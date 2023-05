La publicité «réveillée» de Miller Lite honorant les femmes suscite des réactions négatives de la part des boycotteurs de Bud Light

N’y a-t-il pas de bière sûre à boire pour les conservateurs américains en ce moment ? !

Tout d’abord, Bud Light a envoyé quelques bières à un influenceur transgenre début avril. Ensuite, Miller Lite a lancé une publicité célébrant les brasseuses et offrant un mea culpa léger sur toutes les publicités de bière au fil des ans mettant en vedette des femmes en bikini. En fait, l’affaire Miller Lite s’est produite avant l’affaire Bud Light, en mars pour le Mois de l’histoire des femmes, mais la plupart des gens n’avaient pas vu l’affaire Miller Lite avant maintenant. Alors maintenant quelques sur le droite sont fous de les deux de ces grandes marques de bière sur ce qu’elles considèrent comme se vendant et prenant des positions progressistes pour soutenir les personnes trans et les femmes.

Ce n’est pas non plus comme si les bières étaient totalement progressives maintenant. Les clients visés par ces campagnes pourraient être contrariés de remarquer que la société mère de Bud Light, Anheuser-Busch InBev, n’a pas exactement collé à ses armes sur Mulvaney, et les dons politiques d’aucune des deux sociétés ne sont super alignés sur les causes de gauche.

C’est presque comme si les compagnies de bière n’avaient pas un ensemble cohérent et cohérent de morale et de valeurs que les consommateurs devraient rechercher pour savoir quoi acheter. Il en va de même pour toutes les entreprises, d’ailleurs. Les entreprises ne sont pas vos amis, encore moins vos alliés politiques.

Pensez-y de cette façon, quelles que soient vos inclinations politiques : les bières sont les copains buveurs que vous soupçonnez de ne pas vraiment avoir vos intérêts à cœur lorsqu’elles vous suggèrent d’en commander une de plus au bar avant de rentrer chez vous. Ils ont mis toutes les tournées sur votre note et boivent avec l’autre gars du bar qui vous énerve vraiment.

Ce que les bières ont fait

Si vous m’aviez demandé quelle serait l’une des principales histoires commerciales du premier semestre de l’année en 2023, je n’aurais pas dit que les marques de bière faisaient des trucs soi-disant réveillés. Mais nous y sommes, et donc me voici aussi.

En avril, Bud Light a envoyé à Dylan Mulvaney, influenceur et activiste trans, des canettes de bière et Mulvaney en a parlé sur les réseaux sociaux, vraisemblablement dans le cadre d’un contrat de parrainage assez banal. Cela a suscité l’indignation de la droite dans le cadre de la réaction en cours contre les droits et la visibilité des trans, certains buveurs de bière conservateurs ayant le sentiment que cela représentait une trahison et appelant au boycott. Kid Rock a tiré des bières, Travis Tritt a déclaré qu’il supprimait la marque de sa tournée. En effet, les ventes de Bud Light ont diminué à la suite du contrecoup, mais comme pour tout boycott, il est difficile de savoir combien de temps durera l’impact. (Vox a un explicateur complet sur la situation de Bud Light ici.)

En mai, apparemment à la recherche d’une autre cible, les conservateurs ont décidé que Miller Lite était également mauvais et s’est trop réveillé. Les gens ont déterré une annonce de mars et en sont maintenant fous. Dans ladite publicité, l’actrice et comédienne Ilana Glazer parle d’une initiative de l’entreprise – intitulée « Bad $#!T to Good $#!T » – pour créer de l’engrais à partir d’anciennes publicités sexistes sur la bière (lire : mettant en vedette des femmes légèrement vêtues). L’engrais était censé être utilisé pour faire pousser du houblon pour les brasseuses.

Ce n’est pas tout à fait clair pourquoi la droite s’en est emparée tout à l’heure, alors que Miller Brewing Company, qui appartient à Molson Coors, a publié l’annonce et un communiqué de presse annonçant la campagne d’engrais il y a plus de deux mois. Mais l’ours conservateur a été poussé. Des commentateurs et des médias de droite ont déploré qu’il s’agisse d’une autre preuve que les compagnies de bière sont « cassé« , se plaignant qu’une autre marque a sauté dans un »jeu de bière réveillé» et se dirige vers le «boycotter aussi le traitement.”

