La PS5 Pro n’est toujours pas épuisée avant sa date de sortie

🤔 La PS5 Pro n’est toujours pas épuisée aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans toute l’Europe

🤷‍♂️ La nouvelle console Sony à 699,99 $ est largement disponible

💰 Le prix élevé et l’absence de lecteur de disque peuvent être les principales raisons pour lesquelles les gens n’ont pas acheté de PS5 Pro

👉 Cependant, la PS4 Pro ne s’est pas non plus vendue même si elle coûtait 399,99 $.

Précommandes pour le PS5 Pro et l’édition 30e anniversaire de la PS5 Pro a été mise en ligne le 26 septembre. Et bien que la variante en édition limitée de la nouvelle console de Sony soit épuisée en quelques minutes, la PlayStation 5 Pro standard est toujours disponible.

Cela ne signifie pas nécessairement que les consommateurs ont tourné le dos à la PS5, plus puissante de Sony. La PS4 Pro, bien qu’elle coûte 399,99 $, ne s’est pas non plus vendue lors de son lancement.

Cependant, nous avons l’habitude de voir le matériel Sony s’arracher dès l’annonce des précommandes. Le portail PlayStation, les écouteurs PlayStation pour PS5, Adaptateur PC PSVR2et bon nombre des meilleures couleurs de contrôleur PS5 se sont vendus immédiatement, mais la PS5 Pro a résisté à la tendance.

Il est facile de comprendre pourquoi la PlayStation Pro 5 est toujours disponible. Le prix de 699,99 $ de la console est le principal responsable, et nombreux sont ceux qui ont exprimé leur déception face au fait que le prix de la console soit de 699,99 $. La PS5 Pro n’inclut pas de lecteur de disque.

Sony n’a pas non plus fait un excellent travail en soulignant comment Jeux améliorés PS5 Pro sont supérieurs à ce que les joueurs ont déjà expérimenté et ont omis de mentionner que Gran Turismo 7 est l’un des rares Jeux PS5 Pro 8K dans sa présentation initiale.

Néanmoins, la PS5 Pro plaira à ceux qui souhaitent la meilleure expérience de console possible et nous pourrions constater une légère augmentation des commandes après sa sortie le 7 novembre. La nouvelle console améliore la résolution et la fréquence d’images de la plupart des consoles. meilleurs jeux PS5 et permet aux développeurs d’ajouter plus prise en charge du lancer de rayons.

Cela pourrait ne pas plaire à ceux qui sont déjà satisfaits de la PS5, mais selon ce que fait Rockstar, GTA6 est toujours le jeu qui pourrait inciter les gens à acheter la PlayStation 5, plus puissante de Sony, si les différences sont marquées.

Adam Vjestica est le rédacteur en chef de The Shortcut. Anciennement éditeur de matériel de jeu chez TechRadar, Adam a également travaillé chez Nintendo of Europe en tant qu’éditeur de marketing de contenu, où il a contribué au lancement de la Nintendo Switch. Suivez-le sur X @ItsMrProducts.