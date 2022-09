Un premier résultat de Geekbench a brossé un tableau particulièrement sombre des performances du nouveau chipset Apple A16, cependant, maintenant que l’équipe AnTuTu a déterré les résultats de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max, les choses s’améliorent.









Notes AnTuTu : iPhone 14 Pro • iPhone 14 Pro Max

Le Pro a affiché un score total de 978 147, le Pro Max a réussi 972 936. Cela représente une amélioration d’environ 19 % par rapport aux modèles de la série 13. Notez également que puisque les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus utilisent le chipset du duo iPhone 13 Pro, il s’agit également d’une comparaison au sein de la série 14. Les téléphones vanille iPhone 14 ont également été mis à niveau vers 6 Go de RAM comme les Pros l’année dernière (et cette année aussi).

En regardant les pannes, les performances du processeur ont augmenté de 17%, tandis que le score de mémoire a augmenté de 10%. C’est vraiment le GPU qui impressionne avec un bond de 28% par rapport à la génération précédente. Nous sommes surpris qu’Apple ne l’ait pas mentionné lors de la présentation, cela pourrait être la plus grande amélioration générationnelle de ces dernières années.

À titre de comparaison, les premiers résultats d’AnTuTu pour l’iPhone 13 Pro l’année dernière ont montré une augmentation de 17 % du score CPU par rapport à la génération 12 Pro et de 19 % pour le GPU. L’année dernière, c’est le score de mémoire qui a séduit avec un bond de 44 %.

Notez que la paire d’iPhone 14 Pro qui a été testée disposait de 1 To de stockage, ce qui lui donne un petit avantage sur les modèles de plus petite capacité. Pourtant, le chipset A16 montre une solide amélioration des performances par rapport à la puce de l’année dernière.

Cela dit, le top Snapdragon 8+ Gen 1 scores sont dans la fourchette des 1 000 000 avec l’Asus ROG Phone 6 marquant 1 110 172 au total, 261 708 au test CPU et 469 592 au test GPU. Le Snapdragon 8 Gen 2 (qui sera très probablement fabriqué sur le même nœud que le 8+ Gen 1 et l’Apple A16) sortira d’ici la fin de l’année.

