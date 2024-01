La puissance de feu de la marine américaine se renforce dans le Pacifique occidental

Trois super porte-avions de la marine américaine opèrent dans le Pacifique occidental cette semaine dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et Taiwan, ainsi qu’avec les alliés américains, le Japon et les Philippines.

La concentration d’un si grand nombre de navires, rare en temps de paix, a été motivée par des exercices conjoints visant à renforcer les opérations de coopération entre les forces américaines et japonaises.

Le tracker de flotte du US Naval Institute News a montré lundi deux supercarriers de classe Nimitz, le USS Théodore Roosevelt et USS Carl Vinson, se trouver dans les eaux à l’est de Taiwan et au nord-est des Philippines.

Navire d’assaut amphibie déployé à l’avant USS Amériquequi peut fonctionner comme un porte-avions léger, se trouvait également dans la zone.

Pendant ce temps, le porte-avions de classe Nimitz déployé à l’avant USS Ronald Reagan, s’est avéré se trouver à son port d’attache de Yokosuka, au Japon, ce qui porte à quatre le nombre total de flattops américains.

Dès mercredi, le USS Carl Vinson et USS Théodore Roosevelt se trouvaient dans les eaux internationales au sud-est du détroit de Miyako et à l’ouest de Taïwan, selon les données de suivi des navires rapportées par le groupe de réflexion chinois South China Sea Probing Initiative.

Ce jour-là également, la Force maritime d’autodéfense japonaise (JMSDF) a publié sur les réseaux sociaux que son porte-hélicoptère de classe Hyuga JS Ise se joignait à un exercice bilatéral avec les deux supertransporteurs.

Porte-avions de l’US Navy, le « USS Theodore Roosevelt », le 31 janvier 2024. Un exercice impliquant le navire, qui, selon Tokyo, visait à renforcer l’interopérabilité entre les forces américaines et japonaises, s’est produit dans un contexte de tensions accrues avec la Chine.

“L’exercice avec les deux plus grands porte-avions constitue une opportunité précieuse d’améliorer les capacités tactiques et l’interopérabilité”, indique le communiqué, ajoutant que l’exercice a débuté lundi et se poursuivra jusqu’à vendredi.

La JMSDF a déclaré que la dernière fois qu’elle avait mené des exercices avec plusieurs porte-avions américains, c’était en novembre.

La flotte du Pacifique de la marine américaine n’a pas répondu Semaine d’actualitésdemande écrite de commentaires de au moment de la publication.

Cet exercice a eu lieu alors que les conflits territoriaux dans la région continuent de s’intensifier.

Les médias japonais ont rapporté lundi que la Chine déployait stratégiquement quatre navires de guerre de manière permanente dans les eaux autour de Taïwan. La Chine revendique l’île autonome comme son territoire, bien que le gouvernement du Parti communiste chinois à Pékin n’y ait jamais gouverné.

Les garde-côtes chinois ont déclaré jeudi avoir chassé dimanche quatre ressortissants philippins « qui se sont introduits sur l’île chinoise de Huangyan pour des activités illégales », en utilisant le nom chinois de la formation de la mer de Chine méridionale connue aux Philippines sous le nom de Scarborough Shoal.

L’atoll est depuis longtemps une zone de pêche traditionnelle pour les Philippines ainsi que pour les pêcheurs chinois et vietnamiens. Il se situe dans la zone économique exclusive des Philippines, reconnue internationalement, bien que la Chine y exerce un contrôle de facto depuis 2012.

Samedi, les garde-côtes chinois ont déclaré avoir “mis en garde” les bateaux de pêche et de patrouille japonais qui étaient entrés dans “les eaux territoriales chinoises” autour des îles Senkaku, que le Japon contrôle et que les États-Unis affirment être couvertes par le traité de défense mutuelle commune aux deux pays.

La semaine dernière, le USS John Finn Le destroyer a traversé le détroit de Taiwan lors du premier transit de la marine américaine sur la voie navigable de 100 milles de large cette année. Un porte-parole de l’Armée populaire de libération de la Chine a critiqué les États-Unis pour leurs « actes de provocation » qui ont « porté atteinte de manière malveillante à la paix et à la stabilité régionales ».

Les porte-avions de classe TNimitz « USS Theodore Roosevelt » et « USS Carl Vinson » ainsi que les navires de guerre de soutien, ont effectué un exercice conjoint avec le porte-hélicoptères japonais « JS Ise » le 31 janvier 2024. Le…

Les porte-avions de classe TNimitz « USS Theodore Roosevelt » et « USS Carl Vinson » ainsi que les navires de guerre de soutien, ont effectué un exercice conjoint avec le porte-hélicoptères japonais « JS Ise » le 31 janvier 2024. L’exercice, qui, selon Tokyo, était visant à renforcer l’interopérabilité entre les forces américaines et japonaises, s’est produite dans un contexte de tensions accrues avec la Chine.

