La publication de Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux soulève des questions sur l’avenir de la Juventus

Cristiano Ronaldo a soulevé des questions sur son avenir immédiat à la Juventus avec une publication Instagram où il a remercié les fans d’avoir participé à son voyage.

L’attaquant, qui a encore un an à son contrat, a été critiqué ces derniers mois pour ses performances, ce qui laisse supposer qu’il pourrait partir.

Ronaldo, 36 ans a été critiqué après l’élimination de la Juve du Ligue des champions en huitièmes de finale et ont vu leur série A La domination de neuf ans prend fin avec l’Inter Milan remportant le titre.

La Juve a remporté le Coppa Italia tandis que Ronaldo a terminé meilleur buteur de la Serie A avec 29 buts, devenant le seul joueur à réussir l’exploit dans le première ligue, la Ligue et l’élite de l’Italie.

Après le dernier match de la saison de la Juve, une victoire 4-1 à Bologne, qui a permis à la Juve de terminer quatrième pour se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine, Ronaldo a semblé envoyer un message aux critiques en publiant une photo sur Instagram de lui-même faisant le signe du silence.

Quelques heures plus tard, Ronaldo a réfléchi à la saison et à son passage à la Juventus.

« La vie et la carrière de tout joueur de haut niveau sont faites de hauts et de bas », a déclaré le capitaine portugais écrit sur Instagram. « Cette année, nous n’avons pas pu gagner la Serie A, félicitations à l’Inter pour le titre bien mérité. Cependant, je dois valoriser tout ce que nous avons réalisé cette saison à la Juventus, à la fois en termes collectifs et individuels. La Super Coupe d’Italie, l’Italien. La Coupe et le trophée du Top Scorer de Serie A me remplissent de bonheur, principalement à cause de la difficulté qu’ils portent avec eux, dans un pays où rien n’est facile à gagner.

« Avec ces réalisations, j’ai atteint un objectif que je m’étais fixé depuis le premier jour de mon arrivée en Italie: gagner le Championnat, la Coupe et la Super Coupe, et aussi être Meilleur Joueur et Meilleur Buteur dans ce grand pays de football rempli. avec des joueurs formidables, des clubs géants et une culture du football très propre. «

Ronaldo en est à sa troisième saison à la Juve et a marqué 81 buts en Serie A en 97 apparitions. Il a remporté deux prix consécutifs de footballeur de l’année en Serie A en 2019 et 2020.

Cristiano Ronaldo a connu beaucoup de succès en Italie. Photo de Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

« Donc, je suis très fier de ce fait qui a été largement reproduit ces derniers jours: Champion d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie; Vainqueur de la Coupe en Angleterre, Espagne et Italie; Vainqueur de la Super Coupe en Angleterre, Espagne et Italie; Meilleur joueur de Angleterre, Espagne et Italie; Meilleur buteur en Angleterre, Espagne et Italie; Plus de 100 buts pour un club en Angleterre, en Espagne et en Italie », a-t-il ajouté.

« Rien ne se compare au sentiment de savoir que j’ai laissé ma marque dans les pays où j’ai joué, et que j’ai donné de la joie aux fans des clubs que j’ai représentés. C’est pour ça que je travaille, c’est ce qui m’émeut. et c’est ce que je poursuivrai toujours jusqu’au dernier jour … J’ai déjà dit que je ne cherchais pas les disques, les disques me poursuivaient.

« Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage! Nous sommes solidaires! »

La Juventus n’a pas répondu à une demande de commentaire lorsqu’elle a été interrogée sur le message de Ronaldo par ESPN.

Ronaldo a été lié à un retour au Sporting Lisbonne, le club où il a commencé sa carrière de joueur. Le président du Sporting Lisbonne, Frederico Varandas, est espère que Ronaldo reviendra jouer un jour au club, mais pas avant la fin de son contrat à la Juve.

Cependant, son agent a depuis exclu un retour au club.