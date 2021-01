Une publicité télévisée mettant en vedette Rita Ora a été mise de côté à la suite de la réaction brutale de ses violations des règles de verrouillage.

Les patrons d’EE ont décidé de débrancher tôt la campagne de lancement d’Apple 12 Pro de la pop star après qu’elle ait été surprise en train de faire une fête et de ne pas être mise en quarantaine.

Une source a déclaré: «EE a pris la brèche de verrouillage très au sérieux et ne voulait pas être vue comme approuvant ses actions en la considérant comme le visage de leur marque.

Un avatar vêtu d’or de Rita interprète son hit Let You Love Me avec le célèbre skyline de Londres comme scène dans la publicité.

Mais EE a agi après avoir été critiquée à la fin du mois de novembre pour avoir organisé la somptueuse fête du 30e anniversaire pour des amis comme Cara et Poppy Delevingne dans un restaurant de l'ouest de Londres.







(Image: Rita Ora / Instagram)



Il est ensuite apparu que Rita avait enfreint les directives pour la deuxième fois en ne se mettant pas en quarantaine après un concert d’entreprise en Égypte.

EE a eu des entretiens urgents avec la direction de Rita et il a été décidé de mettre fin tranquillement à la campagne au début du conflit.

Des sources de l'entreprise ont déclaré que la campagne devait se terminer en décembre, mais qu'elle avait été avancée d'une courte période.







(Image: EE / Youtube)







(Image: EE / Youtube)



Rita s’est portée volontaire pour payer l’amende maximale de 10 000 £ pour avoir enfreint les règlements, a donné sa commission de performance à une œuvre de bienfaisance et a présenté deux excuses rampantes.

Dans sa deuxième déclaration, elle a déclaré qu’elle voulait «se rattraper auprès du public et des héros du NHS».

Elle a ajouté: «Je me rends compte que certains pourraient chercher à suivre mon exemple. Mon message est simple: ne le faites pas. La culpabilité et la honte que j'ai portées cette semaine pour mon erreur n'en valent pas la peine.







(Image: EE / Youtube)







(Image: ritaora / Instagram)



Elle a ajouté à la fin du mois dernier: «Mes excuses étaient sincères et du fond de mon cœur.»

Une source proche de Rita a déclaré que l’Unicef, dont elle est l’ambassadrice, et The Voice Australia, sur lequel elle apparaît en tant qu’entraîneur, la soutiennent.

L’initié a déclaré: «Ils apprécient qu’elle ait levé la main à la première occasion et accepte qu’elle ait fait une erreur. Elle est incroyablement désolée.

