Lors du dévoilement de son chipset Exynos 2100 hier, la société a de nouveau confirmé qu’elle travaillait en étroite collaboration avec AMD pour son SoC phare de nouvelle génération et a indirectement déclaré que la mise en œuvre avait été un succès. Mais qu’est ce que ça veut dire?

Cela signifie que le premier chipset Exynos avec le GPU d’AMD basé sur l’architecture RDNA viendra vivre dans le successeur de l’Exynos 2100, qui démarrera probablement la production vers la fin de cette année et se retrouvera dans la gamme Galaxy S22 l’année prochaine. Ou nous pourrions le voir dans le Galaxy Z Fold3 dès cette année, mais c’est très peu probable étant donné que Samsung ne publie pas plus d’un SoC phare par an. Si l’histoire est d’une indication, c’est.

Il est important de noter que le communiqué de presse indique que la collaboration AMD-Samsung produira des «produits complémentaires», ce qui signifie que Samsung ne sera pas autorisé à fabriquer et à commercialiser du matériel basé sur la technologie d’AMD s’il est en concurrence directe avec AMD. . Cela signifie que le GPU AMD ne sera utilisé que pour les produits Exynos de Samsung alimentant les smartphones et tablettes.

