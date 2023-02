La puissance des tremblements de terre en Turquie et en Syrie se mesure en bombes nucléaires — RT World News

Le nombre de morts de la catastrophe approche les 24 500, selon les données turques et syriennes

La puissance des tremblements de terre de cette semaine en Turquie et en Syrie équivalait à 500 explosions atomiques, a déclaré le directeur général de la réduction des risques de l’Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD).

Le premier séisme de lundi a duré 65 secondes, tandis que le second a duré 45 secondes, a déclaré Tatar aux journalistes samedi.

“L’énergie libérée par les deux tremblements de terre équivaut à l’énergie de 500 bombes nucléaires”, dit Orhan Tatar.

Les tremblements ont été suivis de plus de 2 000 répliques tout au long de la semaine, qui se poursuivent toujours, a ajouté Tatar.

Le président turc Recep Tayyip a déclaré samedi que le bilan des tremblements de terre avait atteint 21 043 personnes, avec plus de 80 000 autres blessés.

Avec 3 553 décès signalés dans la Syrie voisine, le nombre total de décès dans les deux pays a atteint 24 596.

"Ce tremblement de terre, qui est décrit comme la catastrophe du siècle, a provoqué des destructions dans une zone de 500 kilomètres, mais a été ressenti dans une zone de près de mille kilomètres", a-t-il ajouté. a déclaré Erdogan lors d'une visite dans la ville dévastée de Diyarbakir.















Le dirigeant turc a promis que les survivants qui ont perdu leur maison “ne seront pas laissés dans les rues et dans la pauvreté,” et que des centaines de milliers d’immeubles seront reconstruits et renforcés pour résister aux tremblements de terre à l’avenir.

Il a également annoncé la décision de faire passer toutes les universités de Türkiye à l’enseignement à distance, leurs dortoirs devant servir de logement temporaire aux personnes rendues sans abri par la tragédie.

Selon le président, quelque 160 000 sauveteurs – turcs et d’autres pays, dont la Russie – ont participé aux efforts de secours dans les dix provinces du sud-est du pays.

Toujours samedi, huit personnes ont été arrêtées dans la province turque de Sanliurfa pour des irrégularités présumées dans la construction qui ont conduit à l’effondrement de bâtiments lors des tremblements de terre, selon le journal Yeni Safak.

Vendredi, les médias locaux ont rapporté l’arrestation de l’entrepreneur du complexe d’appartements Renaissance Residence dans la province de Hatay, qui a été complètement rasé par les secousses. Le suspect a été arrêté dans un aéroport d’Istanbul et aurait transporté une grosse somme d’argent.

La magnitude des deux tremblements de terre a été estimée à 7,7 et 7,6, respectivement. L’agence de notation financière Fitch a précédemment estimé les dommages subis par la Turquie à la suite de la catastrophe à environ 4 milliards de dollars.