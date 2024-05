La psilocybine induit une hyperconnectivité cérébrale, améliorant ainsi les expériences mystiques

Résumé: La psilocybine, le composé actif des champignons magiques, initie un modèle d’hyperconnectivité dynamique dans le cerveau. Cet état cérébral est lié aux effets modificateurs de l’ego et aux sentiments d’infinité océanique communément rapportés lors d’expériences psychédéliques.

Les résultats mettent en évidence les applications psychothérapeutiques potentielles de la psilocybine pour traiter divers troubles psychiatriques. Cette recherche permet de mieux comprendre comment la psilocybine affecte la dynamique cérébrale et les expériences subjectives, offrant ainsi un aperçu de son potentiel thérapeutique.

Connectivité cérébrale dynamique : La psilocybine induit un état d'hyperconnectivité dynamique, qui évolue avec le temps et est en corrélation avec la sensation d'infini océanique.

Effets modificateurs de l'ego : L'étude a révélé que le schéma cérébral hyperconnecté de la psilocybine est plus fortement associé aux expériences modifiant l'ego qu'aux expériences hallucinatoires.

Potentiel thérapeutique: Ces résultats sont cruciaux pour comprendre les mécanismes neurophysiologiques derrière les effets thérapeutiques de la psilocybine, en particulier pour les troubles psychiatriques comme la dépression et l'anxiété.

Source: Elsevier

Une nouvelle étude montre que l’utilisation de la psilocybine, un composé présent dans les « champignons magiques » bien connus, initie un schéma d’hyperconnectivité dans le cerveau lié aux effets modificateurs de l’ego et au sentiment d’infinité océanique.

Les résultats, parus dans Psychiatrie Biologique : Neurosciences Cognitives et Neuroimagerie aident à expliquer les expériences dites mystiques que les gens rapportent lors de la consommation de psychédéliques et sont pertinentes pour les applications psychothérapeutiques des drogues psychédéliques pour traiter les troubles psychiatriques tels que la dépression.

De plus, ce modèle hyperconnecté était lié à l’infini et à l’unité océaniques, ce qui indique une cartographie importante entre la dynamique cérébrale et l’expérience subjective, pointant vers les « effets égotropes » (vs hallucinergiques) de la drogue. Crédit : Actualités des neurosciences

Le concept d’infini océanique fait référence à un sentiment d’unité, de bonheur, de perspicacité et d’expérience spirituelle souvent associé aux séances psychédéliques.

Dans l’une des premières études d’imagerie cérébrale dans le cadre de la recherche psychédélique, les chercheurs ont découvert une association spécifique entre l’état expérientiel psychédélique et les changements de connectivité dynamique du cerveau entier.

Alors que des recherches antérieures ont montré une augmentation de la connectivité cérébrale globale statique sous l’effet des psychédéliques, l’étude actuelle montre que cet état d’hyperconnectivité est dynamique (évoluant avec le temps) et que son taux de transition coïncide avec le sentiment d’infinité océanique, une dimension caractéristique de l’état psychédélique.

Le chercheur principal Johannes G. Ramaekers, PhD, Département de neuropsychologie et psychopharmacologie, Faculté de psychologie et de neurosciences, Université de Maastricht, déclare : « La psilocybine a été l’un des psychédéliques les plus étudiés, probablement en raison de sa contribution potentielle au traitement de différents troubles, tels que trouble obsessionnel-compulsif, anxiété liée à la mort, dépression, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, anxiété associée au cancer en phase terminale, démoralisation, tabagisme et dépendance à l’alcool et au tabac.

« Ce qui n’a pas été entièrement compris, c’est quelle activité cérébrale est associée à ces expériences profondes. »

La psilocybine génère de profondes altérations tant au niveau cérébral qu’au niveau expérientiel. La tendance du cerveau à entrer dans un schéma d’hyperconnexion-hyperexcitation sous psilocybine représente le potentiel d’envisager diverses perspectives mentales.

Les résultats de la nouvelle étude mettent en lumière l’interaction complexe entre la dynamique cérébrale et l’expérience subjective sous psilocybine, fournissant ainsi un aperçu de la neurophysiologie et des qualités neuro-expérientielles de l’état psychédélique.

Le Dr Ramaekers ajoute : « Prises ensemble, les analyses de connectivité moyenne et dynamique suggèrent que la psilocybine modifie la fonction cérébrale de telle sorte que le schéma neurobiologique global devient fonctionnellement plus connecté, plus fluide et moins modulaire. »

Les données d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) précédemment acquises ont été analysées pour deux groupes de personnes ; un groupe de 22 personnes a reçu une dose unique de psilocybine, les 27 autres participants ont reçu un placebo.

Au cours des effets maximaux du médicament, les participants ayant reçu de la psilocybine ont signalé des changements phénoménologiques substantiels par rapport au placebo. En outre, l’analyse de la connectivité cérébrale a montré qu’un modèle caractérisé par une connectivité globale d’une région à l’autre réapparaissait au cours de la période d’acquisition dans le groupe psilocybine, expliquant potentiellement les diverses associations mentales vécues par les participants.

De plus, ce modèle hyperconnecté était lié à l’infini et à l’unité océaniques, ce qui indique une cartographie importante entre la dynamique cérébrale et l’expérience subjective, pointant vers les « effets égotropes » (vs hallucinergiques) de la drogue.

