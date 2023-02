La publicité du Super Bowl LVII de Pringles voit Meghan Trainor coincée – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : avec l’aimable autorisation de YouTube

Tu es peut-être un roi ou un petit balayeur de rue, mais tôt ou tard, tu… te mets la main coincée dans une canette de Pringles. Cette citation mutilée de Le faux voyage de Bill et Ted semble le plus approprié dans la publicité de Pringles pour le Super Bowl LVII. Au début de l’intégralité de l’annonce, publiée aujourd’hui (7 février), un jeune garçon opte pour la dernière puce Pringles, pour se retrouver coincé. « Ne t’inquiète pas », dit son grand-père. “Ça arrive aux meilleurs d’entre nous.” Le grand-père – qui a une voix pour mourir pour – dit à ses proches que de telles conditions arrivent aux «chirurgiens, juges, visites au sol de l’aéroport, participants à des jeux télévisés», et même Meghan Trainor.

Nous voyons Megan, une fan de Cheddar Cheese Pringles, câliner son chien avec sa main coincée dans une boîte de conserve, utilisant son appendice affligé pour caresser son toutou. Tina Turner“Simply The Best” joue, donnant aux téléspectateurs Ruisseau de Schitt des flashbacks tout en célébrant la façon dont les meilleurs d’entre nous restent coincés mais peuvent continuer à vivre une vie réussie. « C’est même arrivé à ton petit cousin, Timmy », raconte le grand-père. “Cela n’a même pas de sens”, dit le petit-fils, ignorant qu’il est dans une publicité du Super Bowl. “Ça n’a pas d’importance”, dit grand-père (et dans la version longue, Papy lâche une bombe paternelle sur le pauvre gosse.)

Dans le premier aperçu du spot du Super Bowl de la puce, Meghan a prouvé qu’elle venait pour Asthmatique‘s sac en restant coincé à l’intérieur d’une canette (ce que Wheezy est connu pour faire.) Dans le teaser, Meghan a installé son téléphone et a commencé à danser le défi “Made You Look” alors qu’elle se trouvait dans son appartement en hauteur. Elle s’est ensuite arrêtée pour manger une puce Pringles au fromage cheddar avant d’en acheter une autre… seulement pour découvrir qu’elle était piégée. “Allons y!” dit Meghan en secouant la canette, essayant de l’enlever de sa main. Cela ne fonctionne pas, laissant Meghan se demander quoi faire ensuite.

«Nous sommes ravis de revenir pour continuer à montrer aux amateurs de collations que le« dilemme de Pringles »séculaire consistant à« coincer »la main dans notre boîte emblématique tout en atteignant le dernier croustillant n’est pas un dilemme; au contraire, cela en vaut la peine d’atteindre chaque croustillant irrésistible », a déclaré Mauricio Jenkins, responsable de la marque Pringles US, à Adweek.

Tiré de l’album 2022 de Meghan, Reprenez-le, “Made You Look” est son single le mieux classé en près d’une décennie. La chanson a atteint le n ° 12 sur le Panneau d’affichage Hot 100, et fin janvier 2023, il était toujours dans le Top 20. Le succès peut être attribué en partie à @brookieandjessie, les utilisateurs de TikTok qui ont créé une danse pour la chanson. La vidéo originale du duo, publiée en octobre 2022, compte plus de 55 millions de vues.

@brookieandjessie t’a fait regarder !! ♬ Vous a fait regarder – Meghan Trainor

“C’est plus que je ne pourrai jamais demander”, a déclaré Meghan en parlant avec Divertissement ce soir à propos du succès viral. “Tout ce que j’écris, je me dis” Yo, TikTok va manger ça “, comme si je me concentrais vraiment sur mes fans sur TikTok. Mais j’ai aussi remarqué qu’il y a beaucoup de mamans là-bas – je suis une nouvelle maman. Alors, je me dis, ‘oh, je ne savais même pas que tout ce monde existait.’ Donc, j’ai juste beaucoup plus d’amis sur TikTok, et c’est ma maison, et j’écris pour TikTok.

Meghan était un peu sombre en discutant de sa carrière avec Le télégraphe quotidien en novembre. Quand j’ai eu un Grammy, je pensais que toutes les portes s’ouvriraient. [But] C’était comme si toutes les portes étaient fermées. J’avais l’impression que tout était deux fois plus difficile, voire beaucoup plus difficile », a-t-elle déclaré. Meghan a remporté le prix du meilleur nouvel artiste en 2016, battant Tori Kelly, Sam Hunt, Baie James, et Courtney Barnet. “J’avais l’impression d’être sur une pente qui descendait, descendait”, a déclaré Meghan. “TikTok m’a traîné hors de cet endroit sombre et de cette musique, maintenant tout le monde dit un retour.”

