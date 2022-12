La puissance de fusion ne sera pas répandue avant au moins une décennie

La percée de la fusion nucléaire annoncée mardi était un événement historique, culminant des décennies de recherche. Dans le même temps, l’énergie de fusion ne fournira d’électricité à aucun réseau électrique pendant au moins une décennie, selon la plupart des observateurs de l’industrie. Pour y arriver, il devra y avoir beaucoup plus de percées techniques au-delà de ce qui a été célébré mardi – et l’argent pour les financer. Juste après 1 h du matin le lundi 5 décembre, chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie a exécuté une expérience réussie pour produire plus d’énergie à partir d’une réaction de fusion nucléaire que celle utilisée dans les lasers utilisés pour alimenter la réaction. “Nous avons sorti 3,15 mégajoules, nous avons mis 2,05 mégajoules dans le laser”, a déclaré Marc Hermann, directeur de programme à Lawrence Livermore, mardi. “Cela n’a jamais été fait auparavant dans aucun laboratoire de fusion partout dans le monde. C’est donc super excitant.” Lors d’une table ronde technique après l’annonce à la presse principale mardi, les scientifiques de l’équipe ont raconté leurs réactions en apprenant la nouvelle. Tammy Ma, une physicienne laser-plasma du laboratoire, attendait dans un aéroport lorsque son patron l’a appelée. “J’ai éclaté en sanglots. Je sautais dans la salle d’attente, le fou.” Il a fallu environ 300 mégajoules d’énergie du réseau électrique pour déclencher le laser utilisé dans l’expérience, a déclaré Herrmann mardi. Cela équivaut à ce qui est inclus dans environ deux gallons et demi d’essence. Toute cette énergie est allée dans la réaction de fusion laser qui a montré un gain net d’environ 1,1 mégajoules – assez d’énergie pour faire bouillir une bouilloire peut-être deux ou trois fois. “Il s’agit d’une réalisation scientifique, pas d’une réalisation pratique”, a déclaré à CNBC Omar A. Hurricane, scientifique en chef chez Lawrence Livermore. Mais la quantité d’énergie n’est pas le point. “Le laser n’a pas été conçu pour être efficace. Le laser a été conçu pour nous donner le plus de jus possible pour rendre ces conditions incroyables possibles”, a déclaré Herrmann. “Il y a donc beaucoup, beaucoup d’étapes à franchir pour arriver à une fusion inertielle comme source d’énergie.” C’est en partie parce que National Ignition Facility, où la démonstration a eu lieu, a 20 ans et a été construit à l’aide de composants technologiques fabriqués dans les années 1980 et 1990. La technologie laser a considérablement progressé depuis lors. La raison de la célébration était simplement que de l’énergie avait été créée. “C’est excitant parce que cela prouve que la fusion peut fonctionner et cela ouvre les vannes à davantage d’intérêt, d’investissement et d’innovation pour transformer la fusion en source d’énergie”, a déclaré Arthur Tourrellphysicien des plasmas et auteur de Les bâtisseurs d’étoiles.

(LR) la sous-secrétaire américaine à l’énergie pour la sécurité nucléaire, Jill Hruby ; la secrétaire américaine à l’énergie, Jennifer Granholm ; Directrice du Laboratoire national Lawrence Livermore, Kimberly Budil ; Arati Prabhakar, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche ; et l’administrateur adjoint de la National Nuclear Security Administration pour les programmes de défense, Marvin Adams, tiennent une conférence de presse pour annoncer une étape importante dans la recherche sur la fusion nucléaire, au département américain de l’énergie à Washington, DC, le 13 décembre 2022. Les chercheurs ont réalisé une percée concernant le nucléaire fusion, une technologie considérée comme une possible source d’énergie alternative révolutionnaire. Olivier Douliery | AFP | Getty Images

L’industrie aura besoin de beaucoup plus de premières

Les progrès sont rapides, mais l’ampleur du problème est immense. Il y a un peu plus d’un an, en août 2021, le même laboratoire a fait une autre percée que Hurricane a qualifiée de “moment Wright Brothers”. Cette expérience a réalisé pour la première fois un allumage par fusion dans un environnement contrôlé, mais l’énergie totale qui a été mise dans la réaction était inférieure à ce qui en est sorti. “On dit qu’un plasma s’enflamme lorsque le gain d’énergie dû aux réactions de fusion dépasse toutes les pertes d’énergie, ce qui entraîne une escalade rapide de la température, de la pression et du rendement énergétique de fusion. Auparavant, cela n’avait été réalisé que lors de la détonation d’armes nucléaires”, a expliqué Pravesh Patelle directeur scientifique de la startup fusion Énergie concentrée et un ancien scientifique de Lawrence Livermore. Dans cette expérience de 2021, le gain d’énergie était de 0,73. L’expérience du 5 décembre était la première fois qu’un gain d’énergie supérieur à 1,0 était atteint – plus précisément, un gain d’énergie de 1,5. “Obtenir quoi que ce soit au-dessus de 1x est tout psychologiquement car cela montre que la fusion peut être une source (nette) d’énergie!” Turrell a déclaré à CNBC. “Pour le dire autrement, c’est ce moment où > 1x est atteint qui entrera dans les livres d’histoire.”

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Représentation artistique des 192 faisceaux laser projetés au centre de la chambre cible du National Ignition Facility. Avec l’aimable autorisation de Damien Jemison au Lawrence Livermore National Laboratory

Patel s’attend à voir éventuellement un gain d’énergie de 4 ou 5 de l’équipe de Lawrence Livermore. Mais pour faire une fusion commerciale avec des lasers, il faudra un gain d’énergie d’environ 100 fois, a déclaré Patel. Pour atteindre ce niveau, il faudra de nouvelles installations et de nouveaux développements technologiques de composants, comme des lasers pompés par diode efficaces. “Cela nécessitera des progrès dans les soi-disant” concepts avancés “tels que l’allumage rapide ou l’allumage par choc, qui sont conçus pour un gain élevé. Ces concepts nécessitent la construction de nouvelles installations, donc une percée là-bas prendra jusqu’à plus tard cette décennie “, Patel a dit. Moritz von der Linden, PDG de la startup Merveille Fusiona également souligné l’importance des nouveaux lasers. “Les systèmes laser de dernière génération dans d’autres installations ou dans de nouvelles installations doivent montrer qu’ils peuvent facilement déclencher dix impulsions laser par seconde avec des énergies élevées. De plus, les cibles doivent avoir un taux d’absorption d’énergie efficace et être productibles en masse”, a déclaré Linden à CNBC dans un communiqué. “Ce n’est qu’avec des cibles optimisées et des systèmes laser de dernière génération qu’il est possible de montrer un gain d’énergie net – la prochaine étape véritablement révolutionnaire. Ce sera l’un des défis techniques les plus difficiles imaginables pour l’humanité.”

Ici, le module de préamplificateur augmente l’énergie du laser lorsqu’il se dirige vers la chambre cible du National Ignition Facility. Photo avec l’aimable autorisation de Damien Jemison au Lawrence Livermore National Laboratory

Le financement devra augmenter considérablement