La publicité du Super Bowl LVII de Workday a Ozzy, Joan et d’autres stars du rock – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : avec l’aimable autorisation de Workday

Travaillez-vous aux côtés d’une rockstar? Sont vous une rock star ? Ozzy Osbourne est une véritable icône du métal, une légende vivante du rock et, apparemment, quelqu’un que vous devriez appeler lorsque vous avez affaire à des problèmes de paie. Dans un teaser pour la toute première publicité du Super Bowl de Workday, un employé de bureau demande à un autre : « Qui est le nouveau ? “Je ne sais pas, mais il est censé être une sorte de rock star.” Cue Ozzy, 74 ans, pour pivoter de son poste de travail pour demander: “Lequel d’entre vous veut un piercing?”

Plus à propos Ozzy Osbourne

Le truc, c’est qu’Ozzy n’est pas la seule “rockstar” à travailler dans cette entreprise. Workday, la “société de logiciels d’entreprise qui aide sa communauté de clients de plus de 60 millions de personnes à s’adapter et à prospérer dans un monde en mutation”, a fait appel au dieu de la guitare moderne Gary Clark Jr., Joan Jett, et deux icônes rock supplémentaires pour leur spot de jeu. Dans un deuxième teaser, une femme dit à un collègue qu’elle est une “rock star”. Il se trouve que Garry Clark Jr. se tenait là… mais apparemment, la femme voulait dire le autre gars.

Le spot, réalisé par Jim Jenkins et développé par l’agence de publicité Ogilvy, est la tentative de Workday de faire prendre conscience de la manière dont il peut aider les entreprises à réussir en ces temps modernes. “Peu importe ce qui se passe dans le monde, les organisations peuvent compter sur le cloud de gestion d’entreprise de Workday pour s’adapter et prospérer dans un monde en évolution”, écrit Workday dans un blog annonçant son incursion dans le monde commercial du Super Bowl.

« Plus de 50 % des entreprises du Fortune 500 comptent chaque jour sur Workday pour gérer leurs deux actifs les plus importants : leurs employés et leur argent. Nous sommes l’épine dorsale numérique des entreprises et sommes essentiels pour aider les organisations à se transformer et à réussir. En termes simples, chez Workday, nous façonnons le nouveau monde du travail.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“Cette publicité reflète l’évolution de notre marque au cours des 17 dernières années jusqu’à ce que nous sommes aujourd’hui, et soutient la prochaine étape de notre croissance”, a déclaré Pete Schlampp, directeur du marketing et de la stratégie de Workday, dans cet article de blog. » Avec plus de 60 millions de personnes utilisant nos produits, nous sommes un nom connu. Nous considérons que faire partie du Big Game est une immense opportunité de se présenter et de divertir un public nouveau et diversifié.

“C’est quelque chose que nous budgétisons et auquel nous pensons depuis un moment”, a déclaré Pete Schlampp dans une interview avec La variété. “Lorsqu’il y a des ralentissements économiques, nous savons que les entreprises qui investissent dans leurs marques obtiennent un excellent rendement de l’autre côté. Nous sommes confiants de faire cet investissement.

Lien connexe Lié: Qui se produit au Super Bowl 2023 ? Tout ce qu’il faut savoir sur le spectacle de la mi-temps et l’hymne national

Quant à faire en sorte que les rockeurs qui ont trouvé la gloire et la renommée abandonnent le monde du 9 à 5 en tant que porte-parole de leur logiciel de travail pour gérer les finances et les ressources humaines ? “Ce n’est pas ce que vous attendez d’une société de logiciels d’entreprise typique”, a déclaré Schlampp. La variété. “C’est vraiment amusant et audacieux.”

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.