La puce cérébrale de Musk sera implantée chez un deuxième patient – ​​WSJ — RT World News

Neuralink prévoit d’étendre l’essai à 10 personnes cette année, leur permettant d’interagir avec un ordinateur en utilisant leurs pensées

Le régulateur américain de la santé a autorisé Neuralink d’Elon Musk à implanter une puce cérébrale chez un deuxième patient malgré quelques problèmes initiaux avec le premier sujet de test, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

La startup de puces cérébrales a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour mener un essai avec un deuxième patient en utilisant une procédure modifiée après que la société a proposé de résoudre un problème survenu avec son premier sujet de test, a indiqué le média.

La puce, baptisée Telepathy, a été implantée avec succès pour la première fois en février dernier. Il a permis à Noland Arbaugh, tétraplégique de 30 ans, de contrôler une souris d’ordinateur en utilisant ses pensées avec « pas d’effets néfastes » selon la société de neurotechnologie.

L’opération impliquait un robot spécialement conçu plaçant la puce informatique – qui a à peu près la taille d’une pièce de monnaie avec des fils flexibles ultra-fins – dans la région du cerveau qui contrôle l’intention de bouger, a expliqué Neuralink. La puce a ensuite été utilisée pour enregistrer et transmettre sans fil les signaux cérébraux à une application qui décode l’intention de mouvement.

Plus tôt ce mois-ci, Neuralink a déclaré que de minuscules fils implantés dans le cerveau de son premier patient avaient été déplacés. La semaine dernière, Reuters a rapporté que l’entreprise savait, grâce à des tests sur les animaux, que les fils, qui sont plus fins qu’une mèche de cheveux humains, pouvaient se rétracter, tout comme les électrodes utilisées pour lire les signaux cérébraux.















Chez le deuxième patient, la puce d’un quart de taille sera implantée plus profondément dans le cerveau pour l’empêcher de se rétracter, selon le WSJ.

Neuralink prévoit d’implanter son dispositif chez le deuxième patient en juin, et huit autres personnes participeront à d’autres essais avant la fin de cette année, indique le rapport. Plus de 1 000 tétraplégiques se sont inscrits à son registre de patients.

La startup a affirmé que l’objectif ultime du projet, baptisé PRIME Study, était de développer un « Interface cerveau-ordinateur sans fil entièrement implantable » cela donnerait aux gens la possibilité de contrôler le curseur ou le clavier d’un ordinateur en utilisant uniquement leurs pensées. Cela ouvrirait plus tard la voie à des traitements révolutionnaires pour les personnes souffrant de handicaps physiques tels que la paralysie et la cécité, ainsi que de maladies comme l’obésité, l’autisme, la dépression et la schizophrénie.