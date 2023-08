La publication de 388 noms permet de dresser la liste des personnes portées disparues après les incendies dévastateurs de Maui

HONOLULU (AP) — Quelques heures après que le comté de Maui a publié 388 noms de personnes portées disparues à la suite de l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle, certains cas étaient déjà en cours de résolution vendredi, car des proches ou les personnes elles-mêmes ont déclaré qu’elles étaient en sécurité.

Une personne figurant sur la liste a déclaré à l’Associated Press qu’elle espérait en être retirée. Au moins deux autres personnes figuraient parmi les victimes de l’incendie – des personnes dont on sait qu’elles ont péri mais qui n’ont pas encore été positivement identifiées comme décédées dans le décompte officiel, qui s’élève actuellement à 115.

Terrí Thomas a été tuée lorsqu’un incendie a ravagé sa voiture alors qu’elle fuyait son appartement avec ses deux chiens et deux amis, a déclaré sa cousine, Tammy Cruz, de Columbus, en Géorgie. La voiture s’est retrouvée coincée dans la circulation et un seul des amis s’est échappé. Il a ensuite dit à Cruz que Thomas pleurait de façon hystérique la dernière fois qu’il l’avait vue, la voiture devenant de plus en plus chaude de seconde en seconde.

La nièce de Thomas a fourni un échantillon d’ADN pour aider à identifier sa dépouille, a déclaré Cruz vendredi, mais la famille n’a pas reçu de notification de son décès.

« Ses chiens étaient son monde pour elle », a déclaré Cruz. « Je savais qu’elle n’aurait pas abandonné ses chiens. »

Les 388 noms représentaient une partie d’une liste plus large de 1 100 personnes portées disparues que le FBI a déclaré plus tôt cette semaine qu’il s’efforçait de valider. Le comté de Maui a déclaré que la liste nouvellement publiée comprenait ceux pour lesquels elle contenait les noms et prénoms ainsi que les coordonnées vérifiées d’une personne qui avait signalé leur disparition.

«Une fois que ces noms seront publiés, cela peut causer et causera de la douleur aux personnes dont les proches sont répertoriés», a déclaré le chef de la police John Pelletier dans un communiqué lors de leur libération jeudi soir. « Ce n’est pas une chose facile à faire, mais nous voulons nous assurer que nous faisons tout notre possible pour rendre cette enquête aussi complète et approfondie que possible. »

Les autorités ont demandé à toute personne connaissant une personne figurant sur la liste de contacter les autorités.

Les responsables du comté et de la police n’ont pas immédiatement fourni d’informations sur le nombre de cas résolus depuis la publication de la liste, mais cela semble contribuer à réduire ce nombre. Les commentateurs sur Facebook ont ​​rapporté qu’ils savaient que plus de deux douzaines de personnes étaient en vie et en sécurité.

Seth Alberico, un entraîneur de football de la Bay Area de Californie, a déclaré que son nom et celui de sa fille Kalia avaient déjà circulé sur une liste non officielle et participative, mais il n’avait pas réalisé qu’ils figuraient également sur la nouvelle liste « vérifiée » jusqu’à ce que l’AP le lui dise.

« J’adorerais être retiré de la liste », a-t-il déclaré. « Nous sommes tous les deux en sécurité. »

Il résidait dans un appartement sur la plage de Kaanapali, non loin de la zone brûlée au moment de l’incendie du 8 août. Une ancienne joueuse savait qu’il était à Maui et qu’il avait une fille, et elle a signalé leur disparition alors qu’elle n’a pas pu le joindre sur Facebook par la suite, a-t-il déclaré. Sa fille n’était même pas avec lui, dit-il.

Il a déclaré avoir envoyé des messages sur Facebook et Instagram pour tenter d’être retiré de la liste, en vain.

Jeudi après-midi, 1 732 personnes supplémentaires portées disparues avaient été retrouvées saines et sauves, ont indiqué les autorités.

Les équipes recherchent des restes parmi les cendres d’entreprises et d’immeubles résidentiels à plusieurs étages détruits.

La zone touchée est nettoyée à environ 85 pour cent, mais les recherches prendront des semaines, a déclaré vendredi le colonel de l’armée David Fielder, commandant adjoint de la force opérationnelle conjointe répondant aux incendies de forêt, lors d’une conférence de presse.

« Mais les dernières structures qu’ils doivent nettoyer vont être extrêmement compliquées », a déclaré Fielder. « Ils ont déjà commencé à mobiliser du matériel pour y aller et retirer certaines structures afin d’accéder aux restes. La toute première projection (est-ce que) nous parlons de semaines – ce ne sera pas de jours – pour surmonter tout cela.

Des dizaines de chercheurs ont également parcouru une étendue d’eau de 6,4 kilomètres à la recherche de traces de personnes qui auraient pu périr après avoir escaladé une digue pour tenter d’échapper aux flammes et à la fumée noire enveloppant le centre-ville.

Plus tôt dans la semaine, les autorités ont demandé aux proches des personnes toujours portées disparues de se manifester et de donner des échantillons d’ADN pour aider à identifier les restes, promettant que les échantillons ne seraient pas enregistrés dans les bases de données des forces de l’ordre ni utilisés de quelque autre manière. À l’époque, l’ADN de seulement 104 familles avait été collecté, un chiffre que les responsables ont qualifié d’inquiétant.

Le procureur de Maui, Andrew Martin, qui dirige le centre d’assistance aux familles, a déclaré qu’il y avait eu une légère augmentation des dons d’échantillons depuis lors.

« Nous ne sommes toujours pas là où nous souhaitons être en termes de chiffres », a-t-il déclaré.

Parmi les nombreuses raisons pour lesquelles les gens peuvent hésiter, il y a « une méfiance historique et générationnelle à l’égard du gouvernement », a déclaré Martin, faisant référence à un sentiment enraciné dans le renversement du royaume d’Hawaï en 1893.

« Nous devons en être conscients et le reconnaître », a-t-il déclaré.

Jeudi, les autorités avaient informé les familles de 35 victimes identifiées, mais les proches de 11 autres personnes identifiées n’avaient pas été localisés ni avertis. Les identités de huit victimes libérées jeudi comprenaient une famille de quatre personnes dont les restes ont été retrouvés dans une voiture incendiée près de leur domicile : Tony Takafua, 7 ans ; sa mère, Salote Tone, 39 ans ; et ses grands-parents Faaoso Tone, 70 ans, et Maluifonua Tone, 73 ans.

Johnson a rapporté de Seattle et Boone de Boise, Idaho. Heather Hollingsworth à Mission, Kansas ; Béatrice Dupuy à New York ; et Mark Thiessen à Anchorage, en Alaska, ont contribué.

Rebecca Boone, Gene Johnson et Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press