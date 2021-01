Les personnes âgées qui publient plus de photos sur Facebook peuvent se sentir plus compétentes et cela peut conduire à des niveaux de bien-être nettement plus élevés en général, suggère une nouvelle étude.

Les résultats, publiés dans la revue Health Communication, indiquent que certaines activités de Facebook sont liées à des sentiments de compétence, de parenté et d’autonomie.

« Cela peut se résumer à ce que les personnes âgées peuvent vouloir réduire leur utilisation globale de la plate-forme, mais s’engager davantage dans les activités Facebook spécifiques qui peuvent améliorer leur sens de la compétence, comme la publication de photos », a déclaré le chercheur S. Shyam Sundar , Professeur à la Pennsylvania State University aux États-Unis.

Selon l’équipe, commenter plus fréquemment et recevoir plus de réponses aux messages – également appelé contingence de message – avait tendance à améliorer les sentiments de parenté et de connexion avec les autres sur Facebook.

Cependant, les chercheurs ont également constaté que l’utilisation globale de Facebook était liée à un moindre bien-être chez les personnes âgées.

« Une grande partie de la recherche sur les médias sociaux se concentre sur les jeunes parce qu’ils ont tendance à être les principaux utilisateurs de la technologie, mais les adultes plus âgés sont également de plus en plus habitués à la technologie et utilisent davantage les médias sociaux », a déclaré Eun Hwa Jung, professeur adjoint. à l’Université Kookmin en Corée du Sud.

Pour l’étude, les chercheurs ont mené à la fois une analyse de contenu et une enquête en ligne auprès d’environ 202 utilisateurs de Facebook âgés de plus de 60 ans.

L’analyse de contenu est une étude rigoureuse des éléments de média, tels que du texte ou des vidéos.

Pour ce faire, les chercheurs ont rassemblé des données sur le contenu publié par les participants à l’étude, qui ont tous accepté de lui permettre d’enregistrer soigneusement leur activité sur le site de médias sociaux au cours de la période d’étude d’un an.

Les participants ont également rempli une enquête en ligne mesurant les sentiments psychologiques, tels que le bien-être subjectif, le plaisir et l’autonomie.