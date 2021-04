Quand on pense aux bijoux, ils sont souvent associés à une femme et à sa beauté. Le monde de la publicité utilise depuis longtemps ce récit pour concevoir des campagnes publicitaires pour diverses marques. Cependant, une dernière campagne publicitaire d’une marque de bijoux basée au Kerala a une approche plutôt fraîche. La publicité, qu’une partie de la campagne de bijoux Bhima a appelée « Pure as Love », dépeint magnifiquement le voyage d’une transsexuelle, qui se transforme d’un garçon à être elle-même en tant que femme heureuse et confiante après avoir obtenu le soutien de ses parents aimants.

À chaque moment de la vie, le protagoniste de la publicité reçoit des bijoux en or des parents ainsi que des grands-parents. On la voit essayer ces bijoux alors qu’elle avance dans son voyage avec le soutien de sa famille.

L’annonce se termine avec la transsexuelle toute vêtue comme une mariée dans une tenue traditionnelle indienne et des bijoux en or.

Cette publicité mettant en vedette la personne trans et militante Meera Singhania en tant que protagoniste a reçu tous les éloges des internautes. La vidéo a été visionnée plus de 2 lakh dans les deux jours suivant sa mise en ligne sur YouTube et les gens ont inondé la section des commentaires de réactions positives. De nombreux utilisateurs ont félicité les créateurs de l’annonce pour le concept.

Le flux de réactions positives ne se limitait pas à la section des commentaires de YouTube. De nombreux utilisateurs, dont l’acteur Vir Das et Tisca Chopra, se sont tournés vers Twitter pour partager leur réaction à la campagne publicitaire.

Découvrez quelques-unes des autres réactions.

Bien que les publicités soient généralement un mode de vente d’un produit, elles ont un impact durable sur notre esprit. Cependant, cette publicité rétablit l’importance d’une narration innovante et belle dans la création d’une campagne percutante. En choisissant un sujet qui est toujours considéré comme une « zone interdite », les créateurs de cette publicité ont sûrement fait un bond en avant et nous nous attendons à ce que d’autres réalisent cette idée de prendre la messagerie sociale comme moteur des campagnes.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici