La psilocybine, un médicament aux champignons magiques, peut traiter la dépression, selon un nouvel essai

Commentez cette histoire Commentaire

La psilocybine, l’hallucinogène actif trouvé dans les champignons psychédéliques – également connus sous le nom de “champignons magiques” – peut soulager efficacement une dépression sévère lorsqu’elle est administrée en une seule dose et combinée à une thérapie par la parole, selon une nouvelle étude clinique. Les adultes souffrant de dépression qui ont reçu une dose unique de 25 milligrammes de psilocybine étaient plus susceptibles de connaître des améliorations significatives de leur santé mentale – à la fois immédiatement et jusqu’à trois mois – que d’autres qui ont reçu au hasard des doses plus faibles du même médicament, a déclaré le étude évaluée par des pairs, qui a été publiée mercredi dans le New England Journal of Medicine.

“Il y a quelque chose dans l’expérience psychédélique qui conduit à une résolution rapide des symptômes de la dépression”, a déclaré James Rucker, psychiatre consultant au King’s College de Londres qui a travaillé sur l’essai. “Nous ne savons pas vraiment ce que c’est pour le moment, mais c’est très différent des antidépresseurs standard.”

Les résultats de l’essai pourraient être un signe encourageant pour les 16 millions d’Américains estimés chaque année par les Centers for Disease Control and Prevention comme souffrant de dépression, dont beaucoup ont du mal à trouver des traitements qui fonctionnent pour eux. Ses auteurs espèrent que l’étude – qui était relativement petite, avec seulement 79 participants recevant la dose de 25 mg – ouvrira la voie à une éventuelle approbation réglementaire de la psilocybine par la Food and Drug Administration pour une utilisation comme médicament contre la dépression.

La nouvelle étude a assigné au hasard 233 adultes souffrant de dépression à trois doses de psilocybine – 25 mg, 10 mg et 1 mg – sur 22 sites dans 10 pays. Les auteurs ont constaté que le groupe ayant reçu la dose la plus élevée a enregistré les améliorations les plus significatives de leur dépression, à la fois immédiatement et pendant plusieurs semaines après.

Les deux tiers des participants adultes à l’étude qui ont reçu une dose de 25 mg de l’hallucinogène actif ont enregistré une amélioration significative de leur dépression en aussi peu que trois semaines, ont découvert les chercheurs. Au cours de la même période, près d’un tiers de ceux qui ont reçu la dose la plus élevée ont constaté que leurs symptômes avaient été atténués au point qu’ils ne se qualifiaient plus pour un diagnostic clinique de dépression.

Après avoir pris une seule capsule de psilocybine, les patients de l’étude ont été supervisés dans un environnement où ils ont ressenti l’effet hallucinogène de la drogue en se couchant, en portant un masque pour les yeux et en écoutant de la musique. Ensuite, ils ont discuté de leur “voyage” de six à huit heures avec un psychothérapeute, qui les a guidés à travers les idées offertes par l’expérience.

Malgré les maux de tête, les nausées et les étourdissements signalés par beaucoup comme des effets secondaires indésirables, la plupart des adultes ont apprécié l’expérience.

“Les patients le décrivent comme un rêve éveillé”, a déclaré Rucker, où “la nature et l’étendue de l’expérience sont élargies”. Mais contrairement à un rêve, le patient est pleinement conscient de ce qui lui arrive et plus susceptible de s’en souvenir en conséquence – une explication potentielle de son atténuation des symptômes de la dépression, a déclaré Rucker.

Les psychédéliques peuvent soulager la dépression et l’anxiété des patients atteints de cancer

Un autre résultat notable de l’étude était l’immédiateté de l’effet que les chercheurs ont identifié que la psilocybine avait sur les patients – généralement dès le lendemain. Cela les contraste avec les antidépresseurs conventionnels, qui sont connus pour exacerber initialement les symptômes avant de n’entrer en vigueur que quatre à six semaines plus tard, voire pas du tout, selon une étude de 2012 sur les recherches existantes sur les options thérapeutiques pour la dépression.

Le mécanisme précis par lequel la psilocybine agit contre la dépression n’est pas clair, mais il peut être lié à la manière unique dont l’hallucinogène permet aux gens d’accéder à leurs propres émotions et de les interroger, ont suggéré les auteurs de l’étude.

«Les gens acquièrent souvent une certaine clarté sur les raisons pour lesquelles ils pourraient être déprimés. Ils peuvent être en deuil pour quelqu’un, mais ils sont incapables d’entrer en contact avec ce chagrin – juste à titre d’exemple », a déclaré Rucker. “Avec la conscience vient une sorte de clarté.”

Les auteurs ont conclu que des essais cliniques plus vastes et à plus long terme étaient nécessaires pour déterminer efficacement l’efficacité médicale et l’innocuité de la psilocybine, mais ils espéraient que le médicament pourrait éventuellement recevoir une approbation réglementaire.

‘Test d’acide’ : les arguments en faveur de l’utilisation de psychédéliques pour traiter le SSPT et la dépression

L’essai est le dernier d’un certain nombre d’études cliniques examinant le potentiel des psychédéliques pour le traitement des troubles de santé mentale. Parmi les drogues qui suscitent un regain d’intérêt figure la kétamine, un anesthésique souvent utilisé à des fins récréatives par les fêtards, mais dont une étude récente a également révélé une réduction significative des symptômes de dépression.

Aucune donnée à long terme n’est encore disponible sur son efficacité, mais les premières petites études ont montré que la thérapie à la kétamine réduisait de manière significative et rapide les symptômes de la dépression chez environ 50 à 70 % des patients. La FDA a déjà approuvé l’eskétamine, un traitement par pulvérisation nasale pour la dépression à base de kétamine, à prendre avec les médicaments oraux conventionnels.

Les obstacles à la conduite de recherches cliniques sur certaines substances restreintes, y compris la psilocybine, se sont également atténués ces dernières années. En 2018, la Drug Enforcement Administration a annoncé qu’elle rationalisait son processus de candidature pour les chercheurs souhaitant étudier les substances de l’annexe I, définies en 1971 comme n’ayant “aucun usage médical actuellement accepté et un fort potentiel d’abus”, et qui comprend la psilocybine.