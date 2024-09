La PS5 Pro devrait se vendre à plus de 10 millions d’unités, l’Asie et la région MENA jouant un rôle plus important

La PS5 Pro de Sony, une mise à niveau de milieu de génération de la PS5 au prix de 699 $, s’appuie sur la stratégie de rafraîchissement de milieu de génération de la société introduite pour la première fois avec la PS4 Pro en 2016. Cependant, alors que la PS4 Pro avait un point d’entrée de 399 $ et un message marketing simple en termes de graphismes 4K et HDR, la PS5 Pro est un peu plus difficile à vendre compte tenu de son prix élevé et de son message marketing moins simple, optant pour un message plus nuancé en termes de graphismes améliorés, de raytracing avancé et de mise à l’échelle pilotée par l’IA. Dans les deux cas, les modèles Pro sont des produits haut de gamme conçus pour un public de niche prêt à payer pour une fidélité graphique accrue. En fait, Sony lui-même a déclaré que 75 % des joueurs préfèrent le mode performance qui place la fréquence d’images au-dessus des graphismes.

Sony cherche à atteindre deux objectifs avec la PS5 Pro :

Offrez l’expérience de jeu sur console la plus puissante du marché Augmenter l’ARPU matériel et les marges bénéficiaires de son activité console

En l’absence d’une mise à niveau de milieu de génération comparable de la part de Microsoft et en raison du fait que la prochaine console de Nintendo devrait être moins puissante que la PS5 de base, Sony positionne la PS5 Pro comme une offre premium pour les joueurs sur console à la recherche de performances graphiques supérieures. Bien que le prix de 699 $ fasse de la PS5 Pro la console la plus chère du marché, son prix reste inférieur à celui d’un PC de jeu comparable. Il s’agit essentiellement d’une offre de luxe pour les joueurs qui disposent déjà d’une bibliothèque de jeux sur console et qui apprécient l’expérience du salon, la commodité et les performances garanties.

Parallèlement, Sony s’adapte également aux réalités du marché actuel des consoles. Les coûts de fabrication, y compris les prix des composants tels que les SSD, sont restés élevés après la pandémie et ont réduit les marges sur le matériel. Le manque d’expansion globale de la base installée de consoles par rapport aux générations précédentes a également conduit les détenteurs de plateformes de consoles à maximiser les dépenses par utilisateur et même à s’étendre au-delà de la console. La PS5 Pro semble également servir de contrepoids à la PS5 Digital Edition, moins chère, qui a été vendue à perte dès le premier jour, dans le but de favoriser l’adoption de la plateforme.

L’offre exclusivement numérique de la PS5 Pro est également une réponse à l’évolution du comportement des consommateurs. 70 % de tous les jeux complets vendus pour PlayStation l’ont été par téléchargement numérique au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2024, ce chiffre étant passé à 80 % au cours du dernier trimestre. Cette tendance a fondamentalement changé l’économie des logiciels de console, car les ventes numériques et le contenu complémentaire génèrent des revenus accrus et des marges plus élevées pour les éditeurs et les détenteurs de plateformes. Cela réduit également les possibilités de vente de jeux d’occasion, ce qui améliore la rentabilité. Nous nous attendons à ce que la PS6 soit lancée sans modèle de lecteur de disque à ce stade, même si un lecteur de disque complémentaire en option peut toujours être proposé.

Nous pensons que le public cible principal de la PS5 Pro est constitué des premiers utilisateurs de la PS5 et des joueurs peu sensibles au prix sur d’autres consoles actuelles ou de dernière génération à la recherche d’expériences plus fidèles. Nous nous attendons également à une expansion géographique accrue par rapport à la PS4 Pro, car l’Asie et le Moyen-Orient, qui sont devenus des marchés importants pour PlayStation, voient une classe moyenne montante prête à investir dans des divertissements haut de gamme. Dans notre récent article de blog sur le succès de Black Myth: Wukong en Chine, nous avons noté que les ventes de PS5 avaient considérablement augmenté en raison de la popularité du jeu.

Selon les rapports 2024 Gamer Behavior & Market Insights de Niko, PlayStation est la marque de console leader en termes de parts de marché en Asie, hors Japon. Nous notons que le Japon est unique dans ce cas, car la Nintendo Switch y représente plus de 60 % des parts de marché. Cependant, le Japon est le premier marché d’Asie en termes d’unités PS5 absolues vendues, avec plus de 6 millions en septembre 2024. Il est intéressant de noter que les recherches de Niko ont révélé qu’en Asie du Sud-Est, PlayStation détient la part de marché la plus élevée en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande, avec une marge notable par rapport aux autres marchés de l’Asie du Sud-Est, bien que le nombre absolu d’unités vendues soit bien inférieur. PlayStation est également la marque leader en termes de parts de marché dans la région MENA, de nombreux titres propriétaires étant traduits en arabe en raison de la demande croissante.



Source : Niko Partners 2024 (comprend l’Inde, l’Indonésie, la Chine, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande et le Vietnam)

Les modèles de base de la PS5 continueront d’être le principal point d’entrée dans le jeu de la génération actuelle, et nous continuons de voir la PS5 Digital Edition augmenter sa part de marché en raison de son prix plus bas et de l’acceptation croissante du jeu uniquement numérique. Une baisse de prix pour les modèles de base, combinée à des sorties majeures comme Grand Theft Auto 6, aurait beaucoup plus d’impact sur l’expansion de la base installée de la PS5. Cependant, nous ne nous attendons pas à voir une baisse de prix sur le matériel PlayStation cette année ou au premier semestre 2025. Nous estimons que la PS5 Pro représentera environ 10 % des ventes de PS5 à vie, la poussant à plus de 10 millions d’unités.

L’accent mis par Sony sur l’augmentation des marges grâce au matériel haut de gamme, au contenu numérique et aux services premium reflète les tendances plus larges du secteur. Dans l’ensemble, nous constatons une hausse des prix des abonnements, des sorties de jeux exclusivement numériques et une absence de baisse des prix du matériel, ce qui indique une volonté de maximiser l’ARPU sur un marché des consoles où les détenteurs de plateformes ne connaissent plus de croissance substantielle de la base installée. Sony positionne la PS5 Pro comme un produit haut de gamme pour accroître la rentabilité du matériel tout en consolidant davantage sa position de marque de consoles de premier plan.

En fait, nous pensons que l’une des raisons pour lesquelles Nintendo n’a pas lancé sa console de nouvelle génération en 2023 ou 2024 est que Nintendo veut s’assurer de pouvoir la lancer à un prix compétitif sans sacrifier sa marge bénéficiaire traditionnelle sur le matériel. Parmi les autres raisons, citons la nécessité d’une gamme de logiciels solide dès le premier jour et le fait que la Switch ait eu une queue plus forte que les consoles Nintendo précédentes.

Restez informé des derniers développements de l’industrie du jeu en Asie et dans la région MENA grâce à Niko’s VANA – Analyse de l’actualité à valeur ajoutée (VANA). Désormais disponible pour les abonnés NikoIQ, VANA propose les informations les plus fiables, essentielles pour la meilleure prise de décision commerciale. Nous pouvons vous fournir un livrable personnalisé sur une base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle directement dans votre boîte de réception qui couvre spécifiquement les sujets les plus importants pour votre entreprise.