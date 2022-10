La puissance de feu américaine présentée lors d’exercices de combat conjoints aux Philippines

CAPAS, Philippines (AP) – Des lanceurs montés sur camion ont fait exploser des roquettes et des avions de chasse furtifs américains ont traversé le ciel du nord des Philippines jeudi lors d’un exercice de combat qui a marqué la dernière démonstration de la puissance de feu américaine dans une région où Washington a tenté de dissuader ce qu’il met en garde contre l’agression croissante de la Chine.

Les exercices de tir réel sur un champ de tir et de bombardement dans une vallée désolée de la ville de Capas au nord de Manille ont été le point culminant de deux semaines de manœuvres de préparation au combat, qui comprenaient des simulations d’assauts amphibies et des tactiques de défense côtière conjointes impliquant plus de 2 500 marines américains et philippins. .

Des tirs d’artillerie d’obusier ont explosé à travers la vallée poussiéreuse entourée d’une chaîne de montagnes et de collines depuis les positions de tir de la marine américaine et philippine, certaines dissimulées par des tentes de camouflage.

Appelées Kamandag – un acronyme tagalog pour “Coopération des guerriers de la mer” – les manœuvres militaires se terminant vendredi se déroulaient simultanément avec des exercices de combat entre les Marines américains et les forces de l’armée japonaise sur l’île d’Hokkaido, au nord du Japon, qui impliquent environ 3 000 militaires de les deux parties, ont déclaré des responsables militaires américains.

Le major-général américain Jay Bargeron, de la 3e division de marine basée au Japon, a déclaré que les exercices visaient à renforcer les capacités défensives de l’alliance américaine avec les Philippines et le Japon, et à garantir que “nous sommes prêts à réagir rapidement à la crise tout au long de la Indo-Pacifique.

“Cet exercice est une occasion importante de rassembler les capacités et le personnel américains et philippins pour renforcer notre préparation, nos compétences et notre confiance combinées”, a déclaré le lieutenant-colonel des Marines américains Kurt Stahl à l’Associated Press.

Le système américain de roquettes d’artillerie à haute mobilité ou les lance-roquettes HIMARS, qui ont récemment aidé l’Ukraine à prendre de l’ampleur dans sa guerre contre la Russie, et des avions de combat supersoniques F-35B ont été présentés lors des exercices militaires de mercredi et jeudi.

Les lanceurs HIMARS tirent des missiles guidés par GPS. Selon les munitions et la configuration du système, les HIMARS sont capables d’atteindre des cibles jusqu’à 300 kilomètres (186 miles), a déclaré Stahl. Les lanceurs très mobiles sont difficiles à repérer pour l’ennemi et peuvent rapidement changer de position après le tir pour échapper aux frappes aériennes de représailles.

Bien qu’il puisse effectuer une frappe de précision contre des cibles critiques comme un système de communication ou un radar, HIMARS pourrait également être utilisé pour empêcher une force ennemie de gagner “sur un morceau de terrain côtier contesté”, a déclaré Stahl.

Les avions à réaction F-35B peuvent également jouer un rôle important « en augmentant la sensibilisation au champ de bataille » entre les forces alliées au sol et dans les airs grâce à une liaison de communication, et en fournissant des détails sur les positions des forces adverses, a-t-il déclaré.

Stahl a fait écho aux remarques des responsables militaires philippins selon lesquelles les exercices annuels régulièrement programmés n’étaient dirigés contre aucun pays.

Les manœuvres de combat, cependant, se déroulaient à un moment où Washington a plus sévèrement averti Pékin de ses actions de plus en plus affirmées contre Taïwan et les États demandeurs rivaux en mer de Chine méridionale.

Le président américain Joe Biden a déclaré que les forces américaines défendraient Taïwan si Pékin tentait d’envahir l’île autonome, déclenchant des protestations de colère de la part de la Chine.

Séparément en juillet, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé la Chine à se conformer à une décision d’arbitrage de 2016 qui invalidait les vastes revendications territoriales de Pékin dans la mer de Chine méridionale. Il a averti que Washington est obligé de défendre les Philippines en vertu d’un traité de défense mutuelle américano-philippin de 1951 si des forces, des navires ou des avions philippins sont attaqués dans les eaux contestées.

La décision a été rendue par un tribunal mis en place à La Haye en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer après que le gouvernement philippin a amené la Chine en arbitrage en 2013 au sujet de la saisie par Pékin d’un haut-fond au nord-ouest des Philippines. La Chine n’a pas participé, a qualifié la décision d’arbitrage de tromperie et continue de la défier.

Le Vietnam, la Malaisie, Taïwan et Brunei ont également des revendications qui se chevauchent dans la voie navigable très fréquentée, où environ 5 000 milliards de dollars de marchandises transitent chaque année et qui serait riche en gisements sous-marins de gaz et de pétrole.

Les exercices militaires étaient le premier exercice à grande échelle entre les alliés du traité sous le président philippin nouvellement élu Ferdinand Marcos Jr., qui a pris ses fonctions en juin après une victoire électorale écrasante.

Son prédécesseur, Rodrigo Duterte, était un critique virulent des politiques de sécurité américaines et a entretenu des liens plus étroits avec la Chine et la Russie.

Au début de sa présidence, Duterte a menacé de rompre les liens avec Washington et a désapprouvé les exercices militaires avec les forces américaines qui, selon lui, pourraient offenser Pékin.

Duterte a ensuite tenté de mettre fin à un pacte de défense clé qui permettait à un grand nombre de forces américaines de se rendre aux Philippines pour des exercices de combat, mais a renoncé à sa menace.

___

Le journaliste d’Associated Press, Joeal Calupitan, a contribué à ce rapport.

Jim Gomez et Aaron Favila, Associated Press