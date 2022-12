La publication Instagram de Mick Schumacher suscite de nouvelles rumeurs sur le père Michael Schumacher

Le fils de Michael Schumacher, Mick Schumacher, a changé sa photo de profil Instagram en une photo de son père le tenant dans ses bras lorsqu’il était enfant. Le jeune homme de 23 ans a fait ce changement quelques jours seulement avant l’anniversaire de l’accident de ski de son père dans les Alpes françaises en 2013, le laissant avec de graves lésions cérébrales.

Suite à l’accident, Michael Schumacher a été placé dans un coma artificiel jusqu’en juin 2014 mais est maintenant de retour chez lui en Suisse avec sa famille. La famille a été très secrète sur sa santé malgré l’intérêt croissant des fans et de la presse. Sa femme Corinna préfère le traiter en privé.

Alors que la photo de Mick de son père le tenant dans ses bras à un jeune âge est très mignonne, elle a provoqué des tremblements dans la communauté des courses qui craignent le pire pour la légende de la course.

Cela survient un mois après qu’un tweet a été envoyé depuis le compte Twitter officiel de Michael Schumacher, publiant une vidéo pour marquer le 10e anniversaire de sa dernière course de F1.

L’état de santé du septuple champion du monde continue de faire débat. Dans une interview explosive avec La Gazzetta dello Sport, Willi Weber, l’un des ex-managers de Michael Schumacher, a tiré sur la famille pour avoir été si secrète, insinuant qu’ils ne disaient pas la vérité sur la santé de l’ancienne star de Ferrari.

Mick a partagé un aperçu de leur relation père-enfant dans le titre émotionnel de Netflix “Schumacher”. Il a poursuivi en exprimant à quel point il avait envie de décrire ses expériences avec son père dans un hommage réconfortant.

“Nous aurions eu beaucoup plus de choses à nous dire et c’est là que j’ai la tête la plupart du temps, pensant que ce serait tellement cool. Ce serait tout. Je donnerais tout rien que pour ça. Oui. Depuis l’accident, bien sûr, ces expériences, ces moments que je crois que beaucoup de gens ont avec leurs parents ne sont plus présents, ou dans une moindre mesure. À mon avis, c’est un peu injuste », a-t-il déclaré.

L’année 2022 a été une période difficile pour Mick qui a été coupé de Haas. Il a ensuite signé un nouveau contrat avec Mercedes en tant que pilote de réserve.

Michael Schumacher a également couru pour l’équipe à la fin de sa carrière après avoir pris sa retraite. Le vétéran a finalement décidé de raccrocher les crampons en 2012 après avoir terminé trois saisons avec Mercedes.

Cela dit, le patron de Mercedes, Toto Wolff, pense qu’il peut aider Mick Schumacher à revenir en Formule 1 en 2024.

