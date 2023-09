La publication sociale de Naples se moquant d’Osimhen était « maladroite » – entraîneur

L’entraîneur de Naples, Rudi Garcia, a déclaré que la publication du club sur les réseaux sociaux qui semblait se moquer de Victor Osimhen pour avoir raté un penalty était « maladroite », mais a ajouté que le joueur était déterminé à jouer pour les champions de Serie A.

La vidéo a été publiée puis supprimée du TikTok officiel de Naples mardi et a été suivie par Osimhen supprimant presque toutes les photos de lui-même dans le maillot de l’équipe de ses comptes de réseaux sociaux et de son agent disant qu’il envisageait d’intenter une action en justice.

L’international nigérian Osimhen a marqué 31 buts pour Naples la saison dernière alors qu’ils mettaient fin à trois décennies d’attente pour un autre titre en Serie A et atteignaient également les quarts de finale de la Ligue des champions. Malgré les discussions sur un nouveau contrat ouvert il y a des mois, le joueur de 24 ans n’a pas encore signé de nouvel accord pour remplacer son accord actuel qui court jusqu’en 2025.

« Je peux vous assurer qu’il adore ce maillot et qu’il va tout donner cette année », a déclaré Garcia à propos d’Osimhen, qui a marqué lors de la victoire 4-1 en championnat contre l’Udinese mercredi.

« Personne ne voulait faire de mal, ni TikTok ni Victor sur leurs réseaux sociaux. Aucun mal n’était intentionnel mais il y a eu des réactions instinctives. Je ne sais pas si maintenant Osimhen publiera à nouveau ses photos sur les réseaux sociaux avec le [Napoli] chemise. »

Il semblait y avoir des tensions entre Garcia et Osimhen lors du match nul de dimanche à Bologne, l’attaquant semblant visiblement contrarié après avoir été remplacé. Cependant, Garcia a salué l’attitude d’Osimhen lors du match de mercredi.

« A Bologne, nous étions tous frustrés et en colère de ne pas avoir gagné », a déclaré Garcia. « Victor notamment parce qu’il a raté le penalty. On a clarifié les choses et tout est revenu à la normale sportive. Ensuite il y a eu deux journées à gérer en raison d’un épisode de maladresse. [the posting of the video] ».

Victor Osimhen a marqué pour Naples lors de la victoire de mercredi contre l’Udinese. Giuseppe Bellini/Getty Images

Osimhen a marqué le deuxième but de Naples contre l’Udinese mais n’a pas fait la fête alors que ses coéquipiers ont couru pour le féliciter.

Il avait auparavant laissé son coéquipier Piotr Zielinski tirer un penalty qui a permis de sortir de l’impasse.

« Je l’ai complimenté », a déclaré Garcia à propos d’Osimhen, qui est le tireur désigné de Naples. « J’ai une excellente relation avec Victor depuis mon arrivée et je suis content parce qu’il a marqué, un avant-centre veut toujours marquer des buts. »

Osimhen et Naples sont de retour en action samedi à Lecce avant que les géants de la Serie A n’accueillent le Real Madrid en Ligue des champions le 3 octobre.