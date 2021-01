La secrétaire à la Santé de l’Écosse, Jeane Freeman, a rejeté l’affirmation de Mme Frazer comme «non crédible», déclarant aux journalistes: «Nous avons retardé la publication dans le passé à leur demande, mais ce n’est plus tenable. Le public a droit à la clarté et nous le leur donnerons.

« Il y a des commandes contraignantes et le contrat est limpide », a déclaré von der Leyen à la radio Deutschlandfunk, ajoutant qu’il contenait des montants de livraison clairs pour décembre et les trois premiers trimestres de 2021.

Berlin a publié un projet d’avis recommandant de ne pas utiliser le vaccin pour les plus de 65 ans, bien que le régulateur britannique MHRA et le Premier ministre Boris Johnson insistent sur le fait que le vaccin est sûr et efficace pour les personnes âgées.

Elle a déclaré à la radio LBC: «Bien sûr, la sécurité est la question la plus importante et nous ne devrions pas la compromettre.

Interrogée sur la manière dont une plus grande transparence sur le vaccin menacerait la sécurité nationale, elle a déclaré: «Cela met en danger la sécurité et la sécurité du vaccin, ce qui met en danger la sécurité des personnes car nous voulons vacciner tous ceux qui ont besoin d’être vaccinés le plus rapidement possible.