La psilocybine présente de meilleurs bénéfices à long terme que les ISRS pour la dépression

Résumé: Une étude comparant la psilocybine à l’escitalopram (ISRS) a montré que les deux médicaments amélioraient les symptômes dépressifs de manière similaire sur une période de six mois, mais que la psilocybine offrait des avantages psychosociaux supplémentaires. Les patients prenant de la psilocybine ont signalé un plus grand sentiment de sens, une plus grande connectivité psychologique et un meilleur fonctionnement social.

Ces résultats suggèrent que la psilocybine pourrait constituer une option de traitement plus holistique pour la dépression, en s’attaquant à la fois aux symptômes et au bien-être général. Bien que prometteuse, la psilocybine reste expérimentale et n’est administrée que dans des environnements contrôlés.

Faits essentiels:

La psilocybine et les ISRS ont tous deux réduit les symptômes dépressifs sur une période de six mois.

La psilocybine améliore le sens de la vie, la connectivité psychologique et le fonctionnement social.

La psilocybine reste un traitement expérimental, administré sous contrôle strict.

Source: Collège Européen de Neuropsychopharmacologie

Une comparaison directe entre la psilocybine, un médicament psychédélique expérimental, et un antidépresseur ISRS standard montre une amélioration similaire des symptômes dépressifs, mais la psilocybine offre des avantages supplémentaires à plus long terme.

La comparaison entre la psilocybine (le principe actif des « champignons magiques ») et l’escitalopram, un ISRS, a donné des améliorations similaires à long terme des symptômes dépressifs sur une période de 6 mois ; cependant, les patients prenant de la psilocybine ont également signalé un meilleur fonctionnement psychosocial, notamment une plus grande sensation de sens dans la vie et de connectivité psychologique.

Le travail est présenté pour la première fois au congrès de l’ECNP à Milan. Un article connexe paraîtra dans la revue Médecine clinique électronique pour coïncider avec la présentation de la conférence.

Le chercheur principal, M. Tommaso Barba (doctorant à l’Imperial College de Londres), a déclaré : « Il s’agit du premier travail visant à comparer les effets à long terme de ces deux médicaments dans le contexte du bien-être général, et pas seulement de l’absence de dépression.

« Dans des travaux précédents, nous avions constaté que les deux traitements entraînaient des améliorations comparables dans le soulagement des symptômes de la dépression au bout de six semaines, tels que la tristesse et les émotions négatives.

« Cependant, ces travaux montrent que la psilocybine a surpassé l’escitalopram dans plusieurs mesures du bien-être, du sens de la vie, du travail et du fonctionnement social. Ces résultats semblent s’être maintenus sur une période de suivi de 6 mois.

« De plus, dans le cadre de travaux antérieurs, nous avons constaté que la psilocybine améliore également la libido, contrairement aux ISRS qui ont tendance à diminuer la libido chez de nombreux patients. Il semble donc que la psilocybine puisse apporter des bienfaits supplémentaires pour la santé mentale. »

Les médicaments ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine), comme le Prozac, le Paxil et le Zoloft, sont l’un des principaux types de médicaments utilisés pour traiter la dépression. Cependant, environ un tiers des patients ne répondent pas au traitement ISRS, la psilocybine peut donc constituer pour eux une alternative, bien que cela n’ait pas été étudié dans le cadre de cet essai.

Barba a ajouté : « Les ISRS fonctionnent bien, mais pas pour tout le monde. Ils sont également associés à certains effets secondaires. Cependant, ces travaux suggèrent que la psilocybine semble généralement offrir une véritable alternative, et peut-être des avantages supplémentaires, aux personnes qui craignent de prendre des antidépresseurs conventionnels. »

Les chercheurs de l’Imperial College de Londres ont mené une étude de 6 mois (phase 2, essai contrôlé randomisé en double aveugle) auprès de 59 patients souffrant de dépression modérée à sévère. 30 ont été traités avec une dose unique de psilocybine, 29 patients ont suivi une cure de six semaines d’escitalopram. Chaque groupe a reçu un soutien psychologique similaire d’environ 20 heures au total.

