Une curieuse annonce dans la section matrimoniale d’un journal a pris la frénésie de plusieurs Indiens. Plus tôt ce mois-ci, la publicité matrimoniale féministe a fait surface en ligne et est devenue instantanément virale sur les réseaux sociaux pour sa nature inhabituelle. Habituellement, les mariages indiens sont plutôt orthodoxes cependant, celui-ci n’était rien de tel. Étonnamment, il a demandé d’envoyer les détails des correspondances potentielles sur un identifiant nommé « curbyourpatriarchy ». La femme, plus de 30 ans, instruite, travaillait dans le « secteur social, contre le capitalisme » et cherchait un marié entre 25 et 28 ans. La « féministe opiniâtre aux cheveux courts et aux piercings » a ajouté d’autres exigences chez l’homme devrait être que il était bien bâti, savait cuisiner et n’était pas un roteur ou un farter. De plus, il devrait être le seul fils à avoir une entreprise établie, un bungalow ou au moins une ferme de 20 acres.

La comédienne Aditi Mittal a partagé un extrait de l’annonce matrimoniale sur Twitter le 15 juin. Depuis, elle a suscité un certain nombre de réponses amusées, incitant de nombreuses femmes à apprécier l’avis anti-patriarcat idéalement organisé.

Entre autres, l’actrice de Bollywood Richa Chadha qui a réagi à l’annonce étonnante.

L’annonce de mariage inhabituelle a certainement amusé beaucoup mais a en même temps suscité des soupçons quant à son authenticité. Un rapport de la BBC a récemment confirmé que l’annonce n’était rien de plus qu’une farce. La BBC a contacté l’adresse e-mail mentionnée dans l’annonce matrimoniale (curbyourpatriarchy@gmail.com) et a tenté d’atteindre la « féministe opiniâtre ». Le rapport a révélé que l’annonce est née d’une farce entre la femme, son frère et son meilleur ami.

Srijan a surpris Sakshi une nuit avant qu’elle n’ait 30 ans. Avoir 30 ans est une étape importante et les gens en Inde font un gros problème si les femmes ne sont pas mariées à cet âge. La femme, qui n’a pas souhaité être identifiée, a déclaré BBC que son frère lui a donné l’adresse e-mail et le mot de passe et, le lendemain matin, lui a remis une copie de l’annonce publiée dans le journal. Alors que c’était assez amusant au début, elle en a également révélé le côté sombre.

Elle a déclaré que de nombreuses personnes lui avaient écrit des courriers abusifs la qualifiant de « chercheuse d’or », de « cougar » et de « toxique », entre autres. Elle a déclaré que l’annonce était une déclaration satirique sur les notions patriarcales de la société.

