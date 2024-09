La publication des bulletins de vote par correspondance en Caroline du Nord, retardée par la décision de RFK Jr., commencera à la fin de la semaine prochaine

RALEIGH, Caroline du Nord — Les premiers bulletins de vote par correspondance de Caroline du Nord pour les élections de novembre seront désormais distribués à partir de la fin de la semaine prochaine, a annoncé vendredi le Conseil d’État des élections, quelques jours après juges de la cour d’appel a empêché les bulletins de vote originaux contenant Robert F. Kennedy Jr. nom à ne pas envoyer.

La Caroline du Nord était sur le point d’être la première du pays à envoyer des bulletins de vote aux électeurs pour les élections d’automne. La loi de l’État exigeait que les premiers bulletins de vote par correspondance soient envoyés par courrier ou transmis à ceux qui en faisaient déjà la demande au plus tard 60 jours avant le jour du scrutin, soit le 6 septembre cette année. Mais ce jour-là, l’État a décidé de ne pas envoyer de bulletins de vote par correspondance aux électeurs qui en avaient déjà fait la demande. La Cour d’appel a accédé à la demande de Kennedy pour empêcher l’envoi par courrier des bulletins de vote comportant son nom pour la présidence.

Kennedy avait intenté un procès contre le conseil d’administration fin août pour retirer son nom du candidat du parti We The People la semaine après son élection. a suspendu sa campagne et a soutenu le candidat républicain Donald Trump. La Cour suprême de l’État, dans une décision de 4 contre 3 lundi, a maintenu la décision du tribunal inférieur.

Ces décisions ont obligé les responsables électoraux des comtés à rassembler les paquets de bulletins de vote par correspondance, à réimprimer les bulletins et à recoder les machines de dépouillement. Les comtés avaient imprimé plus de 2,9 millions de bulletins de vote par correspondance et en personne avant l’ordonnance du tribunal de vendredi dernier, selon le conseil d’État. L’Alabama est devenu le premier État pour voter par correspondance, mercredi.

Le conseil d’État a révélé vendredi une distribution à deux niveaux des bulletins de vote aux plus de 166 000 électeurs qui en ont fait la demande jusqu’à présent.

Premièrement, les bulletins de vote demandés par plus de 13 600 électeurs militaires et étrangers seraient envoyés le 20 septembre, ce qui garantirait que l’État se conforme à une loi fédérale exigeant que les bulletins de vote soient transmis à ces catégories de candidats avant le 21 septembre.

Les bulletins de vote destinés aux autres demandeurs de bulletins de vote par correspondance conventionnels de l’État suivraient ensuite le 24 septembre. Le conseil a déclaré dans un communiqué de presse qu’il donnerait aux comtés plus de temps pour s’assurer que leurs fournisseurs pourraient imprimer suffisamment de bulletins de vote modifiés.

Les comtés doivent supporter les coûts de réimpression des bulletins de vote. Un communiqué de presse du conseil a déclaré que les dépenses pour les comtés pourraient varier considérablement, de quelques milliers de dollars dans certains petits comtés à 55 100 $ dans le comté de Durham et 300 000 $ dans le comté de Wake, le plus grand de l’État en termes de population. Gerry Cohen, membre du conseil électoral de Wake, a déclaré sur les réseaux sociaux vendredi que le montant de son comté comprenait une surtaxe de 20 % de son imprimeur de bulletins de vote pour les retards.

Le vote anticipé en personne commence dans tout l’État le 17 octobre. La date limite pour demander des bulletins de vote par correspondance est le 29 octobre. Une loi qui entre en vigueur cette année stipule que les bulletins de vote par correspondance doivent être remis aux responsables électoraux plus tôt, avant 19 h 30 le jour du scrutin.

Depuis qu’il a suspendu sa campagne, Kennedy a tenté de retirer son nom des bulletins de vote dans des États clés comme la Caroline du Nord, où la course entre Trump et la candidate démocrate Kamala Harris est serrée.

Kennedy a poursuivi le conseil d’administration de Caroline du Nord le lendemain de sa majorité démocrate déterminé qu’il était trop tard lors du processus d’impression des bulletins de vote, pour que son nom soit retiré. Un juge de première instance a rejeté une ordonnance de restriction temporaire demandée par Kennedy, mais un panel de trois juges de la Cour d’appel a accepté la demande de Kennedy de suspendre l’envoi des bulletins de vote qui incluaient son nom.

Selon l’opinion majoritaire, soutenue par quatre juges républicains, la Cour suprême de l’État a déclaré qu’il serait erroné pour Kennedy, qui avait présenté une lettre de démission, de maintenir sa candidature sur le bulletin de vote car cela pourrait priver de leur droit de vote « d’innombrables » électeurs qui, autrement, croiraient qu’il était toujours candidat. Les juges dissidents ont écrit en partie que le conseil était justifié par la loi de l’État de conserver le nom de Kennedy car il était impossible de procéder à des changements sur les bulletins de vote si près de la date limite de distribution du 6 septembre.