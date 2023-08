La publicité de jeu en ligne de Shah Rukh Khan suscite des protestations et la police de Mumbai est déployée devant Mannat

La police de Mumbai a renforcé la sécurité à l’extérieur de la somptueuse résidence de Shah Rukh Khan, Mannat, après que des manifestants se soient rassemblés près de sa maison pour protester contre Shah Rukh Khan pour avoir approuvé une application de jeu en ligne.

Samedi après-midi, la police de Mumbai a été déployée devant la résidence de Shah Rukh Khan, Mannat, après qu’un groupe de personnes se soit rassemblé pour protester contre l’acteur qui soutient les applications de jeux en ligne. Selon les rapports, environ 4 à 5 personnes ont été arrêtées par la police.

La manifestation menée par Untouch Youth Foundation a déclaré qu’elle organiserait une manifestation contre les applications et portails de jeux en ligne comme Junglee Rummy, Zupee et d’autres. Les manifestants ont exprimé leur opinion contre les applications de jeux en ligne, affirmant que ces plateformes corrompent les jeunes et les induisent en erreur, entraînant des pertes financières.

Pour ceux qui ne le savent pas, Shah Rukh Khan soutient une plateforme de rami en ligne A23 Games, et Khan a tourné une promo pour l’application dans laquelle l’acteur peut être entendu dire « Chalo Saath Khelein ».

Voici la vidéo





Comme l’a rapporté le Free Press Journal, l’organisation a publié une déclaration officielle expliquant sa pensée derrière la manifestation. « Des acteurs et actrices célèbres travaillent dans ces publicités et travaillent à induire la société en erreur. La manifestation aura lieu devant le bungalow Mannat de Shah Rukh Khan au nom de la Fondation Untouch India », indique le communiqué.

Le président de la Fondation Untouch India, Krishchandra Adal, a déclaré : « La nouvelle génération est impliquée dans le jeu du rami Junglee. Si quelqu’un joue au rami Junglee ou joue à l’extérieur, la police l’arrête, mais les grandes stars de Bollywood qui font la promotion des jeux en ligne trompent la jeune génération. Les stars de Bollywood savent aussi que c’est mal, mais elles gagnent de l’argent donc elles en font la promotion. Nous rendons ces stars célèbres en regardant leurs films et en dépensant notre argent pour eux. Nous exigeons que ces publicités cessent. Ces applications sont illégales, nous pouvons Je ne les trouve pas sur Google, mais ces applications sont téléchargées sur des sites Web privés. »

L’organisation a également nommé d’autres acteurs comme Ajay Devgn, Rakul Preet Singh, Prakash Raj, Annu Kapoor et Rana Daggubati pour avoir approuvé les portails de jeux en ligne. Shah Rukh Khan, sur le plan du travail, sera bientôt vu dans l’acteur d’Atlee, Jawan. Le film sortira en salles le 7 septembre.