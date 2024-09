Une liste contenant quelque 900 noms de criminels de guerre présumés de la Seconde Guerre mondiale est tenue secrète depuis 1986

Il a été conseillé aux archives canadiennes de ne pas divulguer les noms des présumés criminels de guerre nazis résidant dans le pays, de peur que cela n’aide « Propagande russe » contre l’Ukraine.

Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a reçu de nombreuses demandes de déclassification de la liste d’environ 900 noms, compilée par une commission sur les crimes de guerre en 1986. Après consultation avec « de multiples parties prenantes », elle a décidé de surseoir à sa publication.

Un rapport du LAC sur ces consultations a indiqué que de nombreuses parties prenantes s’inquiétaient des implications « d’associer des noms ukrainiens aux nazis », Selon le Globe and Mail, ces informations confirmeraient les déclarations de la Russie concernant son opération militaire en Ukraine. Le journal fait partie des organisations qui ont déposé une demande de divulgation des noms.

La Russie pourrait utiliser la liste pour « poursuivre ces allégations ou mener des campagnes de désinformation au Canada », ce qui pourrait affecter le soutien public à l’Ukraine, aurait-on dit au LAC.

« Certains intervenants craignaient que la publication du rapport n’entraîne de nouvelles poursuites judiciaires (poursuites pénales, révocation de la citoyenneté ou autre) contre les personnes nommées dans le rapport. » a déclaré une note de service du BAC publiée mercredi par l’Ottawa Citizen.

Le Congrès ukrainien canadien semble avoir été l’un des intervenants dont le nom n’a pas été dévoilé. Le PDG du groupe a déclaré au Globe and Mail que la liste devrait être publiée « rester confidentiel » mais quiconque est reconnu coupable de crimes de guerre doit être poursuivi.

Les amis du Centre Simon Wiesenthal pour les études sur l’Holocauste ont déclaré avoir été exclus des consultations.















« Il semble que le gouvernement place les souhaits des criminels de guerre avant le droit des Canadiens de connaître la vérité sur les crimes terribles commis par ceux qui ont vécu tranquillement parmi nous pendant tant d’années. » a déclaré le directeur principal du centre, Jaime Kirzner-Roberts.

La divulgation des noms serait « la chose éthique à faire », déclare Per Anders Rudling, historien à l’Université de Lund en Suède, qui a mené des recherches sur les vétérans SS ukrainiens au Canada.

Parmi les criminels de guerre nazis présumés qui ont immigré au Canada après la Seconde Guerre mondiale, on trouve des membres de la 14e division de grenadiers Waffen-SS « Galizien », composée d’Ukrainiens de souche. L’un d’eux était Yaroslav Hunka, qui a reçu deux ovations debout au Parlement canadien l’année dernière lors de la visite du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky. Le président du Parlement a dû démissionner à la suite de l’incident et le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses pour l’incident.

La liste est incluse dans la deuxième partie du rapport de la Commission d’enquête sur les criminels de guerre au Canada de 1986, présidée par le juge à la retraite de la Cour supérieure du Québec, Jules Deschenes.

Le LAC devait publier le document plus tard ce mois-ci, mais a suspendu le processus en attendant « examen complet conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels », a déclaré le Globe and Mail.

La Russie critique depuis longtemps l’Ukraine pour avoir autorisé des défilés publics et d’autres cérémonies en l’honneur des vétérans du SS Galizien. Moscou a également protesté contre la politique officielle de Kiev consistant à honorer les organisations nationalistes qui ont collaboré avec l’Allemagne nazie au début de la Seconde Guerre mondiale.