Une analyse rapide de Twitter indiquerait qu’il y a une certaine… confusion… sur ce qu’est exactement la controverse Miller Lite ou qui est en faute. Beaucoup de gens semblent se tromper sur la chronologie et ne réalisent pas que son annonce est arrivée un mois avant l’annonce de Bud Light et croient plutôt que Miller suit les traces de Bud. Un commentateur pensait que Miller appartenait à AB InBevmais ce n’est pas.

Aujourd’hui, les hacks de droite prétendent à tort que Miller Lite essaie de réveiller Bud Light avec ce spot « mea culpa » sur ses archives publicitaires sexistes. Molson Coors a sorti cette publicité il y a deux mois, trois semaines avant la vidéo de Dylan Mulvaney. pic.twitter.com/P8tuxqc0NK – Dave Infante (@dinfontay) 15 mai 2023

Ceci est emblématique de la controverse plus large – beaucoup de gens ont perdu l’intrigue sur ce qui s’est exactement passé avec Bud Light, dans la mesure où ils l’ont jamais su. Certains consommateurs pensent à tort que la société a entrepris une vaste campagne de marketing avec Mulvaney, que des canettes de bière à son image sont en vente au public ou qu’AB InBev commercialise des canettes avec des pronoms dessus aux États-Unis. Aucune de ces choses n’est vraie. Le PDG d’Anheuser-Busch, Michel Doukeris, a abordé la question lors du dernier appel aux résultats de la société, soulignant que « la désinformation et la confusion » existent toujours autour de ce qui s’est même passé. « Nous devrons continuer à clarifier le fait qu’il s’agissait d’une boîte, d’un influenceur, d’un message et non d’une campagne, et de répéter ce message pendant un certain temps », a-t-il déclaré.

Une partie du recul du partenariat Mulvaney de Bud Light était censée être offensante pour les femmes. Dans son message, Mulvaney a déclaré qu’elle ne savait pas ce qu’était March Madness, qui, selon certaines personnes, jouait dans des stéréotypes dépassés. En réponse à l’explicateur original de Bud Light de Vox, un lecteur a déploré: «Nous avons parcouru un long chemin dans ce pays en tant que femmes. Les femmes avant nous se sont battues pour obtenir le respect que nous méritons. Voulez-vous revenir à une époque où les femmes devaient faire l’idiot et être jolies ? » À plus grande échelle, certains sentiments anti-trans proclament qu’il s’agit de protéger les femmes. Il semble certainement que la réaction à la publicité de Miller Lite, qui provient de plusieurs des mêmes personnes, saperait tout ce truc pro-femmes.

Le Bud-lash a des jambes, mais durera-t-il éternellement ? Ehh.

La controverse sur le partenariat de Bud Light a eu quelques étapes. Les ventes de Bud Light ont diminué de 23 % par rapport à il y a un an au cours de la semaine se terminant le 29 avril, et les ventes de Budweiser ont diminué de 11 %. Les ventes d’autres produits AB InBev, tels que Michelob Ultra, ont également chuté.

L’analyste de HSBC, Carlos Laboy, a téléchargé les actions d’AB InBev en mai, affirmant que l’affaire Mulvaney avait causé « des problèmes plus profonds qu’ABI ne l’admet » et critiquant la gestion de l’affaire par la direction de l’entreprise. « La façon dont cette crise de Bud Light est survenue il y a environ un mois, la réponse de la direction à celle-ci et la perte d’un volume sans précédent et de la pertinence de la marque soulèvent de nombreuses questions », a-t-il écrit. Il s’est demandé si l’entreprise embauchait les « meilleures personnes pour développer les marques et évaluer les risques » en interne. « Si Budweiser et Bud Light sont des idées américaines emblématiques qui rassemblent depuis longtemps les consommateurs, pourquoi ces spécialistes du marketing n’ont-ils pas réussi à inviter de nouveaux consommateurs sans s’aliéner la base de base de la plus grande marque de l’entreprise ? »

Il est indéniable que la gestion de la situation par AB InBev a été désordonnée. Au départ, la société est restée sombre sur la question, publiant une seule déclaration et gardant le silence sur les réseaux sociaux. Ensuite, il a publié une déclaration plus longue du PDG qui, en réalité, en dit très peu et a également réussi à irriter certains progressistes et groupes LGBTQ. Il a également mis en congé certains responsables marketing. Dans l’ensemble, c’est en quelque sorte continué à se débrouiller, et personne n’est heureux dans aucun coin.

