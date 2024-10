La puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm rendra votre téléphone moins ennuyeux

La principale des puces les plus récentes de Qualcomm est le Snapdragon 8 Elite, qui apportera davantage de fonctionnalités d’IA et des vitesses plus rapides aux téléphones Android haut de gamme de l’année prochaine. Il a été annoncé lors du Snapdragon Summit 2024 aux côtés des autres nouveaux produits de Qualcomm. Mais certaines des meilleures choses qu’elle peut faire sont bien plus humbles que l’intelligence artificielle : elle résoudra plusieurs problèmes qui rendront l’utilisation des téléphones moins ennuyeuse.

Bien que la majeure partie du temps consacré au Snapdragon Summit ait été consacrée aux avancées globales, en particulier à la prévision de la façon dont les gens utiliseront différemment les smartphones avec les soi-disant « agents IA », les améliorations les plus banales commenceront à améliorer l’utilisation du téléphone par les gens dès qu’ils en achèteront un nouveau. Téléphone Android équipé du Snapdragon 8 Elite.

Cette poignée de fonctionnalités de qualité de vie couvrent un grand nombre de sujets, mais trois arrivent en tête : améliorer la navigation sur le Web, étendre l’audio sans fil de Bluetooth au Wi-Fi et utiliser l’IA générative pour appliquer une source de lumière artificielle dans vos selfies.

Nous en sommes à notre première année d’IA générative sur smartphones, et bien que nous soyons inondés de promesses sur la façon dont cela changera notre vie mobile, tout ce que nous avons obtenu, ce sont une poignée d’astuces intéressantes sur des téléphones comme la série Samsung Galaxy S24 et Famille Google Pixel 9. Apple Intelligence, la fonctionnalité phare de la série iPhone 16, n’a pas encore été lancée un mois après la sortie des téléphones – une poignée de fonctionnalités Apple Intelligence devraient être abandonnées la semaine prochaine.

Il est donc rafraîchissant de voir de nouvelles fonctionnalités dans le Snapdragon 8 Elite qui faciliteront un peu la façon dont nous utilisons actuellement les téléphones.

Cette démo de la fonction d’éclairage AI montre comment elle pourrait améliorer les selfies. David Lumb/CNET

Source de lumière artificielle IA : tamisez le visage du selfie, c’est parti !

La fonctionnalité la plus intéressante pour éliminer les désagréments est une fonctionnalité de caméra alimentée par l’IA générative. Au lieu de supprimer des éléments à la manière de la gomme magique de Google Pixel, celle-ci ajoute de la lumière là où elle est le plus nécessaire : sur votre visage.

Cette fonctionnalité, destinée aux selfies, agit comme une source de lumière douce directionnelle qui peut éclairer les côtés de votre visage assombris par l’ombre. Une fois allumé, vous pouvez appuyer longuement pour le déplacer, en choisissant l’angle qui vous flatte le plus et qui s’adapte à votre environnement. Et si vous êtes d’humeur créative, vous pouvez augmenter ou diminuer l’intensité ou même décaler la couleur de la lumière artificielle le long du spectre RVB.

J’ai pu jouer avec cette fonctionnalité dans une démo et cela m’a semblé délicieusement amusant et utile. J’imagine qu’il serait très utile d’équilibrer les sujets à contre-jour, comme lorsque vous vous tenez devant un coucher de soleil ou êtes assis à l’intérieur avec une vue extérieure derrière vous. Bien que j’aie essayé cette fonctionnalité sur un appareil de référence, je suis enthousiasmé par la possibilité de corriger des photos défectueuses et de compenser les appareils photo qui ne peuvent pas encore gérer la lumière et l’obscurité.

Une navigation Web plus rapide accélère également les applications

En un instant, lors du discours d’ouverture du Snapdragon Summit, les présentateurs de Qualcomm ont noté que le Snapdragon 8 Elite rendait la navigation sur le Web plus rapide. Même si c’est exactement ce à quoi cela ressemble, les pages Web se chargent plus rapidement, cela dément le nombre d’opérations téléphoniques qui reposent sur la connexion au Web. Actuellement, de nombreuses applications pour smartphone chargent les informations de navigation Web en arrière-plan pendant que vous naviguez dans l’interface de leur application.

« Naviguer ne signifie pas seulement ouvrir un navigateur et obtenir des informations particulières », m’a expliqué Manju Varma, directeur de la gestion des produits axés sur la technologie CPU chez Qualcomm, lors du sommet. « Les applications utiliseront les données pour effectuer des recherches, obtenir des informations sur les sports et les divertissements, faire du shopping – tout cela implique ce que nous appelons la navigation. »

La micro-architecture de la nouvelle unité centrale Oryon, introduite pour la première fois dans les puces mobiles de Qualcomm avec le Snapdragon 8 Elite, permet cette augmentation de vitesse. En conséquence, la capacité du cache est augmentée et la hiérarchie de la mémoire optimisée pour des utilisations réelles telles que la navigation dans les données des applications. Passer plus rapidement d’une application à l’autre est un autre avantage de l’augmentation de la vitesse de navigation des données.

