La PS5 Pro de Sony pourrait être dévoilée mardi lors d’une nouvelle « présentation technique »

Sony Interactive Entertainment diffusera en direct mardi une « présentation technique » avec Mark Cerny, l’architecte en chef de la PlayStation 5, qui portera sur « la PS5 et les innovations dans la technologie du jeu ». C’est probablement à cette occasion que Sony dévoilera officiellement la PlayStation 5 Pro, la version améliorée de la PS5 actuelle dont le lancement est prévu plus tard cette année.

Les projets de Sony de sortir une version deluxe de sa PS5 ont été rapportés au cours des six derniers mois, grâce à les points de vue des analystes et fuites de la documentation du développeurLes spécifications techniques annoncées de la PS5 Pro laissent entrevoir une console améliorée qui offrira une superbe qualité d’image en résolution 4K, avec de meilleures fonctionnalités de ray tracing. La console offrira des performances plus fluides et plus cohérentes, en particulier lorsqu’elle est branchée sur un écran à taux de rafraîchissement variable, en fonction de ces spécifications.