Les deux groupes ont montré une amélioration significative des symptômes dépressifs, même jusqu’à 6 mois après le traitement (les chercheurs ont arrêté la surveillance au bout de 6 mois). Cependant, ceux qui ont reçu de la psilocybine ont signalé des améliorations plus importantes du fonctionnement social et de la connectivité psychologique, avec des effets plus importants.

Le co-premier auteur, le Dr David Erritzoe, directeur clinique et directeur adjoint du Centre de recherche psychédélique de l’Imperial College de Londres, a commenté : « C’est important car améliorer la connectivité et donner un plus grand sens à la vie peut améliorer considérablement la qualité de vie d’une personne et sa santé mentale à long terme.

« L’étude suggère que la thérapie à la psilocybine pourrait être une option de traitement plus holistique pour la dépression, s’attaquant à la fois aux symptômes de la dépression et au bien-être général. Cela pourrait faire une différence substantielle dans le bonheur général et les activités quotidiennes des personnes souffrant de dépression, en offrant une approche plus intégrée du traitement de la santé mentale. »

Les chercheurs notent que les patients n’ont été traités que pendant 6 semaines et que de nombreux patients ont reçu des traitements supplémentaires au cours du suivi de 6 mois.

Le Dr Erritzoe a averti : « La psilocybine est encore une drogue expérimentale ; elle n’a pas encore été approuvée pour un usage général. Elle est administrée dans des environnements hautement contrôlés et protégés : ces précautions ne se retrouvent pas dans l’usage récréatif de psychédéliques, qui est connu pour avoir des effets imprévisibles et potentiellement nocifs, en particulier pour les personnes vulnérables aux prises avec des problèmes de santé mentale. »

Johan Lundberg (professeur adjoint de psychiatrie au département de neurosciences cliniques de l’Institut Karolinska de Stockholm), qui n’a pas participé à ce travail, a déclaré : « Ce rapport est une tentative importante de comparer la valeur clinique de la psilocybine par rapport à un traitement de pointe du trouble dépressif majeur.

« Les résultats comportent plusieurs réserves, notamment l’absence d’analyse de non-infériorité et l’absence de rapport sur les autres interventions réalisées pendant la période de suivi. Cela dit, en tant qu’élément générateur d’hypothèses, il peut être très utile dans ce domaine.

« Pour l’instant, nous ne savons pas si la psilocybine sera autorisée pour le traitement de la dépression majeure, mais si c’est le cas, ce ne sera pas pour tout le monde. Certains futurs patients pourraient préférer un traitement psychédélique aux ISRS, mais certains patients pourraient être intimidés par les altérations spectaculaires de la perception et les confrontations avec des émotions difficiles que les drogues psychédéliques favorisent. »

Auteur: Tommaso Barba

Source: Collège Européen de Neuropsychopharmacologie

Contact: Tommaso Barba – Collège européen de neuropsychopharmacologie

«Effet de la psilocybine par rapport à l’escitalopram sur la gravité des symptômes de la dépression chez les patients atteints de trouble dépressif majeur modéré à sévère : suivi observationnel de 6 mois d’un essai de phase 2, en double aveugle, randomisé et contrôlé » par Tommaso Barba et al. Médecine clinique électronique

Effet de la psilocybine par rapport à l’escitalopram sur la gravité des symptômes de la dépression chez les patients atteints de trouble dépressif majeur modéré à sévère : suivi observationnel de 6 mois d’un essai de phase 2, en double aveugle, randomisé et contrôlé

Arrière-plan

La thérapie à la psilocybine (TP) produit des effets antidépresseurs rapides et persistants dans le trouble dépressif majeur (TDM). Cependant, les effets à long terme de la TP n’ont jamais été comparés aux traitements de référence du TDM tels que la pharmacothérapie ou la psychothérapie seules ou en association.

