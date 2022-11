La puce M2 Max d’Apple exécute Geekbench sur un MacBook Pro avec 96 Go de RAM

Apple teste ses prochains MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec le processeur M2 Max encore inédit. Jusqu’à présent, Apple a sorti le nouveau MacBook Air et le très ancien MacBook Pro 13 pouces avec le processeur M2, et les processeurs pour ordinateurs portables M2 Pro et M2 Max sont les suivants logiques (avec un éventuel M2 Ultra pour Mac Studio).

Deux exécutions de Geekbench révèlent un MacBook avec un processeur M2 Pro et 96 Go de RAM. Le chiffre signifie qu’Apple permettra probablement aux acheteurs de configurer plus que l’option maximale actuelle de 64 Go.

Le processeur M2 Pro dispose de 12 cœurs, fonctionnant à un maximum de 3,54 GHz, soit 2 cœurs de plus et 320 MHz plus rapides que le M1 Pro des ordinateurs portables MacBook Pro de la génération actuelle. Les chiffres de cache L1 et L2 répertoriés sont les mêmes.









Deux MacBook Pro fonctionnent avec le processeur M2 Max

Apple devait dévoiler les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces alimentés par M2 à l’automne, mais étant donné que nous sommes maintenant entièrement en hiver, ils pourraient être retardés jusqu’en 2023.

