La puce M4 d’Apple suralimente ses ordinateurs Pro et iMac pour l’IA

Quand Apple a annoncé en mai l’introduction de son nouveau processeur M4la société a annoncé qu’elle intégrerait à terme le processeur dans ses futurs ordinateurs MacPro et iMac. Récemment, Apple a mis à jour sa famille de PC avec l’introduction de nouveaux modèles alimentés par le nouveau processeur. En plus de la puce M4, Apple met enfin à disposition son Apple Intelligence très médiatisée sur toutes ses plateformesy compris les ordinateurs de bureau iMac et les ordinateurs portables Pro.

Apple a introduit deux nouvelles variantes du M4, le M4 Pro et le M4 Max, deux nouvelles puces qui, avec le M4, apportent au Mac des performances bien plus économes en énergie et des capacités avancées. Les trois puces sont construites à l’aide d’une technologie de pointe de 3 nanomètres de deuxième génération, qui améliore les performances et l’efficacité énergétique. Les processeurs de la famille M4 sont dotés du cœur de processeur le plus rapide au monde, offrant des performances monothread rapides et des performances multithread plus rapides. Les GPU s’appuient sur l’architecture graphique révolutionnaire introduite dans la génération précédente, avec des cœurs plus rapides et un moteur de lancer de rayons 2 fois plus rapide. M4 Pro et M4 Max activent Thunderbolt 5 pour Mac pour la première fois et augmentent la bande passante de la mémoire unifiée jusqu’à 75 %.

Combinée à un moteur neuronal jusqu’à 2 fois plus rapide que la génération précédente et à des accélérateurs d’apprentissage automatique (ML) améliorés dans les processeurs, la famille de puces M4 offre des performances incroyables pour les charges de travail professionnelles et d’IA. Et ils offrent des performances rapides pour Apple Intelligence, le système d’intelligence personnelle qui transforme la façon dont les utilisateurs travaillent, communiquent et s’expriment, tout en protégeant leur vie privée.

En rapport:Apple se lance dans la course à l’IA avec un processeur puissant

La combinaison d’une mémoire unifiée plus rapide et d’une bande passante mémoire accrue permet aux grands modèles de langage (LLM) et à d’autres grands projets de s’exécuter de manière fluide et sur l’appareil.

De plus, les performances efficaces par watt de la famille M4 signifient que les utilisateurs bénéficient d’une autonomie allant jusqu’à 24 heures, plaçant ainsi la barre plus haut dans ce que les utilisateurs peuvent faire avec une seule charge.

Suralimenter les ordinateurs portables

Apple intègre le M4 dans le dernier 14 pouces de la société. Macbook Pro, livré avec 16 Go de mémoire unifiée avec prise en charge jusqu’à 32 Go. Le moteur neuronal de l’ordinateur est plus de 3 fois plus puissant que celui de la puce M1, ce qui lui permet de gérer les fonctionnalités d’Apple Intelligence et d’autres charges de travail d’IA. Avec M4, le MacBook Pro est jusqu’à 1,8 fois plus rapide que le MacBook Pro 13 pouces avec M1 pour des tâches telles que l’édition de photos gigapixels, et les charges de travail encore plus exigeantes comme le rendu de scènes complexes dans Blender sont jusqu’à 3,4 fois plus rapides. Le modèle M4 prend également en charge deux écrans externes haute résolution en plus de l’écran intégré, et dispose désormais de trois ports Thunderbolt 4 afin que les utilisateurs puissent connecter tous leurs périphériques.

En rapport:Apple est une entreprise d’IA après tout

La puce M4 Pro comprend un puissant processeur à 14 cœurs avec 10 cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité pour une augmentation des performances multicœurs, ainsi qu’un GPU jusqu’à 20 cœurs deux fois plus puissant que la puce M4. Avec la puce M4 Pro, le nouveau MacBook Pro bénéficie d’une augmentation de 75 % de la bande passante mémoire par rapport à la génération précédente, soit le double de celle de n’importe quelle puce PC AI. Le nouveau MacBook Pro avec M4 Pro est jusqu’à 3 fois plus rapide que les modèles avec M1 Pro, accélérant les flux de travail tels que la géocartographie, l’ingénierie structurelle et la modélisation des données.

Le M4 Max augmente encore la mise. M4 Max apporte jusqu’à un processeur à 16 cœurs, jusqu’à un GPU à 40 cœurs, plus d’un demi-téraoctet par seconde de bande passante mémoire unifiée et un moteur neuronal plus de 3 fois plus rapide que M1 Max, permettant aux modèles d’IA sur l’appareil de courir plus vite que jamais. Avec M4 Max, le MacBook Pro offre des performances jusqu’à 3,5 fois supérieures à celles du M1 Max, éliminant ainsi de lourdes charges de travail créatives telles que les effets visuels, l’animation 3D et la musique de film. Il prend également en charge jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, afin que les développeurs puissent facilement interagir avec les LLM comportant près de 200 milliards de paramètres.

Nouvel iMac

Apple a également intégré la puce M4 dans son dernier iMac, permettant au bureau de fonctionner 1,7 fois plus vite qu’avec la précédente puce M1. Le nouvel iMac est livré en standard avec 16 Go de mémoire unifiée plus rapide, configurable jusqu’à 32 Go. Le Neural Engine du M4 est désormais plus de 3 fois plus rapide que celui de l’iMac avec M1, ce qui en fait le meilleur tout-en-un au monde pour l’IA et accélère le rythme auquel les utilisateurs peuvent accomplir leurs tâches. La puce M4 gère des charges de travail plus intenses comme la retouche photo et les jeux jusqu’à 2,1 fois plus rapidement que l’iMac avec M1.

En plus de l’incorporation de la puce M4 dans sa gamme PC, Apple met enfin à disposition son Apple Intelligence très médiatisée sur toutes ses plateformesy compris les ordinateurs IMAC et Pro. Les fonctionnalités Apple Intelligence devraient être disponibles à partir de décembre. Apple Intelligence offre des fonctionnalités telles que des outils d’écriture à l’échelle du système, qui permettent aux utilisateurs d’affiner leur texte en réécrivant, en relisant et en résumant le texte presque partout où ils écrivent. Les fonctionnalités supplémentaires d’Apple Intelligence incluent Image Playground, qui permet aux utilisateurs de créer des images ludiques en quelques instants.