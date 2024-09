La puce cérébrale Neuralink de Musk reçoit l’approbation de la FDA pour accélérer le développement d’un implant expérimental visant à restaurer la vision

Ouvrir cette photo dans la galerie : Neuralink n’a pas immédiatement répondu à une demande de détails sur la date à laquelle elle prévoit que le dispositif Blindsight passera aux essais sur l’homme.Dado Ruvic/Reuters

Neuralink, la startup de puces cérébrales d’Elon Musk, a annoncé mardi que son implant expérimental visant à restaurer la vision avait reçu la désignation de « dispositif révolutionnaire » de la Food and Drug Administration américaine.

La FDA a attribué le label « révolutionnaire » à certains dispositifs médicaux qui permettent de traiter ou de diagnostiquer des maladies potentiellement mortelles. Elle vise à accélérer le développement et l’évaluation des dispositifs actuellement en cours de développement.

Le dispositif expérimental, connu sous le nom de Blindsight, « permettra même à ceux qui ont perdu leurs deux yeux et leur nerf optique de voir », a déclaré Musk dans un message sur X.

Neuralink n’a pas immédiatement répondu à une demande de précisions sur la date à laquelle elle prévoit que le dispositif Blindsight sera testé sur des humains. La FDA n’a pas non plus immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Fondée en 2016 par Musk et un groupe d’ingénieurs, Neuralink construit une interface de puce cérébrale qui peut être implantée dans le crâne, ce qui, selon elle, pourrait éventuellement aider les patients handicapés à bouger et à communiquer à nouveau, et également à restaurer la vision.

L’appareil de Neuralink est doté d’une puce qui traite et transmet des signaux neuronaux qui pourraient être transmis à des appareils comme un ordinateur ou un téléphone.

La startup teste séparément un implant conçu pour donner aux patients paralysés la capacité d’utiliser des appareils numériques en pensant seuls, une perspective qui pourrait aider les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière.

Cet essai devrait inclure trois patients pour évaluer son dispositif dans une étude qui devrait prendre plusieurs années, selon les détails de la base de données des essais cliniques du gouvernement américain.

Plus tôt cette année, Neuralink a implanté avec succès le dispositif chez le deuxième patient, qui l’utilise pour jouer à des jeux vidéo et apprendre à concevoir des objets en 3D.