La publicité du Super Bowl de Doritos a Jack Harlow, Missy Elliott et le drame – Hollywood Life

Crédit d’image : Doritos

“La musique ne sera plus jamais la même”, lit-on dans le dernier teaser de la publicité du Super Bowl de Doritos. Cependant, les fans se sont demandé si Jack Harlow et Missy Elliot serait la même chose pour le spot du Super Bowl LVII. Dans le dernier aperçu de la publicité de Doritos, Jack marche dans un couloir bordé de disques d’or alors que Missy le suit. “Hé mec, reviens”, dit-elle en tenant un sac de Spicy Sweet Chili Doritos. “Allons au studio, mec.” Jack refuse. “Je dois me faire, Missy,” dit-il.

“Jack, s’il vous plaît, écoutez Missy Elliott”, dit un homme identifié comme un MANAGER, incitant Missy à se retourner et à demander ce que nous pensons tous : “Qui diable êtes-vous ?” Au fur et à mesure que les cordes du feuilleton jouent, la publicité passe au noir, Doritos promettant que la musique sera changée le 12 février, le jour du Super Bowl LVII.

Le problème avec le “triangle amoureux” de Jack est que, jusqu’à présent, seules deux personnes sont impliquées (ce manager ne compte pas.) Cependant, la troisième personne pourrait provenir d’un endroit improbable : TikTok. Dans les semaines précédant le Super Bowl, Doritos a demandé aux fans de faire leur meilleure “danse inspirée du triangle”, par AdWeek. Le gagnant du concours apparaîtra probablement dans le spot lors de sa diffusion lors du Super Bowl LVII le 12 février.

Doritos a d’abord révélé que Jack allait être impliqué dans la publicité du Super Bowl 2023 en publiant un teaser du rappeur “First Class” évitant aux paparazzi de profiter d’un moment tranquille dans sa limousine avec un sac de chips Doritos Sweet and Tangy BBQ. L’un des papas demande: “Est-ce vrai pour le triangle amoureux?” Jack prend un moment pour réfléchir avant de dire : « Peut-être. Jack prend alors une bouchée des Doritos. Dans le deuxième teaser, Missy – dans le couloir vu dans le teaser final – répond à son téléphone. « Une collaboration ? Vous savez, j’attendais de collaborer », dit-elle. « Un triangle amoureux ? Je n’en sais rien.

Pendant dix ans, Doritos a invité les fans à “Crash the Super Bowl” en créant leurs propres publicités à diffuser pendant le Big Game. Cela a permis aux créatifs en herbe de se lancer dans le grand jeu, a permis à Doritos de se faire une idée de ce que les consommateurs veulent voir dans les publicités et a donné aux téléspectateurs des moments mémorables pendant le Super Bowl. Doritos a retiré le concours après le Super Bowl 2016, le gagnant ayant la chance de travailler avec Zach Snydermais l’a relancé pendant la pandémie de 2020 pour aider à remonter le moral alors que les gens étaient confinés.

