La publication par le shérif de la photo d’identité d’un garçon accusé de menaces contre son école suscite des éloges et des critiques

TALLAHASSEE, Floride — Partout dans le pays, les communautés sont frappées par une vague de menaces de fusillades dans les écoles, déclenchant des notifications d’urgence, des discussions de groupe urgentes et des craintes accrues chez les parents que l’école de leur enfant puisse être la prochaine Parkland ou Sandy Hook ou Uvalde – ou toute autre ville touchée par fusillades de masse.

Sur la côte atlantique de la Floride, le shérif Mike Chitwood du comté de Volusia a déclaré avoir reçu certaines de ces mêmes notifications après avoir accompagné ses petits-enfants à l’école cette semaine.

« J’ai été frappée par cette histoire parce que mon téléphone portable sonnait et me parlait des autres menaces. Je me suis dit : « Combien de parents dans ce pays ont fait exactement ce que je viens de faire ? » a déclaré Chitwood, « et ils n’ont plus jamais eu l’occasion de tenir leur proche dans leurs bras. »

Lassé des menaces de fusillades dans les écoles de sa communauté, Chitwood s’est engagé à identifier publiquement les étudiants qui font de telles menaces.

Lundi, il a publié le nom et la photo d’identité d’un garçon de 11 ans arrêté pour avoir prétendument menacé de tirer dans un collège de son comté. La décision a rapidement suscité des éloges et des critiques dans le cadre du débat national en cours sur les mesures à prendre pour endiguer la violence armée. affligeant la nation.

Une vidéo publiée en ligne par Chitwood montre des pistolets airsoft, des pistolets, des munitions factices, des couteaux et des épées que le garçon aurait rassemblés selon les enquêteurs. La séquence montre ensuite un policier conduisant le garçon menotté hors d’une voiture de police avant de l’enfermer dans une cellule vide. Le visage du garçon est souvent visible dans la vidéo, qui a déjà été vue des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux.

Puis mercredi, Chitwood a récidivé en publiant un message en ligne : « Deux autres étudiants sont en détention suite à une menace de fusillade dans une école » et en ajoutant à propos des adolescents : « Nous vous présenterons ces deux-là dans un avenir très proche. »

L’AP n’identifie généralement pas les personnes de moins de 18 ans accusées d’un crime et ne transmet pas d’images qui révéleraient leur identité.

Chitwood a déclaré cette semaine à l’Associated Press qu’il ne savait pas si le fait de faire honte publiquement aux mineurs accusés serait efficace. Mais il a dû agir pour atteindre les étudiants et leurs parents.

Depuis le début de l’année scolaire il y a quelques semaines dans le comté de Volusia, a déclaré Chitwood, son bureau a signalé plus de 280 menaces scolaires contre 352 pour l’ensemble de l’année dernière.

« Il faut faire quelque chose », a déclaré Chitwood. « Où sont les parents ? »

En vertu de la loi de Floride, les dossiers des tribunaux pour mineurs sont généralement confidentiels et exemptés de divulgation publique, à moins que l’enfant ne soit accusé d’un crime, comme dans ce cas.

Chitwood a la réputation d’être une personne au franc-parler et maintient qu’il est dans son droit d’identifier le garçon.

« Je ne m’inquiète pas pour les 2 % qui pourraient se retrouver menottés et qui pourraient offenser quelqu’un », a déclaré Chitwood. « Je m’inquiète pour les 98 % restants qui essaient d’aller à l’école et de vivre une vie normale sans avoir peur de recevoir une éducation. »

Daniel Mears, professeur de criminologie à l’Université d’État de Floride qui étudie les fusillades dans les écoles, a déclaré que les actions du shérif sont contraires à l’esprit du système de justice pour mineurs.

« Les dossiers des mineurs sont censés rester confidentiels pour une raison : l’idée était de donner aux enfants une deuxième chance dans la vie », a déclaré Mears.

Cependant, Mears a déclaré qu’il existe depuis longtemps des exceptions pour les crimes particulièrement odieux, notant que les menaces à l’école sont traitées différemment.

« Les fusillades dans les écoles sont tout simplement incroyablement effrayantes et préoccupantes pour les gens », a-t-il déclaré.

Parmi ceux qui applaudissent les actions du shérif, on trouve Max Schachterdont le fils Alex a été assassiné avec 16 autres personnes lors d’une fusillade de masse en 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride.

« Nous avions une culture de complaisance qui a conduit à la fusillade de l’école de Parkland. Et nous ne pouvons plus être complaisants », a déclaré Schachter à AP. « Nous devrions poursuivre les individus qui commettent ces menaces et deviennent des tueurs de masse avec la plus grande rigueur de la loi. Et en fin de compte, nous devrions tenir leurs parents responsables. »

Chitwood a déclaré qu’il enquêtait pour savoir si les parents d’enfants qui profèrent des menaces peuvent être tenus financièrement ou pénalement responsables.

Le Les premiers parents condamnés pour une fusillade dans une école américaine — Jennifer et James Crumbley — ont été condamnés en avril à au moins 10 ans de prison alors qu’un juge du Michigan déplorait les occasions manquées qui auraient pu empêcher leur fils adolescent Ethan de posséder une arme à feu et Quatre étudiants tués en 2021Les parents ont été reconnus coupables d’homicide involontaire plus tôt dans l’année.

À Winder, en Géorgie, les procureurs ont déposé frais contre le père d’un garçon de 14 ans accusé d’avoir tué deux étudiants et deux professeurs lors d’une récente fusillade dans un lycée.

Keri Rodrigues, présidente du groupe de défense de l’éducation National Parents Union, a déclaré que ce dont nous avons besoin, c’est d’un contrôle des armes à feu et d’un soutien psychologique suffisant pour les enfants. crise. Des enquêtes montrent que la jeunesse américaine traverse une période sans précédent crise de santé mentale.

« Je pense que les parents de tout le pays ne savent pas quoi faire avec leurs enfants », a déclaré Rodrigues. « C’est très difficile parce que nous n’avons pas assez de travailleurs sociaux. Nous n’avons pas assez de psychiatres scolaires. »

Kathleen Miksits est la mère de deux collégiens du comté de Volusia. Elle estime que les élèves et les parents doivent comprendre les conséquences de ces menaces sur leur communauté. Miksits a gardé ses enfants à la maison un jour cette semaine après que des élèves de son école ont été la cible d’une menace.

Pourtant, elle a du mal à accepter l’idée que ce garçon de 11 ans ne s’en remettra peut-être jamais.

« Les enfants disent des choses qu’ils ne pensent pas. Ou alors ils ne comprennent pas ce qu’ils disent », a-t-elle dit. « Mais d’un autre côté, c’est un problème extrêmement grave et nous continuons à voir des enfants mourir. »

___ Kate Payne est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.