« Cette vidéo parlait de deux choses : le caca de ver et dire que les femmes ne devraient pas être obligées de lutter dans la boue pour vendre de la bière »

Il n’est pas clair si la tempête qui subsume Bud Light se dirige vers Miller Lite. Compte tenu de l’état actuel des guerres culturelles en Amérique, les droits des trans semblent être plus une question brûlante que, vous savez, l’existence des femmes, mais qui sait.

Pour l’instant, Miller Lite semble prendre les choses en main. « Cette vidéo parlait de deux choses : la merde de vers et dire que les femmes ne devraient pas être obligées de lutter dans la boue pour vendre de la bière », a déclaré un porte-parole de Molson Coors dans un communiqué envoyé par courrier électronique à Vox. « Aucune de ces choses ne devrait être controversée à distance et nous espérons que les buveurs de bière pourront apprécier l’humour (et le ridicule) de cette vidéo de retour en mars. »

Le site Web dont l’annonce faisait l’objet semble avoir été supprimé, et la vidéo est un peu difficile à trouver en ligne. Les médias sociaux de Miller Lite sont également remplis de personnes qui lui crient dessus à propos de l’annonce.

Pour ceux qui cherchent actuellement à boycotter Bud Light et Miller Lite, notez que leurs sociétés mères ont vraiment accaparé le marché américain de la bière, représentant environ les deux tiers des ventes. Donc, si vous voulez acheter ailleurs, vous pourriez avoir du mal à le faire. Vous ne connaissez probablement même pas toutes les marques qu’ils vendent, et si vous cherchez vraiment, vous pouvez probablement trouver quelque chose qui vous rend fou, par exemple, certaines bières Constellation Brands, y compris Modelo et Corona, l’ont fait à un moment donné. Il y a ce papa conservateur qui vend de la bière « Ultra Right », mais c’est 19,99 $ pour un pack de six, et il ne sera pas expédié avant 30 jours. Faites également attention, car le mois de la fierté approche à grands pas et les entreprises adorent ça.

Les bières ne se soucient pas vraiment de la politique, elles veulent juste que les gens boivent

Le week-end après que la poussière de Bud Light ait vraiment frappé, j’ai demandé à quelques amis d’en commander un au bar, déclarant en riant que cela signifiait qu’ils soutenaient les droits des trans. (Je ne suis pas un buveur de bière, sinon j’aurais probablement participé.) C’était une plaisanterie, mais cela soulève une question plus large sur la façon dont nous pensons souvent à nos choix en tant que consommateurs : en tant qu’actes politiques envers des entités qui sont, en gros, apolitique.

Les entreprises subissent de plus en plus de pressions pour prendre position sur les questions politiques du jour, non seulement de la part des clients mais aussi des travailleurs. Et ils le font de plus en plus. Mais ils le font généralement parce qu’en fin de compte, ils pensent que c’est bon pour leurs résultats. Gagner de l’argent pour les actionnaires, c’est tout le jeu.

Bud Light n’a pas envoyé de bière à Mulvaney parce qu’elle veut devenir une championne des droits des trans, elle l’a fait parce que la marque est en difficulté et qu’elle pensait que les consommateurs LGBTQ étaient une voie potentielle d’expansion. Les dirigeants de Miller Lite ne sont pas couchés la nuit malades à cause de toutes ces publicités sexistes au fil des ans. Ils savent que les femmes ont de l’argent à dépenser et ils aimeraient qu’elles le dépensent pour leurs bières.

Les entreprises préféreraient probablement échapper aux guerres culturelles

Il est facile de faire la lumière sur ce genre de choses – les personnes appelant au boycott de boissons alcoolisées au hasard à cause de petites campagnes en ligne qu’elles ont trouvées assez idiotes. Il y a évidemment des éléments assez sérieux à cela. Sur le plan culturel, la réaction contre les droits des trans aux États-Unis est effrayante pour de nombreuses personnes trans dans le pays qui essaient simplement de vivre leur vie. Malgré tous les progrès que les femmes ont soi-disant accomplis, elles sont toujours confrontées à des revers et à des préjugés à bien des égards et manquent de droits et de protections fondamentaux. Les droits à l’avortement à travers le pays ont été annulés l’année dernière.

Les entreprises préféreraient probablement échapper aux guerres culturelles, mais elles ne le peuvent pas. Il est important de se rappeler qu’ils sont des guerriers imparfaits de la culture et que la seule guerre qu’ils mènent vraiment est celle de l’argent.