La dernière vidéo publicitaire de Nike Japon montrant des athlètes féminines et d’autres minorités, telles que des personnes d’origine coréenne, victimes d’intimidation et confrontées au racisme, a suscité un débat houleux sur les réseaux sociaux. La vidéo de deux minutes, qui montre l’expérience réelle de trois joueuses de football de race mixte, n’a pas bien plu aux Twitterati, et ils ont crié.

La publicité avec le slogan « Keep Moving: Yourself, the Future », publiée le 30 novembre, montre que plusieurs adolescentes à l’école sont victimes d’intimidation et de discrimination raciale, mais elles sont unies par le désir de faire face à leurs problèmes et pour faire leurs preuves par leur compétence et leur amour pour le football.

Depuis que la vidéo a été partagée sur le site de microblogging, elle a recueilli plus de 16 millions de vues et 21 700 retweets, ainsi que des tonnes de commentaires mitigés. Alors que de nombreux utilisateurs ont désapprouvé la marque, affirmant que l’annonce dénature la société japonaise, certains l’ont qualifiée de bonne décision. L’un des utilisateurs a tweeté à Nike en leur demandant de ne pas dépeindre le Japon comme un mauvais pays et en disant qu’il n’achèterait jamais de chaussures Nike.

L’un des internautes a partagé une photo de l’équipe de football 2019 avec des joueurs de différentes races, demandant à la marque de rester en dehors de la politique et de ne pas soulever un problème qui n’existe pas vraiment. Il a également écrit que le Japon ne discrimine pas les autres personnes d’autres pays.

Nike resterait en dehors de la politique et ne soulèverait pas un problème qui n'existe pas vraiment. Bien sûr, les adolescents sont parfois des intimidateurs. Le Japon ne discrimine pas les autres personnes d'autres pays. Regardez l'équipe 2019, un melting pot et l'équipe a été aimée pendant les matchs.

C'est trop … Je suis tellement triste de faire ce film, Nike. Les Japonais ne font pas de discrimination comme ce film …..

NIKE décrit comme s'il y avait beaucoup de discrimination raciale au Japon, mais ce n'est pas du tout correct.

C'est hypocrite, car Nike utilise le travail forcé pour fabriquer des chaussures

Les Japonais ne tolèrent pas la discrimination si ouvertement. C'est une publicité terrible. Qu'est-ce que Nike veut transmettre? Je serai triste.

Je suis tellement fier de Nike que j'ai davantage attiré l'attention sur le racisme au Japon.

Pendant ce temps, Nike Japon a répondu à tous les tweets et les a sous-titrés publicité tels que: «Le pouvoir du sport n’est pas seulement sur le terrain. Lorsque nous travaillons tous ensemble, l’avenir nous est plus ouvert. «