Larry Fort, doctorant et co-auteur de l’article de l’Université de Liège, souligne : « Les drogues psychédéliques comme la psilocybine sont souvent qualifiées d’hallucinogènes, tant scientifiquement que familièrement.

« En tant que tel, nous nous attendions à ce que les dimensions hallucinatoires de l’expérience soient en corrélation la plus élevée avec le modèle hyperconnecté de la psilocybine. Cependant, les expériences hallucinatoires avaient une corrélation forte, mais plus faible avec ce schéma que les expériences modifiant le moi.

« Cela nous a amené à formuler le terme « égotrope » pour attirer l’attention sur ces effets modificateurs du moi comme étant importants, peut-être même plus que leurs homologues hallucinogènes. »

Rédacteur en chef de Psychiatrie Biologique : Neurosciences Cognitives et Neuroimagerie Cameron S. Carter, MD, Université de Californie à Irvine, commente : « Cette étude utilise des images IRMf au repos facilement disponibles acquises après l’ingestion de psilocybine pour fournir de nouvelles informations sur les mécanismes neurophysiologiques sous-jacents aux effets subjectifs et cliniques du médicament.

« Cela ouvre la voie à de futures études utilisant d’autres agents psychédéliques pour examiner si les effets de connectivité dynamique reflètent un mécanisme général des effets thérapeutiques de ces composés.

La chercheuse principale Athena Demertzi, PhD, Physiologie de la Cognition, Centre d’imagerie In Vivo GIGA-CRC, Université de Liège, ajoute : « Nous avons été agréablement surpris d’apprendre que le schéma cérébral des régions hyperconnectées était en outre caractérisé par une amplitude de signal globale plus faible, ce qui fonctionne comme proxy d’une excitation corticale accrue.

« Jusqu’à présent, c’est la première fois qu’une telle approximation des niveaux d’éveil à l’aide de l’IRMf est tentée dans le cadre de recherches psychédéliques. Cela pourrait constituer une corrélation importante alors que nous nous dirigeons vers une caractérisation complète des états cérébraux sous l’effet des psychédéliques.

Elle conclut : « Compte tenu de la résurgence de la recherche concernant les applications psychothérapeutiques des drogues psychédéliques, nos résultats sont pertinents pour comprendre comment l’expérience subjective sous les psychédéliques influence les résultats cliniques bénéfiques.

« L’effet est-il motivé par la dissolution de l’ego ? Par des hallucinations ? En tant que tel, notre travail illustre comment la forte interdépendance entre les effets égotropes de la psilocybine à dose modérée et son schéma cérébral hyperconnecté peut éclairer l’attention clinique sur des aspects spécifiques de la phénoménologie, tels que les dissolutions de l’ego.

« Grâce à ces informations, les professionnels de la santé peuvent apprendre à organiser au mieux des séances de thérapie psychédélique pour produire les meilleurs résultats cliniques. »

« L’hyperconnectivité fonctionnelle dynamique après l’apport de psilocybine est principalement associée à l’illimité océanique» par Athéna Demertzi et al. Psychiatrie Biologique : Neurosciences Cognitives et Neuroimagerie

Abstrait

L’hyperconnectivité fonctionnelle dynamique après l’apport de psilocybine est principalement associée à l’illimité océanique

Arrière-plan

La psilocybine est une substance psychédélique largement étudiée, qui conduit à l’état psychédélique, un état de conscience altéré spécifique. À ce jour, la relation entre les modèles neurobiologiques et expérientiels de l’état psychédélique reste sous-caractérisée car ils sont souvent analysés séparément. Nous avons étudié la relation entre les modèles neurobiologiques et expérientiels après la psilocybine en nous concentrant sur le lien entre la connectivité cérébrale dynamique et l’évaluation par questionnaire rétrospectif.

Méthodes

Les participants en bonne santé ont été randomisés pour recevoir soit de la psilocybine (n = 22), soit un placebo (n = 27) et scannés pendant six minutes, les yeux ouverts, au repos pendant l’effet subjectif maximal du médicament (102 minutes après le traitement) dans une IRM 7T à champ ultra-élevé. . L’échelle d’évaluation 5D-ASC a été administrée 360 ​​minutes après la prise du médicament.

Résultats

Sous psilocybine, il y a eu des altérations dans toutes les dimensions de l’échelle 5D-ASC et des augmentations généralisées de la connectivité fonctionnelle cérébrale moyenne. Une analyse plus approfondie de la connectivité fonctionnelle variable dans le temps a dévoilé un modèle hyperconnecté récurrent caractérisé par une faible amplitude du signal BOLD, suggérant une excitation corticale accrue. En termes de liens neuro-expérientiels, l’analyse de corrélation canonique a montré des probabilités de transition plus élevées vers le modèle hyperconnecté avec des sentiments d’infinité océanique, et deuxièmement avec une restructuration visionnaire.

Conclusions

La psilocybine génère de profondes altérations tant au niveau cérébral qu’au niveau expérientiel. Nous suggérons que la tendance du cerveau à entrer dans un schéma d’hyperconnexion-hyperexcitation sous psilocybine représente le potentiel d’entretenir diverses associations mentales. Ces découvertes éclairent l’interaction complexe entre la dynamique cérébrale et l’expérience subjective sous psilocybine, fournissant ainsi un aperçu de la neurophysiologie et des qualités neuro-expérientielles de l’état psychédélique.