La puberté précoce pourrait être liée à un produit chimique couramment utilisé dans les produits de soins personnels

Depuis des décennies, l’âge de la puberté chez les filles diminue à un rythme alarmant, et les scientifiques peinent à expliquer pourquoi. De nouvelles recherches suggèrent qu’un composé présent dans une grande variété de produits – des cosmétiques aux désodorisants en passant par les détergents et les savons – pourrait envoyer un signal à une zone du cerveau qui déclenche le début de la puberté.

C’est la première fois que des chercheurs examinent l’impact possible de Les produits chimiques environnementaux sur le cerveau pour expliquer l’augmentation de la puberté précoce, a déclaré le Dr Natalie Shaw, endocrinologue pédiatrique à l’Institut national des sciences de la santé environnementale de Durham, en Caroline du Nord.

Une puberté qui commence très tôt (avant 8 ans chez les filles et 9 ans chez les garçons) peut avoir des effets sur la santé qui perdurent jusqu’à l’âge adulte, notamment des risques plus élevés de cancer du sein, de diabète et de maladies cardiaques. Elle peut également entraîner une taille plus petite chez les filles comme chez les garçons. En mai, une étude de la Harvard TH Chan School of Public Health a révélé que 15,5 % des les filles ont eu des règles précoces — plus jeunes que 11 ans — et que 1,4 % ont commencé à avoir leurs règles avant 9 ans.

Les scientifiques ont précédemment suggéré des causes possibles telles que l’obésité, le régime alimentaire, le statut socioéconomique et l’exposition potentielle à des substances telles que les phtalates qui peuvent perturber les hormones sexuelles.

Shaw, co-auteure principale de la nouvelle étude, a reconnu l’existence d’un lien entre la puberté précoce et l’excès de poids chez les jeunes filles. « Je pense que cela joue un rôle, mais dans ma pratique, ce ne sont pas seulement les personnes en surpoids ou obèses qui connaissent une puberté précoce », a-t-elle déclaré.

Bien que le moment de la puberté puisse dépendre au moins en partie de facteurs génétiques, un changement rapide est « à 100 % imputable à des facteurs environnementaux », a déclaré Shaw. C’est ce qui a conduit les chercheurs à rechercher un composé auquel les enfants pourraient être fréquemment exposés.

Si Shaw et son équipe ont trouvé un composé qui pourrait affecter le moment où le cerveau envoie le signal pour commencer la puberté, ils auront également découvert le mécanisme à l’origine du changement de timing, ce que les études de population n’ont pas pu faire.

Après avoir passé au peigne fin 10 000 composés dans une bibliothèque de produits pharmaceutiques, de produits chimiques environnementaux et de compléments alimentaires autorisés, les chercheurs ont découvert plusieurs composés susceptibles d’influencer le moment de la puberté. Mais les enfants étaient plus susceptibles d’être exposés à un seul d’entre eux : le musc ambrette, selon le rapport publié dans Endocrinology.

Le musc ambrette, une forme synthétique du parfum, pourrait se fixer sur un récepteur lié à la puberté dans l’hypothalamus, ce qui conduirait à la libération de GnRH, une hormone impliqué dans la maturation des organes sexuels et la production d’œstrogène, de testostérone et de progestérone.

Le musc ambrette est largement utilisé dans les parfums bon marché ou contrefaits et dans d’autres produits de soins personnels parfumés, a déclaré Shaw. Mais il a également été détecté dans des études sur les eaux usées et dans les plans d’eau des poissons d’eau douce, ont noté les chercheurs.

L’étape suivante pour les chercheurs a été de tester l’impact de l’ambrette musquée sur les cellules hypothalamiques humaines et sur les larves de poisson zèbre.

Ils ont découvert que dans les larves de poisson et dans les cellules humaines, le composé déclenchait la production de GnRH.

La nouvelle étude n’est qu’une première étape, a déclaré Mme Shaw. Les études futures porteront sur l’impact de l’ambrette musquée sur les mammifères, comme les rongeurs, et sur les concentrations sanguines du composé chez l’homme, a-t-elle ajouté.

Shaw suggère que jusqu’à ce que l’on en sache plus, les parents qui espèrent prévenir la puberté précoce devraient vérifier les listes d’ingrédients contenant du musc ambrette sur tous les cosmétiques, parfums et produits ménagers que leurs enfants pourraient utiliser.

La nouvelle étude porte sur un sujet très important, a déclaré le Dr Apisadaporn Thambundit, endocrinologue pédiatrique et professeur adjoint de clinique en pédiatrie à l’UCLA.

Cependant, « je ne pense pas que ce soit assez fort pour suggérer quoi que ce soit que les parents puissent faire », a-t-elle déclaré. Elle a été surprise de constater les phtalates, qui ont été liés jusqu’à la puberté précoce, ce qui n’a pas été évoqué dans la recherche.

Jasmine McDonald, professeure associée au département d’épidémiologie de la Mailman School of Public Health de l’université Columbia à New York, a déclaré que les nouvelles découvertes « constituent un premier pas formidable ».

L’un des points forts de l’étude est qu’elle n’a pas commencé avec un composé candidat, a déclaré McDonald. Au lieu de cela, les chercheurs avaient en tête un mécanisme biologique et ont ensuite cherché des composés susceptibles de jouer un rôle.

Selon McDonald, il est trop tôt pour envisager d’interdire ou de restreindre l’utilisation d’un composé, mais les familles pourraient réduire leur consommation de produits aux odeurs fortes.

« Si vous avez besoin d’une lotion, elle peut être sans parfum », a déclaré McDonald. « Sous la douche, vous pouvez éviter les gels douche et les shampoings parfumés. »