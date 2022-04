La puce d’imagerie dédiée vivo V1+ fera ses débuts dans la série X80 la semaine prochaine

Développer une propre solution de puce d’imagerie semble faire fureur dans l’écurie BBK cette année, et après qu’Oppo a introduit le MariSilicon X sur la série Find X5 plus tôt cette année, ce mois-ci ce sera au tour de vivo. La société vient d’annoncer que la famille d’appareils X80, qui devrait devenir officielle le 25 avril, comportera la puce d’imagerie vivo V1+ à l’intérieur.

Cela prend en charge à la fois le MediaTek Dimensity 9000 ainsi que le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Lors du développement du V1 +, vivo a travaillé en étroite collaboration avec MediaTek, ce qui a abouti à 30 nouvelles demandes de brevet. vivo souligne également rapidement que son processeur d’image personnalisé est le premier à pouvoir fonctionner avec des SoC haut de gamme de différentes sociétés (Oppo est actuellement limité aux puces Snapdragon, comme vous le savez peut-être).

Plus de 300 employés vivo et MediaTek ont ​​travaillé sur la V1+ pendant 350 jours pour l’adapter entièrement à la plateforme Dimensity 9000. Ce travail est maintenant terminé et les meilleures performances possibles peuvent être obtenues à partir de la puce d’imagerie à l’intérieur des appareils alimentés par le dernier SoC haut de gamme de MediaTek.

Avec un réglage fin de son algorithme de réduction du bruit, le V1+ peut prendre des photos de nuit dans des situations où il y a moins de 1 lux d’éclairage ambiant. Ceci est également rendu possible par la SRAM de 32 Mo de la puce et la vitesse de transfert de données de 8 Go/s.

De plus, vivo a annoncé des améliorations de la luminosité de l’image de 16 % et de la précision de la balance des blancs de 12 %. Les parties les plus importantes d’une photo peuvent en fait voir d’autres augmentations de luminosité allant jusqu’à 350 %, ce qui rend vos images « plus lumineuses et plus transparentes », permettant de percevoir plus de détails. Zeiss Natural Color obtient une amélioration de 8,3 % de la précision des couleurs ainsi que des réglages de tonalité fins.

Le V1 + peut également permettre à plus de jeux de fonctionner à 90 ips ou 120 ips, et donc il pourrait remplacer la technologie existante de Pixelworks qui est actuellement utilisée par les téléphones vivo et iQOO.

vivo se vante d’avoir mis en œuvre des algorithmes spéciaux pour optimiser l’allocation des ressources du processeur et ainsi réduire la génération de chaleur et augmenter l’efficacité du Dimensity 9000. Il y a des promesses de consommation d’énergie considérablement améliorée, jusqu’à 10 % dans les sessions de jeu intensives. Le prochain téléphone X80 avec le Dimensity 9000 à la barre marque 1,07 million de points AnTuTu, et les animations ont été améliorées dans les scénarios à forte charge, avec une allocation de puissance de traitement maximisée. Enfin, vous pouvez vous attendre à ce que les performances ne se dégradent pas pendant 36 mois maximum.

Ce sont des affirmations très nobles, et nous avons hâte que les nouveaux téléphones soient officialisés afin de pouvoir les rencontrer et les tester en profondeur pour nos examens approfondis.

