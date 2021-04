Une femme de 73 ans du Karnataka a enfin trouvé l’amour chez un homme de 69 ans qui a répondu à sa publicité matrimoniale. La septuagénaire, enseignante, avait récemment publié une annonce matrimoniale dans laquelle elle écrivait qu’elle cherchait un partenaire de vie. Elle a dit qu’elle cherchait un homme en bonne santé et plus âgé pour devenir son compagnon. Les publicités sont récemment devenues virales sur les réseaux sociaux et semblent maintenant avoir trouvé leur chemin vers un prétendant éligible.

L’homme de 69 ans qui a répondu à l’annonce est un ingénieur et un veuf tandis que la femme est divorcée. Dans son annonce publiée en mars sur un site matrimonial, la femme cherchait un partenaire de vie convenable car elle vivait seule et craignait pour sa santé en cas de chute. Son premier mariage s’est terminé par un divorce et après la mort de ses parents, l’enseignante est restée toute seule et inquiète pour sa santé.

Avec l’aide des médias sociaux, il semble que l’enseignante ait finalement réussi à trouver ce qu’elle cherchait après que l’annonce ait été trouvée par certains amis du prétendant potentiel en ligne. Bien que plus jeune, l’ingénieur remplissait toutes les exigences de l’enseignant.

L’histoire a refait surface quelques jours après qu’un homme de 82 ans du Rajasthan soit devenu viral pour avoir partagé son histoire d’amour avec un touriste australien qui l’a retrouvé 50 ans plus tard.

Les personnes âgées gagnent en popularité sur les réseaux sociaux pour leurs attitudes progressistes et leur approche affirmée de la vie. À une époque où les relations sont devenues fragiles et où trouver le «bon» partenaire est devenu tellement difficile, une histoire de 72 ans de mariage peut sembler un conte de fées. La page Instagram nommée Humans of Bombay, qui est connue, pour partager des histoires réconfortantes a publié une vidéo d’un couple indien marié depuis plus de 72 ans maintenant. Le mari de 101 ans et la femme de 90 ans ont partagé le secret de leur mariage réussi depuis plus de sept décennies et ont également donné des conseils aux jeunes amoureux.

