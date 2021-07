La publication Instagram de Jadon Sancho : Les abus raciaux, rien de nouveau, en tant que société, nous devons faire mieux | Actualités footballistiques

Jadon Sancho a insisté sur le fait que « la haine ne gagnera jamais » après avoir détaillé ses émotions après le penalty manqué contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 et les abus racistes qui ont suivi contre l’attaquant et ses coéquipiers anglais Marcus Rashford et Bukayo Saka.

La défaite de l’Angleterre aux tirs au but contre l’Italie dimanche a conduit Rashford, Saka et Sancho à être tous ciblés en ligne.

La police du Grand Manchester et la police de West Mercia ont toutes deux arrêté des suspects, tandis que le Premier ministre Boris Johnson a déclaré mercredi que les sociétés de médias sociaux encourraient des amendes s’élevant à 10% de leurs revenus mondiaux si elles ne parvenaient pas à supprimer les abus racistes de leurs plateformes.

S’exprimant pour la première fois depuis la défaite de l’Angleterre, Sancho a remercié les supporters pour leurs messages positifs, mais a insisté sur le fait que ceux qui envoient des abus raciaux doivent être tenus responsables.

















Sancho a déclaré sur Instagram: « Je ne vais pas prétendre que je n’ai pas vu les abus raciaux que moi et mes frères Marcus et Bukayo avons subis après le match, mais malheureusement, ce n’est pas nouveau. En tant que société, nous devons faire mieux, et tenir ces personnes pour responsables.

« La haine ne gagnera jamais. À tous les jeunes qui ont subi des abus similaires, gardez la tête haute et continuez à poursuivre le rêve. Je suis fier de cette équipe d’Angleterre et de la façon dont nous avons uni toute la nation dans ce qui a été un 18 difficile mois pour tant de gens. Tout comme nous voulions gagner le tournoi, nous allons construire et apprendre de cette expérience à l’avenir.

« Je veux dire un immense merci pour tous les messages positifs, l’amour et le soutien qui ont largement dépassé le négatif. »

Sancho était un remplaçant tardif lors de la finale de dimanche et a vu son penalty sauvé par Gianluigi Donnarumma.

L’attaquant, qui devrait rejoindre Manchester United cette semaine, a déclaré qu’il était confiant lorsqu’il s’apprêtait à prendre le coup de pied, mais a admis que la défaite « fera mal pendant longtemps ».

Il a ajouté: « J’ai eu quelques jours pour réfléchir à la finale de dimanche et je ressens toujours un mélange d’émotions. Je voudrais m’excuser auprès de tous mes coéquipiers, du personnel d’entraîneurs et surtout de tous les fans que j’ai laissés tomber. Cela est de loin le pire sentiment que j’ai ressenti depuis longtemps.

« Il est même difficile d’exprimer avec des mots le vrai sentiment, mais il y avait tellement de points positifs à retirer de ce tournoi, même si la défaite fera longtemps mal. Ma première pensée avant d’entrer dans un match de football est toujours « Comment puis-je aider mon équipe? Comment vais-je aider? Comment vais-je marquer ? Comment vais-je me créer des occasions ? » Et c’est exactement ce que je voulais faire avec ce penalty, aider l’équipe.

« J’étais prêt et confiant pour le prendre, ce sont les moments dont vous rêvez en tant qu’enfant, c’est pourquoi je joue au football. Ce sont les situations de pression dans lesquelles vous voulez être en tant que footballeur. J’ai déjà marqué des tirs au but au club niveau, je les ai pratiqués d’innombrables fois pour le club et le pays, alors j’ai choisi mon coin, mais ce n’était tout simplement pas censé être cette fois.

















« Nous avions tous les mêmes ambitions et objectifs. Nous voulions ramener le trophée à la maison. Cela a été l’un des camps les plus agréables auxquels j’ai participé dans ma carrière jusqu’à présent, la cohésion de l’équipe a été inégalée, un vrai famille sur et en dehors du terrain.

« Ce fut un honneur de toujours représenter l’Angleterre et de porter le maillot des Trois Lions, et je n’ai aucun doute que nous reviendrons encore plus forts ! Restez en sécurité et à bientôt. »

