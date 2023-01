La puce A17 Bionic sera exclusive aux modèles iPhone 15 Pro

Apple devrait lancer sa nouvelle puce A17 Bionic l’année prochaine avec le lancement des modèles d’iPhone de nouvelle génération, bien que l’on pense que la nouvelle puce sera exclusive aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max haut de gamme, avec le les iPhone 15 et iPhone 15 Plus classiques sont susceptibles d’utiliser une puce existante, comme Apple l’a fait avec l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus.

La nouvelle puce A17 Bionic d’Apple devrait être fabriquée l’année prochaine sur la base du procédé 3nm amélioré de TSMC connu sous le nom de N3E, selon Nikkei Asiequi affirme que N3E améliorera les performances et l’efficacité énergétique.

Le rapport suggère que, comme Apple l’a fait avec l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, qui intègrent la puce A15 de l’iPhone 13 de la génération précédente, Apple équipera probablement l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus standard d’une puce précédemment annoncée, réservant la nouvelle Puce A17 Bionic pour iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max haut de gamme.