La publicité du Super Bowl de Google Pixel 7 a Amy Schumer, Doja Cat – Hollywood Life

“Pendant des années, nos téléphones ont capturé nos souvenirs”, lit le texte au début de la publicité de Google Pixel pour le Super Bowl LVII. Il valait mieux laisser certains souvenirs perdus dans le temps. Photos de mariage avec des dates mal choisies. Des chiens faisant leurs besoins en arrière-plan. Des mecs en speedos orange dayglo. De telles douleurs nous affectent tous – même les A-listers comme Amy Schumer. Alors que le spot présente l’outil Magic Eraser du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro, Amy est choquée de voir qu’il pourrait aider à effacer d’énormes erreurs. “Je peux effacer mes ex?” elle demande.

De là, elle enregistre une photo d’elle aux Oscars, une photo d’elle avec un “Steve Buscemi depuis Esclaves de New York”-sosie, et un gars qui exécute sa photo de vacances. « Je ne me souviens même pas de ce type », dit-elle. Pendant ce temps, la star de la NBA Giannis Antetokoumnpo utilise la gomme magique pour aider à supprimer un « point culminant » embarrassant pendant une partie. « Quel dunk ? » il demande.

Cependant, ce n’est pas la seule caractéristique qui distingue Google Pixel. Comme Dojun ChatLes fans de découvrent que la fonction Photo Unblur peut empêcher un selfie avec votre artiste préféré d’être un gâchis. De plus, la nouvelle fonctionnalité Photo Unblur peut fonctionner sur les photos pris sur un autre appareil. Même de vieilles photos prises sur les caméras réelles. “Maintenant ça donne”, dit une Doja aux cheveux roses après que la photo soit réparée.

« Les images capturent la vie. Tout comme la vie, les images peuvent être floues », déclare Doja dans un communiqué publié avec la publicité. “Avec la nouvelle fonctionnalité Photo Unblur de Pixel, vous pouvez nettoyer une image en désordre. Maintenant, si Google pouvait créer le même bouton pour la vie, ce serait formidable. »

« Nous avons tous cette image qui est presque parfaite. Le mien est de moi et de Michael Jordan lors du week-end NBA All-Star à l’époque », écrit Daryl Butler, vice-président, US Devices & Services Marketing pour Google. “Cette photo aurait été sur mon mur au lieu de simplement sur mon téléphone toutes ces années si j’avais pu la modifier, juste un peu. Et maintenant, je peux, en quelques clics directement depuis mon Pixel 7 Pro.

“Je connais tellement d’autres personnes qui partagent une histoire similaire, c’est pourquoi la publicité du Super Bowl de cette année, “Fixed on Pixel”, jette un regard léger sur ces photos que nous avons tous et qui ont besoin d’un peu de réparation. Avec des camées de l’actrice et infâme photobombeuse Amy Schumer, du partenaire de l’équipe Pixel et athlète de la NBA Giannis Antetokounmpo et de l’artiste musical Doja Cat, découvrez comment Pixel peut vous aider à rendre vos photos encore meilleures. L’annonce perpétue notre longue tradition de démonstration de l’utilité des produits et de la technologie de Google pour résoudre de vrais problèmes, qu’ils soient grands ou petits. »

La publicité de 2023 intervient un an après le partenariat de Google avec Lizzo pour une publicité du Super Bowl sur la technologie Real Tone de Google Pixel. Historiquement, la technologie photo a été optimisée pour un certain type de teint, laissant les visages noirs et autres POC souffrir de photos floues, sombres et mal prises. Différents tons de peau nécessitent un éclairage différent, et un manque de tests diversifiés dans le passé signifiait que les caméras portaient avec elles un biais inhérent.

Google a cherché à résoudre ce problème avec sa technologie Real Tone, permettant une meilleure détection des visages, reconnaissant toutes les caractéristiques du visage (pas seulement celles associées aux tons de peau plus clairs), une meilleure balance des blancs pour des photos plus nettes et plus dynamiques, et une fonction d’exposition automatique modifiée pour faire tous les tons de peau semblent naturels et magnifiques. La publicité a également sensibilisé aux difficultés auxquelles certaines personnes ont été confrontées et à la façon dont une meilleure technologie signifie de meilleures photos et de meilleurs souvenirs.

La meilleure partie est que Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google aussi ont la technologie Real Tone, ce qui signifie que tout le monde peut utiliser la technologie du nouveau modèle. Des souvenirs clairs et sans ex pour tous !

