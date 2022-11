La psilocybine, un composé de champignons magiques, peut aider à traiter la dépression, selon une étude

La psilocybine, un composé psychédélique naturel, peut réduire considérablement les symptômes de la dépression, selon les données du plus grand essai de ce type jamais mené.

LONDRES – La psilocybine, un composé psychédélique naturel, peut réduire considérablement les symptômes de la dépression, selon les données du plus grand essai de ce type jamais mené.

La psilocybine a été administrée à 233 patients qui avaient déjà essayé au moins deux antidépresseurs dans le passé avec peu de succès, ce qui suggère que le composé pourrait avoir d’énormes avantages pour ceux qui souffrent de dépression difficile à traiter.

Après avoir reçu la psilocybine, les patients sont entrés dans un état de “marche onirique” pendant quatre à six heures, puis ont quitté la clinique une fois qu’ils étaient revenus à leur état normal.

L’essai a révélé qu’une dose de 25 mg de psilocybine, administrée parallèlement à un soutien psychologique, déclenchait une réduction des niveaux de dépression trois semaines après le traitement.

L’étude, publiée jeudi dans le New England Journal of Medicine, a été réalisée à l’échelle internationale par COMPASS Pathways, basé à Londres.

Environ 100 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression résistante au traitement, et les résultats de l’étude sont donc un pas dans la bonne direction, selon James Rucker, psychiatre consultant et maître de conférence clinique au King’s College de Londres, qui a participé à la étude.

“Notre tâche est maintenant d’étudier la psilocybine pour la dépression résistante au traitement dans des essais plus importants avec plus de participants, en la comparant à la fois à un placebo et à des traitements établis”, a déclaré Rucker, selon un Communiqué de presse du King’s College de Londres.

Les médicaments ont été testés à des doses de 1 mg, 10 mg et 25 mg et les effets indésirables enregistrés dans tous les groupes comprenaient des maux de tête, des nausées et des pensées suicidaires.

Il n’y avait cependant pas un nombre égal de participants “gravement déprimés” dans chaque groupe de dosage, selon Ravi Das, professeur agrégé à l’University College London Institute of Mental Health, ce qui “ne semble pas être reconnu dans l’article, ” comme rapporté par Reuters.

Les critiques ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que cela pourrait entraîner une augmentation de l’utilisation des champignons magiques dans des contextes non pharmaceutiques.