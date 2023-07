La publicité de la France pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 devient virale

Le Équipe de France féminine génère du battage médiatique avec une publicité unique avant de concourir dans le Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 grâce à des effets spéciaux hallucinants et des aides du Equipe de France masculine et Projet Orange.

La publicité désormais virale commence assez simplement, avec une bobine de grésillement montrant prétendument des temps forts de buts de haut vol que les fans attendent de l’équipe de France masculine qui a remporté la Coupe du monde masculine de la FIFA 2018 et a été finaliste en 2022.

Des stars reconnaissables telles que Antoine Griezmann , Olivier Giroud , Ousmane Dembélé et Kingsley Coman tous obtiennent des moments sous les projecteurs, tout comme Kylian Mbappé le visage et maintenant capitaine de l’équipe masculine actuelle.

C’est-à-dire qu’ils semblent le faire jusqu’à ce qu’une torsion au milieu de la vidéo révèle la vérité – les faits saillants sont de l’équipe de France féminine, avec les hommes superposés via des effets visuels. Griezmann envoie-t-il un défenseur voler avec un dribble fluide ? C’est en fait Sakina Karchaoui . Giroud s’est-il relevé pour placer une tête puissante devant le gardien de but ? C’est en fait Eugénie Le Sommer . Mbappé, Coman et Dembélé ont tous marqué des buts lointains ? Oui, vous l’avez deviné – Estelle Cascarino , Selma Bacha et Viviane Asseyi , respectivement. Même un geste de célébration en forme de cœur attribué à l’origine à Griezmann se révèle être de Le Sommer.

« Seul Les Bleus peuvent nous procurer de telles émotions », lit-on à mi-chemin de la vidéo, faisant référence au surnom de l’équipe de France masculine. « Pourtant, ce ne sont pas eux que vous venez de voir. »

Le message se poursuit à la fin de la vidéo, après la révélation et la diffusion des meilleurs moments de l’équipe de France féminine, le dernier mot passant de Bleus pour Bleues pour référencer l’équipe féminine.

« Chez Orange, nous soutenons Les Bleues », disait-on.

La France espère un meilleur résultat que lorsqu’elle a accueilli la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019. Les Bleues perdu en quart de finale face à l’éventuel champion États-Unis dans le jeu dont on se souvient le mieux pour la pose désormais emblématique de Megan Rapinoe devant une foule française hostile après avoir marqué sur un coup franc au début du match.

L’entraîneur chargé de diriger l’équipe de France féminine cette fois-ci sera un visage familier pour les téléspectateurs de la Coupe du monde masculine de la FIFA 2022 – Hervé Renard, qui a entraîné le Arabie Saoudite équipe qui a battu Lionel Messi et Argentine dans un bouleversement massif pour ouvrir la phase de groupes. L’Argentine a ensuite remporté tous les matchs en route vers son troisième – et le premier titre de Messi – en Coupe du monde masculine, y compris via des tirs au but une finale palpitante contre Les Bleus malgré un triplé de Mbappé.

Renard a repris l’équipe de France féminine en février après que l’ancien entraîneur-chef Corinne Diacre a été expulsé au milieu de l’hostilité avec plusieurs des joueurs clés de l’équipe.

La France ouvre la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 contre la Jamaïque à 6 h HE le 23 juillet. Vous pouvez suivre le match en direct sur FOX et l’application FOX Sports.

