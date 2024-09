La psilocybine surpasse les ISRS pour le trouble dépressif majeur dans la première comparaison à long terme

MILAN — La psilocybine est associée à un meilleur résultat global dans le traitement du trouble dépressif majeur (TDM) modéré à sévère qu’avec l’inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS) escitalopramles résultats de la première comparaison à long terme des deux traitements suggèrent.

« Il s’agit du premier travail visant à comparer les effets à long terme de ces deux médicaments dans le contexte du bien-être général, et pas seulement de la liberté de consommer. dépression« , a déclaré dans un communiqué de presse le chercheur de l’étude Tommaso Barba, PhD, candidat à l’Imperial College London, Londres, Angleterre. « La psilocybine a surpassé l’escitalopram dans plusieurs mesures du bien-être, du sens de la vie, du travail et du fonctionnement social. »

Les résultats de l’étude de suivi de 6 mois d’un essai de phase 2 en double aveugle, randomisé et contrôlé ont été présentés le 22 septembre lors du 37e Congrès du Collège européen de neuropsychopharmacologie (ECNP) et publié simultanément dans La revue eClinicalMedicine de The Lancet.

Comment remédier à une « inadéquation » des traitements

Ces résultats sont importants car ils abordent « un décalage » entre ce que les psychiatres et les patients considèrent comme important, a déclaré Barba. Actualités médicales de Medscape.

« Les psychiatres se concentrent vraiment sur les symptômes négatifs de la dépression. Ainsi, si vous n’êtes plus triste, si votre sommeil ou votre appétit ne sont pas altérés, ils pensent que vous allez mieux. Mais si vous regardez ce que les patients définissent comme important, ils disent que c’est le degré auquel leur vie a du sens, dans lequel ils peuvent se connecter avec les gens qui les entourent, dans lequel ils peuvent fonctionner dans la vie quotidienne », a déclaré Barba.

« L’étude suggère que la thérapie à la psilocybine pourrait être une option de traitement plus holistique pour la dépression », a ajouté le co-premier auteur David Erritzoe, MD, PhD, directeur clinique et directeur adjoint du Centre de recherche psychédélique de l’Imperial College de Londres. « Cela pourrait faire une différence substantielle dans le bonheur général et les activités quotidiennes des personnes souffrant de dépression, en offrant une approche plus intégrée du traitement de la santé mentale. »

Le étude initiale monocentrique L’étude comprenait 59 adultes atteints de trouble dépressif majeur (âge moyen, 41 ans) qui ont été randomisés pour recevoir soit de la psilocybine, soit de l’escitalopram sur une période de 6 semaines. Le groupe psilocybine (n = 30) a reçu deux doses orales de 25 mg de psilocybine (PT), et le groupe escitalopram (n = 29) a reçu 10 à 20 mg d’escitalopram par jour plus deux doses (de type placebo) de psilocybine (ET). Les deux groupes ont reçu un soutien psychologique.

Sur la base de l’évolution des scores de dépression sur l’inventaire rapide de 16 éléments de la symptomatologie dépressive – Auto-rapport (QIDS-SR-16) à la semaine 6, les résultats initiaux de l’étude suggéraient une non-infériorité entre les deux traitements en termes de symptômes dépressifs (résultat principal), mais une supériorité du PT pour les résultats secondaires, notamment « le bien-être, l’anhédonie, le fonctionnement social, le fonctionnement sexuel et les variables associées, avec moins d’effets secondaires par rapport à l’ET », ont noté les chercheurs.

Les nouveaux résultats de suivi de 6 mois, avec des questionnaires mensuels et sans restrictions supplémentaires en matière de traitement d’étude ou de traitement psychiatrique, ont mesuré le QIDS-SR-16, ainsi que l’échelle d’ajustement au travail et social (WSAS), le questionnaire sur le sens de la vie, l’échelle d’épanouissement (FS) et l’échelle de connectivité de Watts (WCS).

Encore une fois, les deux groupes ont conservé des résultats similaires sur le QIDS-SR-16, avec des réductions légèrement plus importantes des symptômes dépressifs pour le PT au cours du premier mois (p valeur en utilisant le taux de fausses découvertes [FDR] = .021), mais pas par la suite.

À 3 et 6 mois, les améliorations des scores WSAS ont été plus importantes pour le groupe PT (pFDR

Une plus grande amélioration a également été observée dans le groupe PT concernant le WCS à 3 et 6 mois (pFDR = 0,02 et pFDR = 0,04) et des améliorations comparables de la FS pour les deux groupes à tous les points temporels.

Des interventions de suivi déroutantes peuvent avoir brouillé les résultats, avec 30,7 % des participants PT et 43,5 % des participants ET recevant une intervention supplémentaire au cours de cette période.

Les chercheurs concluent que même si une courte cure d’ISRS combinée à un soutien thérapeutique intensif (environ 20 heures) « pourrait suffire à induire des effets antidépresseurs durables », les patients traités à la psilocybine ont montré de plus grandes améliorations du fonctionnement général, de la connectivité et du sens de la vie.

