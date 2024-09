La PS5 Pro de Sony est un test coûteux des consoles de nouvelle génération

L’annonce de la PS5 Pro hier n’a pas été une surprise. Ce qui l’a été, c’est son prix : à 699,99 $, elle fait ses débuts comme la console la plus chère de Sony. Cela m’a rappelé le prix controversé de la PS3, une console qui, une fois ajustée à l’inflation, coûte le même prix de 779 $ qu’une PS5 Pro avec le lecteur de disque supplémentaire. C’est une PlayStation très chère, et je crains qu’elle ne soit un test de ce qui nous attend en matière de prix des consoles de nouvelle génération.

Depuis des années, les joueurs sur console sont habitués à acheter du matériel à un prix considérablement réduit par rapport à ce que vous pourriez construire vous-même dans l’espace de jeu sur PC. Oui, vous pouvez trouver des composants qui correspondent à la PS5 ou à la Xbox Series X sur le papier, mais il est toujours difficile d’atteindre les prix auxquels les consoles se vendent, surtout lorsqu’elles sont en promotion. En outre, le modèle plug-and-play facile, l’interface utilisateur simplifiée et le processus de garantie sans tracas sont tous des avantages considérables par rapport à la nécessité de construire ou de trouver un bon PC pré-assemblé, puis de gérer Windows et les mises à jour des pilotes. Les consoles se vendent par millions parce qu’elles sont beaucoup plus conviviales pour le consommateur que les PC.

Il semble cependant de plus en plus que l’écart entre console et PC s’estompe. Microsoft et Sony ont tous deux poussé la génération actuelle dans le sens d’avoir le type de CPU, de stockage et de puissance GPU que l’on trouve dans un PC de jeu. La PS5 et la Xbox Series X / S ont des processeurs beaucoup plus performants pour les jeux au lieu de ceux sous-puissants comme ceux des ordinateurs portables et améliorent les performances de votre bibliothèque de jeux existante, tout comme une mise à niveau du GPU le ferait du côté du PC. C’est pourquoi j’ai qualifié la Xbox Series X de PC de nouvelle génération lorsque je l’ai testée en 2020.

La PS5 Pro est livrée sans lecteur de disque. Image : Sony

La PS5 Pro illustre encore plus clairement cette tendance. L’argument de vente de Sony est une mise à niveau de 700 $ pour les jeux existants et nouveaux afin d’atteindre de meilleures fréquences d’images tout en conservant la qualité visuelle. C’est l’argument de vente des GPU depuis des décennies, et maintenant Sony est sur le point de tester si les joueurs sur console sont prêts à mettre à niveau leur matériel de la même manière que les joueurs sur PC construisent de toutes nouvelles plates-formes.

La grande différence cette fois-ci est que Sony veut que vous payiez pour cette mise à niveau de la même manière que les joueurs PC se sont habitués à contrecœur à la montée en flèche des prix des GPU ces dernières années. Sony et Microsoft vendent généralement leurs consoles à perte au départ pour subventionner le matériel et développer le marché des systèmes de nouvelle génération. Ces pertes matérielles initiales sont généralement couvertes par les revenus des jeux numériques et les achats en jeu.

La PS5 Pro est une console entièrement numérique, livrée sans lecteur de disque. Bien sûr, vous pouvez en acheter un séparément (79,99 $), mais si vous ne vous en souciez pas, Sony bénéficiera de cette poussée des ventes numériques et de la réduction de 30 % qu’elle obtient sur la plupart des achats. Microsoft et Sony s’orientent tous deux vers un avenir sans disque pour les consoles, et il semble probable que les systèmes de nouvelle génération ne seront pas livrés avec des lecteurs de disque en standard. Espérons cependant que vous pourrez toujours en acheter un séparément.

Il semble également probable que les consoles de nouvelle génération seront beaucoup plus chères que ce à quoi nous sommes habitués. Les coûts des composants ne baissent pas, le marché des consoles ne croît pas et le directeur de la Xbox de Microsoft, Phil Spencer, a admis plus tôt cette année que subventionner le matériel informatique est désormais un défi parce que le prix des composants ne baisse pas assez vite.

L’année dernière, un document de Microsoft révélait que la société avait prévu de subventionner les Xbox Series X et S à hauteur de 1,5 milliard de dollars en 2021 pour atteindre ses objectifs de prix de 499 et 299 dollars, respectivement. « C’est notre plus grande subvention matérielle jamais enregistrée » dans le résultat net de Microsoft pour sa division de jeux, révélait le document. Les ventes de Xbox Series S / X étant toujours à la traîne par rapport à celles de la PS5, il est peu probable que Microsoft parie à nouveau sur du matériel Xbox fortement subventionné pour ses consoles de nouvelle génération.

La PS5 Pro promet de meilleurs visuels à des fréquences d’images plus élevées. Image : Sony

Sony semble déjà être au point où il ne subventionne plus massivement ses consoles PlayStation. L’absence de lecteur de disque contribue à réduire les coûts de la console pour Sony sur les modèles PS5 Slim et Pro. Le prix de la PS5 Pro semble également conçu pour être rentable dès le premier jour, au lieu de plusieurs mois ou années plus tard. Il a fallu près d’un an à Sony pour ne plus vendre la PS5 à 499 $ à perte, et la société a ensuite augmenté les prix de la PS5 en dehors des États-Unis un an plus tard pour couvrir l’inflation et les coûts des composants. En 2022, les prix de la PS5 ont augmenté de 10 % en Europe, de 12,5 % au Japon et d’environ 6 % au Royaume-Uni. Sony a augmenté les prix de la PS5 au Japon à trois reprises depuis le lancement de la console en 2020.

Surtout, Sony n’a jamais augmenté le prix de la PS5 aux États-Unis, le seul marché où elle est toujours confrontée à la concurrence des ventes de Xbox. admis l’année dernière En Europe, la société détient 20 % du marché, contre 80 % pour Sony. En l’absence de concurrence en Europe, Sony peut ajuster ses prix de 10 % ou vendre une nouvelle PS5 Pro à 799,99 € (environ 884 $).

Le prix de la PS5 Pro est encore plus élevé au Royaume-Uni. La PS5 a été lancée à 449 £ au Royaume-Uni et à 499 $ aux États-Unis, un écart de change compte tenu de la valeur plus faible de la livre sterling au cours de la dernière décennie. Après l’augmentation du prix à 479 £ en 2022, le Royaume-Uni est désormais confronté à un prix de 699 £ pour la PS5 Pro, contre 699 $ aux États-Unis. Si vous souhaitez acheter une PS5 Pro et le lecteur de disque séparé au Royaume-Uni, cela revient à 1 045 $. Aux États-Unis, cela ne coûte que 818 $ avec la taxe de vente dans de nombreux États pour la même console et le même lecteur de disque, soit une différence de près de 230 $.

Sony n’a que peu de concurrence en Europe et au Royaume-Uni en ce qui concerne les ventes de consoles Xbox, et les projets de Microsoft pour une refonte de la Xbox Series X ont été mis en suspens. Il semble que Microsoft renonce à une augmentation des spécifications de milieu de génération au profit d’une version blanche entièrement numérique de la Xbox Series X et d’un modèle en édition limitée de 2 To. Aucun de ces modèles n’offre le GPU amélioré que la PS5 Pro inclut, et cela laisse à Sony une marge de manœuvre pour fixer les prix de la PS5 Pro dans le monde entier en conséquence.