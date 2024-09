La PS5 Pro n’est pas épuisée immédiatement comme certains s’y attendaient

Il y a eu un choc lorsque Sony a annoncé que la PS5 Pro coûterait 700 $, mais cela n’a pas empêché les gens de parier que la console mise à niveau se vendrait de toute façon. Jusqu’à présent, cela s’est avéré faux aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Sur XTom Warren, rédacteur en chef de Verge, a souligné que la PS5 Pro est toujours disponible à l’achat sur PlayStation Direct après un week-end de vente. Les précommandes PS5 Pro ont commencé sur le site le 26 septembre et ouvriront chez d’autres détaillants comme Best Buy et Amazon le 10 octobre.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos. La PS5 Pro nous a surpris lors de notre prise en main Taille: 640 × 360 480 × 270 Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ? Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant ! Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos. Cette vidéo a un format de fichier invalide. Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu ! Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo Janvier Février Mars Avril Peut Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Année 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 [1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 En cliquant sur « entrer », vous acceptez les

Conditions d’utilisation et politique de confidentialité entrer

Plus tôt ce mois-ci, Sony a dévoilé la PS5 Pro pour 700 $, le système devant sortir en novembre. Internet a eu une vive réaction face au prix, car la PS5 Pro coûte 200 $ de plus qu’une PS5 ordinaire et n’inclut pas de lecteur de disque. Les gens semblaient également ennuyés par le fait que le système mis à niveau ne soit pas livré avec un support vertical.

Les analystes ont prédit que le prix élevé ne devrait pas trop affecter les ventes de la PS5 Pro et qu’il sera finalement comparable à celui de la PS4 Pro. Piers Harding-Rolls, directeur de recherche sur les jeux chez Ampere Analysis, estime que Sony vendra environ 1,3 million de systèmes PS5 Pro pendant la fenêtre de lancement.

GameSpot a pris du temps avec la PS5 Pro et s’est demandé si 700 $ en valaient la peine si vous possédez déjà une PS5 originale. Pendant ce temps, d’autres jeux PS5 Pro Enhanced ont récemment été découverts, notamment Fortnite, EA Sports College Football 25 et Warframe. Pour en savoir plus, découvrez tout ce que nous savons sur la PS5 Pro.