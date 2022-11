La publicité politique de Stephen Miller revendique le racisme contre les Blancs

La victimisation blanche est tout aussi honteuse et odieuse que les cagoules blanches pointues. Pas une seule fois dans l’histoire des États-Unis, les Blancs n’ont été victimes d’autre chose que de leur propre incapacité à sympathiser avec ceux qu’ils ont marginalisés, privés de leurs droits et renvoyés.

Comme vous le savez bien, les élections de mi-mandat de 2022 sont à nos portes, et le 8 novembre, la course s’intensifie spécifiquement dans des endroits comme la Géorgie où l’actuel gouverneur Brian Kemp se bat contre Stacey Abrams pour le contrôle d’un État qui a aidé à décider de la présidence en 2020. L’État de la pêche est également le terrain sur lequel le sénateur actuel, le révérend Raphael Warnock, rivalise pour garder son siège à l’écart du partisan de l’avortement anti-avortement Herschel Walker. Les gens de droite feront à peu près n’importe quoi pour s’emparer du pouvoir de la gauche et ils n’ont aucune honte à employer des tactiques extrêmement incendiaires pour amener leur panier de déplorables aux urnes afin de voter pour eux.

Pièce A:

La publicité que vous venez de regarder est parrainée par un groupe appelé America First Legal, dirigé par le lèche-bottes Donald Trump et théoricien antisémite du complot Stephen Miller. Le gars ressemble à un méchant de Bond qui tombe dans ses propres pièges.

Selon un politique rapport, les publicités ciblent spécifiquement les électeurs géorgiens d’Augusta, Savannah, Albany, Columbus et Macon qui sont historiquement conservateurs et sont susceptibles de convenir que «les Noirs» se sont déchaînés sur leur précieuse blancheur.

“Comme l’expliquent nos publicités éducatives, le racisme est toujours mauvais – peu importe contre qui il est ciblé. … Les publicités éducatives diffusées par l’AFL informent simplement le peuple américain de quelque chose qu’ils savent tous être vrai en 2022, mais que les principaux médias ne rapportent pas », a déclaré Gene Hamilton, vice-président d’America First Legal.

Bother Gene et Stephen Miller peuvent s’étouffer avec un glizzy.