Bien que non réévalués lors du suivi, l’étude initiale a montré que les effets indésirables, notamment au niveau du fonctionnement sexuel, favorisaient la psilocybine, a déclaré Barba. « Les deux traitements semblaient aller dans des directions opposées, la psilocybine semblant l’améliorer et l’antidépresseur le supprimer. Les autres effets secondaires associés à la psilocybine étaient moins divers, principalement des maux de tête en fin de journée, mais avec l’escitalopram, ils étaient beaucoup plus divers et plus gênants », a-t-il ajouté.

Bien que de nombreux thérapeutes ne soient pas familiers avec la psychothérapie assistée par la psilocybine, « ce n’est pas une compétence difficile à maîtriser. Cela peut nécessiter une certaine spécialisation, mais je pense que si vous êtes un bon psychothérapeute, vous pouvez apprendre à mettre en œuvre la psilocybine dans votre pratique », a-t-il déclaré.

« Normalement, le voyage est assez intérieur, donc les patients n’ont pas besoin de soutien actif pendant l’expérience psychédélique. [around 6 hours] »Il faut parfois les accompagner, les aider à « lâcher prise » ou leur faire faire des exercices de respiration. L’important, c’est le travail d’intégration qui suit », ajoute Barba.

Il a déclaré qu’il envisageait un programme thérapeutique qui impliquerait « des psychiatres travaillant en collaboration avec des psychothérapeutes. Les psychothérapeutes seraient davantage en charge de l’orientation active, et le psychiatre ferait la prescription, avec le suivi psychologique sur Zoom. »

Il a ajouté un avertissement aux thérapeutes : « La psilocybine nécessite une confrontation active avec les émotions négatives et douloureuses et les personnes qui prennent ce médicament doivent être ouvertes et préparées à l’idée qu’elles vont entrer dans un état où elles finiront probablement par pleurer et affronter ce qu’elles fuient dans leur vie. Tout le monde ne souhaite pas forcément faire cela. »

Un nouveau paradigme de traitement ?

Commentant la recherche pour Actualités médicales de MedscapeJohan Lundberg, MD, PhD, professeur adjoint de psychiatrie au Département de neurosciences cliniques de l’Institut Karolinska de Stockholm, en Suède, a déclaré que l’étude répond à une question clé en suspens concernant les effets à long terme d’une ou deux doses de psilocybine.

« Il s’agit d’un suivi de six mois d’une intervention thérapeutique courte, donc en ce sens, c’est d’un grand intérêt. On a parlé du fait que la psilocybine pourrait avoir un effet à long terme, mais c’est la première étude qui suit cela sur une plus longue période. »

Mais Lundberg a également souligné qu’un des défauts de l’étude est la diversité des traitements suivant l’intervention.

« Ils n’avaient aucun contrôle sur le fait que les patients reçoivent ou non d’autres traitements ou sur le moment où ils les commencent. C’est donc une préoccupation majeure. Mais ils l’ont signalé de manière transparente, et nous savons qu’il y a une différence dans la capacité déclarée à effectuer les activités de la vie quotidienne, et c’est important. »

Il a ajouté que si la psilocybine est finalement approuvée, elle sera probablement accompagnée d’un kit d’information pour les prestataires de soins – « ce qui est déjà le cas avec d’autres traitements comme l’ECT ​​». [electroconvulsive therapy] ou TMS [transcranial magnetic stimulation] — tu dois apprendre à le faire.

James Rucker, MD, PhD, psychiatre et maître de conférences cliniques au King’s College de Londres, Londres, Angleterre, qui n’a pas participé à la recherche, a également noté qu’ils ont eu tendance à attribuer les différences observées dans cette étude aux différences comparatives entre les médicaments eux-mêmes.

Il a cependant noté qu’il est également possible que les résultats reflètent des biais entre les groupes. Cela est plus probable ici parce que les études portant sur la psilocybine ont tendance à attirer les personnes ayant des préconceptions positives sur la psilocybine et des préconceptions négatives sur les antidépresseurs conventionnels, et les participants à l’étude n’ont pas été mis en aveugle pendant la phase de suivi à long terme, ils savaient donc à quelle condition ils étaient assignés.

« Cela dit, la nature de la dépression varie énormément d’un individu à l’autre, ce qui nécessite le développement d’une série de paradigmes de traitement tout aussi variés. La thérapie à la psilocybine est certainement un paradigme de traitement différent de l’escitalopram. L’observation de niveaux d’efficacité similaires à ceux des antidépresseurs ici est encourageante à voir parallèlement aux essais beaucoup plus vastes de la psilocybine actuellement en cours ici au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis », a ajouté Rucker.

Ce travail a été soutenu par l’Alexander Mosley Charitable Trust et par les partenaires fondateurs du Centre de recherche psychédélique de l’Imperial College de Londres.

Barba a déclaré avoir reçu des honoraires de consultation de la part d’Adamo Bioscience.

Lundberg et Rucker sont tous deux impliqués dans la recherche sur la psilocybine, mais aucun des deux n’a signalé de liens financiers.