Une démo montre des vitesses de navigation améliorées grâce à la puce Snapdragon Elite 8 de Qualcomm (à droite, un score plus élevé signifie de meilleures performances). David Lumb/CNET

Lors du sommet, Qualcomm a mis en place des salles de démonstration permettant aux participants de tester eux-mêmes ces nouvelles fonctionnalités. Une station a montré un test simple pour une navigation plus rapide sur deux téléphones exécutant Browser Bench. Test du compteur de vitesse 3.0 en lignequi permet aux machines d’exécuter des tâches de navigation. L’appareil de référence Snapdragon 8 Elite (qui n’est pas un téléphone disponible dans le commerce) a obtenu un score de 33,7, tandis que l’appareil exécutant le Snapdragon 8 Gen 3 de l’année dernière a obtenu un score de 16,1. À titre de comparaison, un iPhone 16 Pro a obtenu un score de 29,6, tandis que mon propre iPhone 15 Pro Max a obtenu un score de 29,7. (Les chiffres ne sont qu’une mesure comparative et ne représentent aucun taux spécifique de traitement du navigateur, mais des nombres plus élevés signifient de meilleures performances.)

Cette vitesse de navigation améliorée améliorera même les tâches d’IA générative à venir ainsi que les jeux, a déclaré Karl Whealton, directeur principal de la gestion des produits axés sur le processeur et l’unité de traitement neuronal chez Qualcomm.

« Le processeur est présent dans tout. Chaque élément fait fonctionner le processeur. Certaines choses le font fonctionner un peu, d’autres le font beaucoup, mais tout ce que vous faites va être amélioré », a déclaré Whealton.

Xpan emmène l’audio au-delà du Bluetooth pour moins de pertes

Le Snapdragon Summit de l’année dernière a également été dominé par l’IA générative, puisque le Snapdragon 8 Gen 3 a été le premier à bénéficier de la nouvelle technologie. Une fonctionnalité que la puce n’a pas obtenue mais qui a également été introduite il y a un an, Xpan, fera ses débuts sur le Snapdragon 8 Elite – et devrait rendre les pertes audio via Bluetooth moins courantes.

Les téléphones peuvent interrompre les connexions aux haut-parleurs Bluetooth lorsqu’ils s’éloignent trop les uns des autres ou rencontrent des interférences. La fonctionnalité XPAN, qui transmet le Bluetooth au Wi-Fi, pourrait aider à résoudre ce problème.

En termes simples, Xpan permet à l’audio de passer du Bluetooth au Wi-Fi. Cela devrait vous permettre de vous éloigner de la source de votre musique ou de vos podcasts tout en les entendant tant que vos écouteurs ou haut-parleurs sont sur le même réseau Wi-Fi que le téléphone ou l’ordinateur auquel ils sont connectés.

Lors du sommet de cette année, une démo a montré Xpan en action. Devant moi se trouvait un haut-parleur sans fil qui diffusait de la musique (une mélodie pop entendue dans le vacarme de la salle de démonstration) depuis un téléphone situé à plus de trente mètres de distance. Pour illustrer la démonstration, une caméra était pointée vers le téléphone, qui se trouvait à l’autre bout du bâtiment, bien en contrebas, au premier étage.

Cette démo a montré un scénario, et je serais intéressé de voir comment elle gère d’autres obstacles qui bloquent normalement les signaux Bluetooth, comme la distance et les murs solides. Mais si cela fonctionne, c’est un désagrément de moins auquel vous devrez faire face, car votre réseau Wi-Fi local sert de sauvegarde pour garantir que votre musique et vos podcasts ne soient pas interrompus. Cela pourrait être une aubaine pour les personnes vivant dans des maisons et des lieux de travail remplis de matériaux de construction hostiles aux signaux Bluetooth.

Chacune de ces trois fonctionnalités a le potentiel de rendre les téléphones plus faciles à utiliser. La plainte la plus courante de tous les propriétaires de smartphones est probablement la suivante : « Pourquoi cette fonctionnalité ne se contente-t-elle pas travail » Mais soyons réalistes : c’est le cas pour beaucoup de choses. C’est la complexité croissante des smartphones et de notre réseau d’appareils interconnectés qui rend plus difficile pour eux de répondre à nos attentes.

Cela s’applique au matériel et aux logiciels : la connexion d’écouteurs et de haut-parleurs Bluetooth était autrefois un défi, mais nous nous attendons désormais à ce que cela soit rapide et transparent. Ce fut une révélation d’apprendre que les applications pouvaient exploiter tous les capteurs d’un téléphone comme le gyroscope et le GPS ; la nouvelle frontière est l’attente des gens selon laquelle toutes leurs données peuvent facilement être partagées entre les applications, qu’il s’agisse d’informations de santé, de mots de passe ou d’abonnements.

Ainsi, lorsque des entreprises arrivent et facilitent un peu le travail en arrière-plan, ou ajoutent une fonction de caméra qui semble être une évidence avec le recul, cela élimine un peu de friction liée au fait de vivre notre vie dans notre poche. supercalculateurs.