Méthodes

Il s’agit d’une étude de suivi de 6 mois d’un essai de phase 2, en double aveugle, randomisé et contrôlé, impliquant des patients atteints de dépression majeure modérée à sévère. Les participants ont été recrutés dans un hôpital au Royaume-Uni.

Les patients de sexe masculin ou féminin souffrant de trouble dépressif majeur (DSM-IV), de dépression modérée à sévère (HAM-D ≥ 17), sans contre-indications à l’IRM ou aux ISRS, avec un diagnostic confirmé par un médecin généraliste ou un professionnel de la santé mentale, âgés de 18 à 80 ans et compétents en anglais étaient éligibles.

Les patients ont été répartis de manière aléatoire (1:1) pour recevoir soit deux doses de 25 mg de psilocybine, une drogue psychédélique, administrées par voie orale, associées à un soutien psychologique (« thérapie à la psilocybine » ou TP) et complétées par un soutien supplémentaire, soit un traitement de 6 semaines d’escitalopram, un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS) (administré quotidiennement à raison de 10 mg pendant trois semaines et de 20 mg pendant les trois semaines suivantes), plus un soutien psychologique adapté (« traitement à l’escitalopram » ou ET).

Le critère d’évaluation principal était le changement par rapport à la valeur initiale du score de l’inventaire rapide de 16 items de la symptomatologie dépressive – auto-évaluation (QIDS-SR-16) à la semaine 6, qui a été rapporté précédemment.

Nous présentons ici les résultats obtenus au bout de six mois de suivi. Les mesures du fonctionnement social, de la connectivité et du sens de la vie ont constitué les critères secondaires de l’étude pendant le suivi. La sécurité pendant la période de suivi n’a pas été évaluée.

Cet essai est enregistré à ClinicalTrials.gov, NCT03429075.

Résultats

Entre le 15 janvier 2019 et le 20 mars 2020, 59 patients ont été inclus et 30 (11 femmes) [37%] et 19 hommes [63%]) ont été assignés au groupe psilocybine et 29 (9 femmes [31%] et 20 mâles [69%]) au groupe escitalopram. 25 participants du groupe PT et 21 du groupe ET ont terminé le suivi de 6 mois.

Au suivi à 6 mois, les deux traitements PT et ET ont entraîné des améliorations durables de la gravité des symptômes dépressifs. La différence moyenne entre les différents traitements dans les scores QIDS-SR-16 à 6 mois était de 1,51 (IC à 95 % : −1,35, 4,38 ; p = 0,311).

Les résultats secondaires ont démontré que la PT présentait de plus grandes différences moyennes entre les conditions en termes de fonctionnement (WSAS : −7,46 ; IC à 95 % : −12,4, −2,47 ; p

Interprétation

Des traitements intensifs de six semaines avec soit de la psilocybine, soit de l’escitalopram (avec un soutien psychologique) pour le trouble dépressif majeur ont été associés à des améliorations à long terme de la gravité des symptômes dépressifs. Le degré plus élevé d’amélioration dans le groupe de PT lors du suivi sur le fonctionnement psychosocial, le sens de la vie et la connectivité psychologique suggère que des recherches futures sont nécessaires. Cependant, ces résultats sont descriptifs et doivent être interprétés avec prudence.

Les principales limites de l’étude sont notamment sa capacité insuffisante à détecter des différences minimes mais significatives entre les traitements, les données manquantes, le recours potentiel à des interventions supplémentaires pendant la période de suivi et le recours aux autoévaluations des traitements. Ces facteurs peuvent influer sur l’interprétation des résultats de l’étude et doivent être pris en compte lors de l’évaluation des résultats.

Financement

L’Alexander Mosley Charitable Trust et les partenaires fondateurs du Centre de recherche psychédélique de l’Imperial College de Londres.