un Tuivasa pressé qui a incité l’arbitre Marc Goddard à annuler le combat extrêmement divertissant avant que nous puissions assister à un quatrième round.

“Honnêtement, Tai m’a frappé si fort qu’il m’a assommé», a déclaré Gane après le combat du tir qui l’a laissé tomber.

“Il a éteint les lumières, je suis tombé, mais je devais être un guerrier. Je me suis levé et c’est ce que j’ai fait. Je suis revenu encore plus fort et j’ai gagné.”

Le Français semble être facilement l’attaquant le plus technique de la renommée des poids lourds de l’UFC, et a ensuite appelé à un match revanche avec le seul homme qui l’a triomphé jusqu’à présent dans cette carrière de sports de combat presque parfaite dans les arts martiaux mixtes et le Muay Thai : le champion Francis Ngannou.

“Peu importe qui [is next]je retourne à la ceinture, s’il te plait», a déclaré Gane. “Je veux la ceinture. C’est tout ce que je veux.”

Ngannou, qui était au bord de la cage, l’a certainement entendu haut et fort.