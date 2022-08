La publication en colère d’un homme sur LinkedIn à propos de l’admission à l’IIM d’un ami de la “caste inférieure” provoque l’indignation

Un utilisateur de LinkedIn est scolarisé sur la plate-forme après avoir appelé à l’abolition de la réservation basée sur la caste en Inde. L’utilisateur a partagé la photo d’une maison qui appartiendrait à “l’un des [his] amis qui viennent d’une famille de caste inférieure ». Une recherche Google sur la photo de la maison donne une foule de résultats différents, dont un qui indique qu’il pourrait s’agir d’un séjour chez l’habitant au Kerala. Cela remet en question la véracité de l’histoire de l’utilisateur, qui peut ou non avoir été fabriquée.

L’utilisateur a affirmé que son ami avait été admis dans les NIT sur la base d’un quota, malgré un score inférieur à lui. Il a affirmé que l’ami avait également obtenu un emploi dans une PSU et été admis à l’IIM en raison d’une réservation.

Élaborant sur la façon dont son ami a terminé son MBA de l’IIM et a publié un travail acharné payant, l’utilisateur a affirmé que son ami obtenait une réservation parce que «son grand-père était pauvre il y a 50 ans».

La prise ignore non seulement complètement le système des castes dans la société indienne, mais échoue également de manière spectaculaire à prendre en compte les répercussions sociales du casteisme. « L’Inde sera toujours un pays pauvre en développement si elle néglige le mérite et la performance. La réservation nuit non seulement à la catégorie générale des personnes, mais à tout le pays », a-t-il écrit dans une partie de son message.

“C’est votre ego qui est blessé… Vous n’êtes pas capable de digérer que la caste inférieure puisse accomplir autant même si vous aviez tous les moyens, mais vous ne pouviez pas”, a commenté un utilisateur. “Et si le même ami n’était pas éduqué et atteignait ce niveau, vous l’aimeriez encore plus et auriez pitié [sic] sur lui le qualifiant de caste inférieure. Ce n’est en fait pas la réserve qui vous dérange, c’est sa maison et sa richesse que vous n’arrivez pas à digérer d’appartenir à une classe inférieure », a déclaré un autre. Il y avait une série d’autres commentaires appelant le message, bien qu’il y ait également eu des voix qui le soutenaient.

Récemment, une autre dispute de ce type avait éclaté lorsqu’un utilisateur de Twitter passant par @peeleraja a partagé des photos de restaurants et de cafés à Bengaluru en utilisant le préfixe “Brahmin” dans leurs noms, disponibles sur les plateformes de livraison de nourriture Zomato et Swiggy. La plupart des sociétés indiennes sont profondément castéistes et l’image de marque des restaurants avec un nom de caste a lancé un débat sur la plate-forme de microblogging, les opinions divergent quant à savoir si l’étiquette des restaurants était censée être un signal de caste ou non.

