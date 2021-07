La publication Instagram «parfaite» de Smriti Irani sur la façon de le faire fonctionner gagne Internet

Internet est au courant des messages pleins d’esprit de Smriti Irani sur les réseaux sociaux. L’actrice devenue politicienne est responsable de certaines des citations et featurettes les plus originales et les plus pertinentes trouvées en ligne. Ses publications sont appréciées des fans et des abonnés principalement parce qu’elles sont très pertinentes. Aujourd’hui, ce n’était pas différent lorsqu’une autre citation intéressante a fait son chemin sur sa page de médias sociaux. Smiriti, en général, parle de son travail et de sa vie sur Instagram. Parfois, elle partage des conseils inestimables avec ses abonnés sur la plateforme de partage de photos.

Vendredi, le ministre de l’Union a partagé une citation intéressante qui véhicule également un message important. Au milieu de ses messages informatifs et triviaux, les conseils de vie inspirants de Smriti sont appréciés des utilisateurs des médias sociaux. Elle a partagé une citation sur ses histoires Instagram qui parlait du fait qu’il n’y avait pas d’alternative au travail acharné.

Elle a ajouté une note qui disait: « Conseil tante ». En dessous, elle a écrit les mots : « Ce ne sera jamais parfait. Faites que ça marche – la vie.

Avant cela, Smriti avait partagé une citation attribuée à Will Ferrell. La citation était principalement dédiée aux couples mariés et avait une signification profonde. « Avant d’épouser une personne, vous devez d’abord lui faire utiliser un ordinateur avec un service Internet lent pour voir qui elle est vraiment », lit-on dans la citation.

Le compte Instagram de Smriti est très populaire et compte 1 million d’abonnés. La plupart de ses publications deviennent virales pour son quotient de divertissement et son réalisme.

Smriti a commencé sa carrière en tant que mannequin et est devenue finaliste du concours de beauté Femina Miss India en 1998. Elle est devenue un nom connu pour avoir joué Tulsi Virani dans le feuilleton télévisé populaire et de longue date d’Ekta Kapoor, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Elle a également figuré dans d’autres émissions populaires telles que Hum Hain Kal Aaj Aur Kal, Virrudh, Thodi Si Zameen Thoda Sa Aasmaan, entre autres. Smriti est marié à Zubin Irani et ils ont deux enfants – Zoish et Zohr Irani. En 2003, elle se lance dans la politique. Elle est actuellement membre du cabinet du Premier ministre Narendra Modi en tant que ministre des Textiles et ministre du Développement de la femme et de l’enfant.

